Acuerdo con 14 grandes farmacéuticas
Trump acuerda rebajar el precio de algunos medicamentos con otras nueve farmacéuticas
En virtud del acuerdo alcanzado, estas empresas ofrecerán algunos de sus medicamentos a través de un sitio web llamado TrumpRx.gov que el Gobierno Trump lanzará en enero y que dirigirá a los consumidores directamente a las webs de las farmacéuticas sin intermediación de las aseguradoras de salud
Trump firma un acuerdo para rebajar en EEUU el precio de los populares fármacos contra la obesidad
El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este viernes acuerdos con otras nueve compañías farmacéuticas para reducir los precios de algunos medicamentos, una acción que se enmarca en sus esfuerzos por equiparar el coste de determinados fármacos con los precios más bajos que se pagan en otros países.
Con el acuerdo de hoy, en el que están incluidas Bristol Myers Squibb, Genentech, Boehringer Ingelheim, Sanofi, Novartis, Merck, Gilead, GSK y Amgem, son ya 14 grandes farmacéuticas las que han acordado rebajas de precios con el Gobierno Trump.
En virtud del acuerdo alcanzado, estas empresas ofrecerán algunos de sus medicamentos a través de un sitio web llamado TrumpRx.gov que el Gobierno Trump lanzará en enero y que dirigirá a los consumidores directamente a las webs de las farmacéuticas sin intermediación de las aseguradoras de salud.
En julio, el republicano envío cartas a 17 grandes farmacéuticas exigiendo que rebajaran varios medicamentos al nivel del sistema conocido como "nación más favorecida", mediante el cual se establece para EEUU el precio más bajo que tenga ese producto en países desarrollados comparables.
AstraZeneca, EMD Serono, Eli Lilly, Pfizer y Novo Nordisk ya alcanzaron acuerdos de manera voluntaria con el Gobierno Trump, de cara a evitar que Washington activara medidas regulatorias contra ellas.
El propio Trump aseguró hoy, durante el acto en la Casa Blanca para anunciar el nuevo acuerdo, que las tres compañías con las que aún no hay pacto, Regeneron, AbbVie, y Johnson & Johnson, firmarán pronto un acuerdo con su Administración.
