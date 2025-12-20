Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería Navidad 2025Lluvia CatalunyaDesalojados BadalonaPeste porcinaSoledad NavidadPedro SánchezFríoBarcelonaLibrería BarcelonaPantojaVíctor ManuelComprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Soldados ucranianos hacen un briefing con sus jefes tras un ejercicio en la base española de Sant Climent Sescebes (Girona)

Soldados ucranianos hacen un briefing con sus jefes tras un ejercicio en la base española de Sant Climent Sescebes (Girona) / Ferran Nadeu

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados. EEUU ha dado un ultimátum a Ucrania para aceptar un nuevo plan de paz. Estos son los 28 puntos del plan propuesto por Trump para acabar con la guerra en Ucrania.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Putin reitera sus demandas maximalistas para detener la invasión de Ucrania
  2. El 'botín' de Venezuela: la mayor reserva global de petróleo y una potencia en oro, diamantes y tierras raras
  3. La campaña de intimidación de Rusia a Bélgica para evitar el uso de los activos congelados: amenazas, vuelos de drones y pleitos judiciales
  4. EEUU propone cerrar sus puertos a buques españoles por negar escalas de barcos estadounidenses con armas para Israel
  5. La UE dará un préstamo a Ucrania de 90.000 millones con deuda conjunta al fracasar el plan de usar los activos rusos
  6. Trump se reserva la carta de la guerra contra Maduro ante el alza del coste de vida, el desempleo, el caso Epstein y las confidencias de su jefa de gabinete
  7. China muestra su apoyo a Venezuela ante el 'matonismo unilateral' después del bloqueo ordenado por Trump
  8. Los diplomáticos cargan contra Albares por no actualizar el reglamento de la Carrera: 'Un Ministerio no es un cortijo de un señorito

DIRECTO GAZA | Un grupo de israelís cruza la frontera con Gaza y coloca una bandera de Israel en la Franja

DIRECTO GAZA | Un grupo de israelís cruza la frontera con Gaza y coloca una bandera de Israel en la Franja

Tres muertos, incluido el autor, en un ataque con bombas de humo y un cuchillo en Taiwán

Tres muertos, incluido el autor, en un ataque con bombas de humo y un cuchillo en Taiwán

Varios fallecidos, incluido el autor, en un ataque con bombas de humo y un cuchillo en Taiwán

Varios fallecidos, incluido el autor, en un ataque con bombas de humo y un cuchillo en Taiwán

"La presa se está rompiendo": el control de Trump sobre MAGA y el Partido Republicano se agrieta

"La presa se está rompiendo": el control de Trump sobre MAGA y el Partido Republicano se agrieta

DIRECTO UCRANIA | Reino Unido cree que el ataque ucraniano contra un submarino ruso ha minado la confianza de Rusia

DIRECTO UCRANIA | Reino Unido cree que el ataque ucraniano contra un submarino ruso ha minado la confianza de Rusia

Un comando de élite del servicio secreto ucraniano vuela un petrolero ruso en el Mediterráneo

Ataque a un petrolero supuesto integrante de la flota fantasma rusa en el Mediterráneo

Trump nombra a un teniente general de los Marines como jefe del Comando Sur en medio de la tensión con Venezuela

Trump nombra a un teniente general de los Marines como jefe del Comando Sur en medio de la tensión con Venezuela