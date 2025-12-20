Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados. EEUU ha dado un ultimátum a Ucrania para aceptar un nuevo plan de paz. Estos son los 28 puntos del plan propuesto por Trump para acabar con la guerra en Ucrania.
El primer ministro de Portugal visita Kiev para reafirmar su apoyo a Ucrania
El primer ministro portugués, Luís Montenegro, llegó a Kiev en la mañana de este sábado acompañado de su ministro de Defensa Nacional, Nuno Melo, en una visita oficial para reafirmar la solidaridad y el apoyo firme y continuo de su país a Ucrania.
A su llegada destacó que su viaje no tiene por objeto anunciar nuevas medidas y señaló que "es la expresión de un apoyo que ha sido continuo desde el primer minuto en que comenzó la injustificada agresión de Rusia", según un comunicado oficial del Gobierno portugués.
Montenegro subrayó el "significado especial" de la presencia portuguesa en un país en guerra y que atraviesa un momento especialmente difícil, en el que necesita apoyo financiero, político y humanitario.
Recordó que Portugal ha contribuido de forma constante, tanto a nivel bilateral como en el marco de la Unión Europea (UE), en ámbitos como la ayuda humanitaria, el apoyo social, la cooperación militar y el acompañamiento político-diplomático.
Durante la visita, el primer ministro se reunirá con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, así como con la primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, y con el presidente del Parlamento, Ruslán Stefanchuk.
Flota fantasma
Las fuerzas ucranianas argumenta que Rusia utiliza este tipo de navíos para eludir las sanciones internacionales, lo que --a su juicio-- haría de los petroleros rusos un objetivo absolutamente "legítimo" para el SBU desde la perspectiva del Derecho Internacional y las leyes y costumbres de la guerra
Este ataque llega después de que las fuerzas especiales de Ucrania asegurasen el pasado viernes haber llevado a cabo ataques contra otros dos buques rusos sospechosos de transportar "armas y equipamiento militar" en el mar Caspio, apenas un día después de que fuentes del Servicio de Seguridad ucraniano reivindicaran un ataque contra una plataforma petrolera en la zona, su primera ataque de este tipo desde el inicio de la guerra.
En este contexto, la Unión Europea ha redoblado a finales de esta semana las sanciones contra la denominada 'flota fantasma' rusa, empleada por el Kremlin --como apuntan desde el SBU-- para sortear las restricciones europeas a la exportación de energía rusa.
Un comando de élite del servicio secreto ucraniano vuela un petrolero ruso en el Mediterráneo
Ucrania ha llevado a cabo su primer ataque contra un petrolero ruso en aguas del mar Mediterráneo, una acción sin precedentes dentro de la intensificación de los ataques con drones contra buques de transporte de crudo para Moscú, en el marco de la creciente confrontación energética entre ambos países.
El petrolero alcanzado, conocido por el nombre de Qendil, es un buque de unos 250 metros de eslora que ha sido atacada con drones a más de 1.200 millas (unos dos mil kilómetros) de la frontera ucraniana por la unidad de élite operativa y de combate del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) 'Alpha', según ha informado la agencia nacional de noticias Unian citando a fuentes de los servicios especiales.
Reino Unido cree que el ataque del dron subacuático ucraniano en Novorosíisk ha minado la confianza de Rusia
La Inteligencia militar de Reino Unido considera que el ataque sin precedentes de principios de semana efectuado por un dron subacuático ucraniano contra un submarino ruso en el puerto de Novorosíisk representa un golpe a la moral de la flota rusa en el mar Negro, expuesta desde ahora a una vulnerabilidad de la que no tenía constancia.
El dron subacuático o 'Sea Baby' se lanzó durante la noche del 14 al 15 de diciembre contra un submarino ruso del Proyecto 636 de clase Varshavyanka (clase Kilo de la OTAN). Según Reino Unido, se trataba probablemente del B-271 'Kolpino'.
De acuerdo con los datos que baraja el Ministerio de Defensa británico, "el ataque, probablemente, ha causado daños de consideración al submarino". Como mínimo, "ya no puede navegar o desplegarse por sí solo".
Informes de fuentes abiertas recogidas por la evaluación que publica este sábado el Ministerio de Defensa británico indican que, por lo menos hasta el pasado jueves, "el submarino seguía atracado en puerto en la misma posición en que se encontraba en el momento del ataque, y que otros buques rusos se habían dispersado de la Base Naval de Novorosíisk como medida de precaución para mitigar posibles nuevos ataques ucranianos".
Ucrania ataca una plataforma petrolífera y un buque militar ruso en el mar Caspio
Unidades de las Fuerzas de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania golpearon en la noche del jueves al viernes un buque militar ruso y una plataforma de extracción de petróleo y gas en un yacimiento en el mar Caspio, informó Kiev este sábado.
El comunicado del comando de las Fuerzas Operacionales Especiales precisa que se trata de uno de los modernos buques patrulleros rusos de segundo rango del proyecto 22460 'Ojotnik', que combinan capacidades para la protección de las fronteras marítimas, el patrullaje y el control de la situación, y cuentan con armamento y equipamiento para realizar una amplia gama de tareas en aguas costeras.
"El objetivo fue alcanzado con éxito por varios drones de las Fuerzas de Operaciones Especiales", destaca el parte publicado en Facebook.
El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas aseguró en esa misma red social que el buque patrullaba el mar Caspio cerca de una plataforma de extracción de petróleo y gas.
Dinamarca acusa a Rusia de ciberataques contra infraestructuras de agua y en las elecciones locales
Las autoridades de Dinamarca han acusado a Rusia de lanzar ciberataques contra diversas infraestructuras y páginas web oficiales del país durante 2024 y 2025, en lo que describen como acciones "destructivas y disruptivas" que se enmarcan en unas operaciones "híbridas" por parte de Moscú. En esta línea, el Servicio de Inteligencia de Defensa danés ha señalado en un comunicado que "Rusia estuvo detrás de un ciberataque destructivo contra una empresa de agua danesa en 2024, así como de ataques de saturación contra sitios web daneses antes de las elecciones municipales y regionales de 2025".
Así, ha resaltado que los grupos de piratas informáticos Z-Pentest y NoName057(16), que reivindicaron dichas acciones, "tienen conexiones con el Estado ruso, que usa a ambos grupos como parte de una serie de ataques híbridos contra Occidente. "Los ciberataques rusos forman parte de los amplios esfuerzos de influencia del país, cuyo objetivo es socavar el apoyo occidental a Ucrania", ha manifestado el organismo.
Zelenski se reúne en Varsovia con el presidente polaco, Karol Nawrocki
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se ha reunido este viernes en Varsovia con el presidente del país, el conservador, Karol Nawrocki, en lo que espera se trate de "una nueva etapa, aún más significativa" en las relaciones bilaterales.
"Relaciones no solo entre vecinos, sino entre dos elementos europeos sin los cuales no habría libertad ni seguridad fiable en toda nuestra parte de Europa", ha manifestado Zelenski en su mensaje publicado en X antes del encuentro.
Tusk lamenta la "excesiva cautela" del modelo europeo de financiación a Ucrania pero se da por conforme
El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, se mostrado conforme, aunque con matices, con la aprobación del modelo de financiación para Ucrania aprobado ayer por la Unión Europea que deja fuera por ahora la posibilidad de recurrir a los activos rusos congelados. En un escueto mensaje en su cuenta de la red social X, y en un día en que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, llega a Varsovia en visita oficial, Tusk ha lamentado la "excesiva cautela" exhibida por algunos líderes europeos que ha restado impacto a la decisión. "¿Estoy plenamente satisfecho? Desde luego que no. Pero siempre es mejor tener una parte de algo que un todo de nada", ha añadido el primer ministro polaco.
Putin: no habrá otra operación militar especial si se respetan los intereses de Rusia
El presidente ruso, Vladímir Putin, ha asegurado que no habrá otra 'operación militar especial' como la ucraniana si los países occidentales respetan los intereses de Rusia. "No habrá ninguna operación si ustedes nos respetan. Si respetan nuestros intereses como nosotros siempre intentamos respetar los suyos", ha aseverado durante su intervención en directo por la televisión a la prensa y la ciudadanía rusa. Al momento, al dirigirse al corresponsal de la BBC, ha añadido: "Si ustedes no nos engañan, como hicieron con la ampliación de la OTAN hacia el Este".
"Estamos dispuestos a trabajar con ustedes. Con el Reino Unido, con toda Europa y con Estados Unidos, pero en pie de igualdad. Con la condición de que nos respetemos mutuamente", ha sentenciado Putin, quien ha insistido en que Rusia y Europa "se completan", por lo que están condenados a entenderse. Con esto, ha señalado que Rusia no está dispuesta "a cesar inmediatamente las acciones militares" a menos "que se garantice la seguridad de Rusia a medio y largo plazo".
Putin se emociona al hablar de los soldados que combaten en Ucrania
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se ha emocionado este viernes al hablar de los soldados rusos que combaten en Ucrania. En un momento de su intervención durante la conferencia de prensa anual y la sesión de "Línea directa", en la que responde preguntas de periodistas y ciudadanos rusos, el jefe del Kremlin ha interrumpido brevemente su respuesta con un nudo en la garganta y el labio inferior temblando. "El soldado cogió el teléfono y dijo: 'Hola, hermano'. Eso vale mucho en esa situación. Así se manifiesta la unidad de los pueblos de la Federación Rusa", ha explicado sobre la conversación entre un comandante ruso y otro caucásico.
A su vez, ha admitido que "la búsqueda de los soldados desaparecidos (...) es un tema muy grave" y añadió que el Ministerio de Defensa está tomando medidas que han mejorado la situación. Así, ha destacado que desde principios de año se ha reducido un 50% el número de desaparecidos en combate. Sin embargo, Rusia no publica datos sobre las bajas en Ucrania desde septiembre de 2022 (5.937 muertes), cuando fuentes independientes hablan actualmente de más de 200.000 muertos y por encima del millón de bajas.
