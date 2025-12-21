El recuento de votos de las elecciones en Honduras tiene "graves retrasos", denuncia la presidenta electoral

El recuento de votos que debe declarar al ganador de las elecciones presidenciales en Honduras tiene "graves retrasos", denunció el sábado la presidenta del consejo electoral que culpó de la demora a delegados de partidos políticos.

Por otro lado, el candidato presidencial de Honduras por el conservador Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura, denunció este sábado la agresión de la que han sido víctimas varias mujeres en el Centro Logístico Electoral (CLE) del Consejo Nacional Electoral (CNE), en Tegucigalpa, ante la "pasividad cómplice de fiscales".

"Hoy sábado, 20 de diciembre, estas juntas (especiales de verificación) han paralizado ilegalmente las actividades del Centro Logístico Electoral, han agredido a mujeres y lo han hecho ante la pasividad cómplice de fiscales presentes que incumplen su deber constitucional", afirmó Asfura en redes sociales.

Agregó que el pueblo hondureño "habló con claridad el 30 de noviembre" y pidió que "respeten esa decisión soberana".

"No es anulando actas, retrasando el proceso ni recurriendo a la violencia como se cambian los resultados de una elección democrática", subrayó Asfura, quien lidera los resultados preliminares de las elecciones, según el sitio web del CNE, con el 40,29 % de las actas electorales, cuando se ha escrutado el 99,87 %.

Asfura subrayó que los miembros de las juntas especiales de verificación y recuento son organismos electorales legalmente constituidos, no son ciudadanos enviados a defender intereses partidarios, sino autoridades sujetas a la ley y que, cualquier actuación al margen de ella, es delito y tiene consecuencias penales.

Asfura, apoyado por Trump

El candidato, quien es apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump, le hizo un llamado a la comunidad internacional "firme y responsable: la violencia escala cada día porque existe impunidad tolerada por quienes debían garantizar el orden, la legalidad y la justicia".

"De una vez por todas: respeten al pueblo hondureño, detengan la violencia, cumplan con su deber y dejen de incurrir en delitos electorales. Honduras eligió en paz y esa voluntad se respeta", expresó Asfura, quien ha sido alcalde de Tegucigalpa durante ocho años y ahora busca ser presiente de su país.

Horas antes, la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, denunció que "continúan graves retrasos en el escrutinio especial que se desarrolla en el CLE" y que "lo poco que se avanza incluye actas en cero y un clima de intimidación contra funcionarios electorales y miembros propuestos por partidos".

"A estas alturas, resulta claro que existen sectores dentro de partidos políticos que se prestan a demorar el escrutinio y complicar las elecciones", dijo Hall en redes sociales.

Señaló además que el CNE continúa "enfrentando acciones cuyo fin es interrumpir y demorar el proceso electoral, y que "aumentan las presiones" para que ella y la también consejera Cossette López, asistan "de forma presencial de una sesión de pleno" de ese organismo.

Según los resultados difundidos por el CNE en su página web, el candidato del también conservador Partido Liberal, Salvador Nasralla, ocupa el segundo lugar con el 39,57 de las actas electorales escrutadas, superando a Rici Moncada, del oficialista Partido Libre, que está relegada en el tercer lugar con el 19,13 %.

Hasta las 22:00 hora local (04:00 GMT) de hoy habían sido escrutadas 983 actas electorales, de las 2.792 que presentaron inconsistencias, cuyo escrutinio se inició el pasado jueves, con cinco días de retraso.

Desde el día de las elecciones, el CNE tiene hasta el 30 de diciembre para dar a conocer los resultados finales de los comicios, que han sido los más difíciles que registra la historia política de Honduras, según la titular del ente electoral.