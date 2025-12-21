Sudáfrica
Al menos nueve muertos y una decena de heridos en un ataque armado en un pub a 40 kilómetros de Johannesburgo
La policía busca a una docena de sospechosos por haber participado en la matanza
EUROPA PRESS
Al menos nueve personas han perdido la vida y otras 10 han resultado heridas en un ataque perpetrado por 12 hombres armados en un taberna del municipio de Bekkersdal, a unos 40 kilómetros al oeste de Johannesburgo, en Sudáfrica.
"El Departamento de Investigaciones de Delitos Graves y Violentos de Gauteng, junto con la Unidad de Rastreo y Detección de Delitos, ha iniciado la búsqueda de los sospechosos implicados en un tiroteo múltiple ocurrido en la madrugada del domingo 21 de diciembre de 2025 en Bekkersdal. El incidente se saldó con nueve muertos y diez heridos", ha informado la Policía del país africano.
Alrededor de las 13.00 horas (hora local), 12 individuos armados han salido de una camioneta blanca y un vehículo plateado y han abierto fuego contra las personas que se encontraban en el interior de un bar. Los disparos han continuado mientras los atacantes huían del lugar de los hechos.
Traslado a hospitales
Los heridos han sido trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica. La Policía ha indicado que la taberna contaba con los todos permisos.
Por el momento, se desconocen los motivos del ataque y las fuerzas policiales han desplegado "todos los recursos necesarios" para esclarecer lo sucedido. "Cualquier persona que tenga información que pueda contribuir a la investigación puede contactar con el Servicio de Control de Delitos (de la Policía)", han afirmado.
