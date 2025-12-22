Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel

Directo Ucrania | La guerra, al minuto

Hamás confirma la muerte de un alto comandante en Gaza en el bombardeo israelí del sábado

Hamás confirma la muerte de un alto comandante en Gaza en el bombardeo israelí del sábado / EFE

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Por qué confiar en El Periódico

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

Ver más

  1. Putin reitera sus demandas maximalistas para detener la invasión de Ucrania
  2. El 'botín' de Venezuela: la mayor reserva global de petróleo y una potencia en oro, diamantes y tierras raras
  3. Trump publica con tachones centenares de miles de documentos del caso Epstein: caras famosas como Bill Clinton, Mick Jagger, Michael Jackson, Sarah Ferguson...
  4. La campaña de intimidación de Rusia a Bélgica para evitar el uso de los activos congelados: amenazas, vuelos de drones y pleitos judiciales
  5. EEUU propone cerrar sus puertos a buques españoles por negar escalas de barcos estadounidenses con armas para Israel
  6. La presa se está rompiendo': el control de Trump sobre MAGA y el Partido Republicano se agrieta
  7. Trump, Clinton y la trama Epstein de abuso sexual: las claves
  8. La UE dará un préstamo a Ucrania de 90.000 millones con deuda conjunta al fracasar el plan de usar los activos rusos

