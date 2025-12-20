Un total de 336 policías han sido asesinados en México en lo que va de año, según una ONG

Un total de 336 policías han sido asesinados en lo que va de 2025 en México, en promedio de casi uno al día, con un aumento del 8 % frente al mismo periodo de 2024, alertó este sábado la organización civil Causa en Común. "En lo que va de 2025, han sido asesinados al menos 336 policías, en promedio uno cada día, y 8 % más que los registrados en el mismo periodo de 2024", señaló la ONG en el comunicado en el que presentó su estudio 'Policías asesinados 2025'.

Los estados con más casos de agentes asesinados durante este año son Sinaloa (noroeste), con 46; Guerrero (suroeste), con 37; Guanajuato (centro), con 36; Michoacán (oeste), con 33, y Veracruz (este), con 24. Además, apuntan que solo en la última semañan fueron asesinados cuatro policías.

Asimismo, la ONG señaló que en el periodo que va del 1 de octubre de 2024, cuando Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de México, al 18 de diciembre pasado, se han contabilizado al menos 430 policías asesinados. Durante el Gobierno del anterior presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), Causa en Común documentó el homicidio de al menos 2.456 policías.