DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel

Egipto ve avances positivos y espera anunciar en enero segunda fase del acuerdo sobre Gaza

El ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, aseguró este domingo que espera anunciar "el próximo mes" de enero el inicio de la segunda fase del acuerdo sobre el alto el fuego en la Franja de Gaza, tras las negociaciones el fin de semana entre países mediadores en el conflicto.

Abdelaty explicó que la situación "avanza positivamente" y espera que en enero se anuncie el inicio de esta fase, con el despliegue del comité palestino en la Franja y la movilización de fuerzas en el marco de la fuerza internacional de estabilización, indicó en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia de noticias oficial egipcia MENA.

Asimismo, señaló que "los contactos continúan", en referencia a la reunión celebrada ayer sábado entre los países mediadores -Egipto, Catar, Estados Unidos y Turquía-, en la ciudad estadounidense de Miami, para avanzar hacia la segunda fase del plan de paz en Gaza