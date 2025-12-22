DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel

En Directo
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
El 62% de medicamentos de atención primaria y el 70 % de oncologia, no disponibles en Gaza
El 62 % de los medicamentos de atención primaria no están disponibles y los limitados suministros no cubren las necesidades de los pacientes en la Franja de Gaza, informó este domingo el Ministerio de Sanidad del enclave palestino. Un total de 288.208 pacientes corren el riesgo de sufrir recaídas graves, incluyendo accidentes cerebrovasculares e infartos de miocardio, añadió la Sanidad gazatí. La Lista de Medicamentos Esenciales, contemplado por Sanidad para su informe, es un listado internacionalmente reconocido y publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este identifica los medicamentos más importantes para satisfacer las necesidades de salud prioritarias de la población. "El sistema sanitario de la Franja de Gaza se encuentra en un grave estado de deterioro sin precedentes tras dos años de guerra y un bloqueo total. Esto ha provocado una drástica disminución de su capacidad para prestar servicios de diagnóstico y tratamiento, junto con una grave escasez de medicamentos", señaló un comunicado.
Egipto ve avances positivos y espera anunciar en enero segunda fase del acuerdo sobre Gaza
El ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, aseguró este domingo que espera anunciar "el próximo mes" de enero el inicio de la segunda fase del acuerdo sobre el alto el fuego en la Franja de Gaza, tras las negociaciones el fin de semana entre países mediadores en el conflicto.
Abdelaty explicó que la situación "avanza positivamente" y espera que en enero se anuncie el inicio de esta fase, con el despliegue del comité palestino en la Franja y la movilización de fuerzas en el marco de la fuerza internacional de estabilización, indicó en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia de noticias oficial egipcia MENA.
Asimismo, señaló que "los contactos continúan", en referencia a la reunión celebrada ayer sábado entre los países mediadores -Egipto, Catar, Estados Unidos y Turquía-, en la ciudad estadounidense de Miami, para avanzar hacia la segunda fase del plan de paz en Gaza
Al menos un muerto y un herido en dos ataques israelíes contra el sur del Líbano
Al menos una persona murió y otra resultó herida este domingo tras dos ataques israelíes contra vehículos en la aldea de Yater, en el sur del Líbano, en medio de negociaciones entre ambos países, informaron fuentes oficiales.
El Centro de Operaciones del Ministerio de Salud Pública de Líbano dijo en un comunicado que una persona murió y otra resultó herida en "dos ataques enemigos israelíes contra un vehículo y una motocicleta en Yater, distrito de Bint Jbeil".
Anteriormente, las Fuerzas de Defensas Israelíes (FDI) habían señalado en escuetos mensajes que "dos terroristas de Hizbulá fueron atacados en la zona de Yater", sin dar más detalles.
Los bombardeos del Ejército israelí en el Líbano contra supuestos objetivos del grupo chií continúan, y el pasado jueves atacó complejos militares y estructuras pertenecientes de Hizbulá en el sur del país, matando a dos personas e hiriendo a otras cinco.
El Ejército israelí mata a dos palestinos, uno de ellos menor, en Cisjordania ocupada
El Ejército israelí mató este sábado a dos palestinos, entre ellos un adolescente, en la zona norte de Cisjordania ocupada, según informó el ministerio de Sanidad palestino en sus canales oficiales.
"La Autoridad General de Asuntos Civiles informa del martirio del niño Rayan Muhamad Abdul Qader Abu Muala, de 16 años, por balas de la ocupación en Qabatiya (norte de Cisjordania ocupada)", reza la nota publicada por Sanidad.
La agencia oficial de noticias palestina, Wafa, reportó que las tropas israelíes le dispararon durante una redada del Ejército extendida a numerosas localidades de la gobernación de Yenín, en la zona norte de Cisjordania ocupada. La Media Luna Roja Palestina denunció en sus canales que las fuerzas israelíes impidieron que sus equipos llegasen hasta él.
EEUU, Egipto, Catar y Turquía avanzan en la segunda fase del plan de paz en Gaza
Estados Unidos, Egipto, Catar y Turquía avanzaron ayer en la segunda fase del plan de paz en Gaza y apostaron por diversas medidas de integración regional, según indicó este sábado el enviado especial de EE.UU. para Oriente Medio, Steve Witkoff.
Witkoff apuntó en su perfil de X que en el encuentro, que tuvo lugar en Miami, se examinó la aplicación de la primera fase del alto el fuego, que "ha producido avances" como la ampliación de la ayuda humanitaria o la devolución de los cadáveres de los rehenes.
En las discusiones sobre la segunda fase los países hicieron hincapié, entre otras cosas, en la necesidad de habilitar un órgano de gobierno en Gaza "bajo una autoridad gazatí unificada" con el fin de proteger a los civiles y mantener el orden público, anotó Witkoff.
El Ejército israelí mata a dos palestinos que cruzaron la 'línea amarilla' en Gaza
El Ejército israelí mató a dos palestinos este sábado después de que supuestamente cruzaran la conocida como línea amarilla en la zona norte de la Franja de Gaza, según un comunicado compartido en sus canales oficiales.
"Hoy sábado, las tropas de las fuerzas de defensa que operan en el norte de la Franja de Gaza identificaron a dos terroristas que cruzaron la línea amarilla y se acercaron a las tropas, representando una amenaza inmediata para ellas", reza la nota del Ejército.
"Tras la identificación, las fuerzas aéreas eliminaron a los terroristas", afirma el mensaje.
Bajo la consideración de que constituyen "amenazas inmediatas", las tropas israelíes han matado a gazatíes a diario desde que la tregua entró en vigor, el pasado 10 de octubre, con una cifra total de fallecidos que el Ministerio de Sanidad del enclave elevó a 401 en su último recuento oficial esta semana (sin incluir los datos de hoy).
Suecia convoca al embajador de Irán por la detención de un ciudadano sueco-iraní acusado de espiar para Israel
El Gobierno de Suecia ha convocado esta semana al embajador de Irán en el país para protestar por la detención de un ciudadano sueco-iraní acusado de espionaje para Israel y ha manifestado que hay informaciones que apuntan a que fue sentenciado a muerte, si bien las autoridades iraníes no se han pronunciado oficialmente al respecto. La ministra de Exteriores sueca, Maria Malmer Stenergard, ha afirmado en una rueda de prensa que esta personas, cuya identidad no ha trascendido, "está acusado de un grave crimen".
Así, ha recalcado que la postura de Suecia sobre la pena de muerte "es muy clara", en referencia a su rechazo a la aplicación de la misma "independientemente de las circunstancias". Además, ha insistido en que Estocolmo "aborda por la vía consular" el caso desde que tuvo conocimiento de la situación.
Las declaraciones de Stenergard han llegado días después de que el portavoz del aparato judicial iraní, Asghar Yahangir, desvelara que el ciudadano con doble nacionalidad procesado era "un iraní que recibió ciudadanía sueca y residía allí desde 2020".
La OMS ha evacuado a más de 10.600 gazatíes desde 2023 y pide ayuda para acoger pacientes
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que desde el inicio de la ofensiva israelí sobre Gaza en octubre de 2023 ese organismo y sus socios han evacuado a unos 10.600 pacientes. Por lo que ha pedido que más países abran sus puertas para acogerlos. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha señalado a través de una publicación en X que en esa cifra de pacientes con problemas graves de salud hay más de 5.600 niños que necesitan un tratamiento intensivo.
El representante de la OMS ha recordado que el Ministerio de Sanidad gazatí, vinculado al Gobierno de Hamás, calcula que entre julio de 2024 y el pasado 28 de noviembre 1.092 pacientes fallecieron mientras estaban pendientes de recibir ayuda, una cifra que en su opinión "es probable que esté subestimada". "La OMS insta a más países a que abran las puertas a los pacientes de Gaza y a que se restablezca la evacuación médica a Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental. Hay vidas que dependen de ello", concluye.
Irán tilda de "profunda aberración moral" las sanciones de EEUU contra dos jueces del TPI
El Gobierno de Irán ha tildado este viernes de "profunda aberración moral" las sanciones impuestas el jueves por Estados Unidos contra dos jueces del Tribunal Penal Internacional (TPI) afirmando que "participaron en esfuerzos para investigar, arrestar detener o procesar a israelíes, sin permiso de Israel", en referencia a las investigaciones por supuestos crímenes de guerra en la Franja de Gaza y por las que el TPI tiene vigente una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
"Mientras los criminales de guerra y genocidas siguen fugados y perpetrando flagrantes atrocidades y crímenes contra la humanidad, el Departamento de Estado estadounidense intensifica su presión e impone sanciones a los que buscan que estos criminales buscados rindan cuentas", ha aseverado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei. "Es una profunda aberración moral", ha señalado.
Las denuncias de Irán llegan después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunciara este jueves sanciones contra los jueces del TPI y afirmara que han participado "directamente en los esfuerzos del TPI para investigar, arrestar, detener o procesar a ciudadanos israelíes, sin el consentimiento de Israel, incluida la votación con la mayoría a favor del fallo del TPI contra la apelación de Israel el 15 de diciembre".
Putin niega haber rechazado el plan de paz de Trump y asegura que la pelota está en el campo de Ucrania
El presidente ruso, Vladímir Putin, ha negado este viernees que haya rechazado el plan de paz para Ucrania presentado por el dirigente estadounidense, Donald Trump, y ha subrayado que ahora "la pelota" están en el lado de Kiev y de "sus patrocinadores europeos". "Eso es absolutamente incorrecto y no tiene ningún fundamento (...) La pelota se encuentra totalmente en el lado de nuestros adversarios occidentales, principalmente, del jefe del régimen de Kiev y de sus patrocinadores europeos", ha sentenciado durante su intervención en directo ante la prensa y la ciudadanía rusas.
