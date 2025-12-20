Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Es noticia
DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel

Directo Ucrania | La guerra, al minuto

Hamás confirma la muerte de un alto comandante en Gaza en el bombardeo israelí del sábado

Hamás confirma la muerte de un alto comandante en Gaza en el bombardeo israelí del sábado / EFE

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

  1. Putin reitera sus demandas maximalistas para detener la invasión de Ucrania
  2. El 'botín' de Venezuela: la mayor reserva global de petróleo y una potencia en oro, diamantes y tierras raras
  3. La campaña de intimidación de Rusia a Bélgica para evitar el uso de los activos congelados: amenazas, vuelos de drones y pleitos judiciales
  4. EEUU propone cerrar sus puertos a buques españoles por negar escalas de barcos estadounidenses con armas para Israel
  5. La UE dará un préstamo a Ucrania de 90.000 millones con deuda conjunta al fracasar el plan de usar los activos rusos
  6. Trump se reserva la carta de la guerra contra Maduro ante el alza del coste de vida, el desempleo, el caso Epstein y las confidencias de su jefa de gabinete
  7. China muestra su apoyo a Venezuela ante el 'matonismo unilateral' después del bloqueo ordenado por Trump
  8. Los diplomáticos cargan contra Albares por no actualizar el reglamento de la Carrera: 'Un Ministerio no es un cortijo de un señorito

DIRECTO GAZA | Un grupo de israelís cruza la frontera con Gaza y coloca una bandera de Israel en la Franja

DIRECTO GAZA | Un grupo de israelís cruza la frontera con Gaza y coloca una bandera de Israel en la Franja

Tres muertos, incluido el autor, en un ataque con bombas de humo y un cuchillo en Taiwán

Tres muertos, incluido el autor, en un ataque con bombas de humo y un cuchillo en Taiwán

Varios fallecidos, incluido el autor, en un ataque con bombas de humo y un cuchillo en Taiwán

Varios fallecidos, incluido el autor, en un ataque con bombas de humo y un cuchillo en Taiwán

"La presa se está rompiendo": el control de Trump sobre MAGA y el Partido Republicano se agrieta

"La presa se está rompiendo": el control de Trump sobre MAGA y el Partido Republicano se agrieta

DIRECTO UCRANIA | Reino Unido cree que el ataque ucraniano contra un submarino ruso ha minado la confianza de Rusia

DIRECTO UCRANIA | Reino Unido cree que el ataque ucraniano contra un submarino ruso ha minado la confianza de Rusia

Un comando de élite del servicio secreto ucraniano vuela un petrolero ruso en el Mediterráneo

Un comando de élite del servicio secreto ucraniano vuela un petrolero ruso en el Mediterráneo

Trump nombra a un teniente general de los Marines como jefe del Comando Sur en medio de la tensión con Venezuela

Trump nombra a un teniente general de los Marines como jefe del Comando Sur en medio de la tensión con Venezuela