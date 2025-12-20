En Directo
Al minuto
DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel
Directo Ucrania | La guerra, al minuto
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Suecia convoca al embajador de Irán por la detención de un ciudadano sueco-iraní acusado de espiar para Israel
El Gobierno de Suecia ha convocado esta semana al embajador de Irán en el país para protestar por la detención de un ciudadano sueco-iraní acusado de espionaje para Israel y ha manifestado que hay informaciones que apuntan a que fue sentenciado a muerte, si bien las autoridades iraníes no se han pronunciado oficialmente al respecto. La ministra de Exteriores sueca, Maria Malmer Stenergard, ha afirmado en una rueda de prensa que esta personas, cuya identidad no ha trascendido, "está acusado de un grave crimen".
Así, ha recalcado que la postura de Suecia sobre la pena de muerte "es muy clara", en referencia a su rechazo a la aplicación de la misma "independientemente de las circunstancias". Además, ha insistido en que Estocolmo "aborda por la vía consular" el caso desde que tuvo conocimiento de la situación.
Las declaraciones de Stenergard han llegado días después de que el portavoz del aparato judicial iraní, Asghar Yahangir, desvelara que el ciudadano con doble nacionalidad procesado era "un iraní que recibió ciudadanía sueca y residía allí desde 2020".
La OMS ha evacuado a más de 10.600 gazatíes desde 2023 y pide ayuda para acoger pacientes
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que desde el inicio de la ofensiva israelí sobre Gaza en octubre de 2023 ese organismo y sus socios han evacuado a unos 10.600 pacientes. Por lo que ha pedido que más países abran sus puertas para acogerlos. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha señalado a través de una publicación en X que en esa cifra de pacientes con problemas graves de salud hay más de 5.600 niños que necesitan un tratamiento intensivo.
El representante de la OMS ha recordado que el Ministerio de Sanidad gazatí, vinculado al Gobierno de Hamás, calcula que entre julio de 2024 y el pasado 28 de noviembre 1.092 pacientes fallecieron mientras estaban pendientes de recibir ayuda, una cifra que en su opinión "es probable que esté subestimada". "La OMS insta a más países a que abran las puertas a los pacientes de Gaza y a que se restablezca la evacuación médica a Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental. Hay vidas que dependen de ello", concluye.
Irán tilda de "profunda aberración moral" las sanciones de EEUU contra dos jueces del TPI
El Gobierno de Irán ha tildado este viernes de "profunda aberración moral" las sanciones impuestas el jueves por Estados Unidos contra dos jueces del Tribunal Penal Internacional (TPI) afirmando que "participaron en esfuerzos para investigar, arrestar detener o procesar a israelíes, sin permiso de Israel", en referencia a las investigaciones por supuestos crímenes de guerra en la Franja de Gaza y por las que el TPI tiene vigente una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
"Mientras los criminales de guerra y genocidas siguen fugados y perpetrando flagrantes atrocidades y crímenes contra la humanidad, el Departamento de Estado estadounidense intensifica su presión e impone sanciones a los que buscan que estos criminales buscados rindan cuentas", ha aseverado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei. "Es una profunda aberración moral", ha señalado.
Las denuncias de Irán llegan después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunciara este jueves sanciones contra los jueces del TPI y afirmara que han participado "directamente en los esfuerzos del TPI para investigar, arrestar, detener o procesar a ciudadanos israelíes, sin el consentimiento de Israel, incluida la votación con la mayoría a favor del fallo del TPI contra la apelación de Israel el 15 de diciembre".
Putin niega haber rechazado el plan de paz de Trump y asegura que la pelota está en el campo de Ucrania
El presidente ruso, Vladímir Putin, ha negado este viernees que haya rechazado el plan de paz para Ucrania presentado por el dirigente estadounidense, Donald Trump, y ha subrayado que ahora "la pelota" están en el lado de Kiev y de "sus patrocinadores europeos". "Eso es absolutamente incorrecto y no tiene ningún fundamento (...) La pelota se encuentra totalmente en el lado de nuestros adversarios occidentales, principalmente, del jefe del régimen de Kiev y de sus patrocinadores europeos", ha sentenciado durante su intervención en directo ante la prensa y la ciudadanía rusas.
Una ONG alemana pide a justicia que frene entrega de transmisiones para tanques a Israel
Una ONG alemana y sus organizaciones palestinas asociadas han dirigido al Tribunal Constitucional alemán un recurso urgente de un palestino de Gaza para frenar la entrega de transmisiones para tanques a Israel. Según ha informado este viernes el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), el recurso quiere garantizar que no se entreguen más transmisiones para tanques mientras el tribunal federal no haya decidido aún sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado en octubre pasado, y antes de que dichas transmisiones sean utilizadas en Gaza contra la población civil.
ECCHR indica que Alemania es el segundo mayor proveedor de armas de Israel y que las transmisiones para tanques del fabricante alemán Renk son un componente clave de los tanques Merkava y Namer utilizados en Gaza. En el comunicado, explican que el demandante palestino vive con su familia en una tienda de campaña en el sur de la Franja de Gaza, "en condiciones extremadamente precarias y en constante peligro de muerte", t añaden que la tregua "no ofrece ningún tipo de protección" y que las Fuerzas Armadas israelíes "la violan de manera continua mediante ataques desde el aire y desde tierra".
Al menos tres palestinos muertos en ataques de Israel contra el sur de Gaza a pesar del alto el fuego
Al menos tres personas han muerto en una serie de ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra el barrio de Bani Suheila, en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. Pese a la vigencia del alto el fuego desde el 10 de octubre, fuentes locales citadas por el diario palestino 'Filastin' han indicado este viernes que estos tres muertos se suman a una mujer palestina fallecida también en las últimas 24 horas cerca de la ciudad de Jan Yunis. Así, han puntualizado que los restos sin vida de los cuatro han no han podido ser recuperados de momento.
Estas nuevas muertes, se suman a las 394 víctimas sobre las que informó este miércoles el Ministerio de Sanidad gazatí (dependiente de Hamás) y la¡os más de mil heridos desde el inicio del alto el fuego. Además, en total se han recuperado los cuerpos sin vida de 634 personas en las zonas en las que se replegaron las tropas israelíes. El balance de muertos a causa de la agresión israelí desde el 7 de octubre de 2023 se sitúa en 70.669 muertos y 171.165 heridos, según las autoridades de Gaza.
ONG israelí denuncia que el Ejército sigue destruyendo Gaza de forma deliberada
La ONG israelí B'Tselem ha denunciado este viernes que Israel, pese al alto el fuego, sigue destruyendo de forma deliberada zonas bajo su control en la Franja de Gaza; tras hacerlo durante meses a fin de que los palestinos no tengan un hogar al que regresar. "La destrucción de barrios e incluso de ciudades enteras no fue una consecuencia de los combates, sino parte de una política deliberada", ha denunciado la ONG en un informe que analiza los dos años de ofensiva bélica israelí, calificada por esta organización de "genocidio".
Según esta oenegé, el Ejército israelí ha demolido de forma sistemática edificios e infraestructura esencial como carreteras, electricidad o sistemas de agua con la intención de impedir que los gazatíes tengan un lugar al que regresar, creando una crisis de desplazamiento que tildan de "clave" para "destruir la sociedad palestina en la Franja". "Las personas desplazadas fueron despojadas de su humanidad y sus posesiones, desplazadas de un lugar a otro, obligadas a vivir durante muchos meses en campamentos superpoblados, carentes de infraestructura básica, en condiciones de extrema privación, expuestas a los bombardeos y disparos israelíes y sin ningún tipo de protección", denuncia el informe sobre la situación que padecen más de 1.8 millones de gazatíes.
Trump dice que "probablemente" se reunirá con Netanyahu en Florida para abordar el plan de paz sobre Gaza
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló el jueves que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "probablemente" se reunirá con él en Florida para abordar los asuntos pendientes de cara a la segunda fase de su plan para el futuro de la Franja de Gaza, una cita que, a falta de confirmación desde la Casa Blanca, el Gobierno de Israel fija para el 29 de diciembre. "Él quiere verme. No lo hemos concertado formalmente, pero quiere verme. Sí, probablemente vendrá a verme a Florida", señaló el republicano en declaraciones a la prensa.
Trump, sin embargo, no confirmó si al encuentro asistirá el presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, --mediador internacional y vecino de Gaza--, pero ha asegurado que le "encantaría que viniera".
Las autoridades de Gaza denuncian la muerte de un niño en una explosión de "restos de la ocupación israelí"
Las autoridades de la Franja de Gaza han informado este jueves de la muerte de un niño en una de las tres explosiones ocurridas en el enclave palestino a causa de "restos de la ocupación israelí", según un comunicado en el que ha responsabilizado de las vidas perdidas en estos incidentes a Israel, a Estados Unidos y a las organizaciones internacionales que operan sobre el terreno. "Hoy se han producido tres incidentes en varias zonas de la Franja de Gaza, causados por explosiones de restos de la ocupación israelí. Una de estas explosiones ha causado la muerte de un niño y provocó incendios y daños materiales en viviendas y otros lugares donde han explotado los restos", ha afirmado la Dirección de Defensa Civil de Gaza en un comunicado difundido por su canal en Telegram.
Egipto asegura que su acuerdo sobre gas con Israel no tiene "implicación política" sobre su apoyo a Palestina
El Gobierno de Egipto ha asegurado este jueves que el acuerdo anunciado en la víspera por Israel por el que suministrará gas al país norteafricano "no implica ninguna dimensión política", tampoco, en particular, sobre su apoyo "firme e inquebrantable" al pueblo palestino y a la solución de dos Estados. "El acuerdo en cuestión es una transacción puramente comercial celebrada exclusivamente sobre la base de consideraciones económicas y de inversión y no implica ninguna dimensión política ni entendimiento alguno", ha declarado en un comunicado su portavoz, Diaa Rashwan, incidiendo en que las informaciones publicadas al respecto por "algunos medios (...) son inexactas en sus implicaciones". El también presidente del Servicio Estatal de Información (SIS) ha apuntado, sin citar responsables, a "campañas mediáticas hostiles que tratan de politizar un acuerdo puramente comercial", antes de subrayar que "el momento del anuncio no altera el hecho de que el acuerdo es el resultado de negociaciones comerciales concluidas anteriormente de acuerdo con los principios del mercado".
- Putin reitera sus demandas maximalistas para detener la invasión de Ucrania
- El 'botín' de Venezuela: la mayor reserva global de petróleo y una potencia en oro, diamantes y tierras raras
- La campaña de intimidación de Rusia a Bélgica para evitar el uso de los activos congelados: amenazas, vuelos de drones y pleitos judiciales
- EEUU propone cerrar sus puertos a buques españoles por negar escalas de barcos estadounidenses con armas para Israel
- La UE dará un préstamo a Ucrania de 90.000 millones con deuda conjunta al fracasar el plan de usar los activos rusos
- Trump se reserva la carta de la guerra contra Maduro ante el alza del coste de vida, el desempleo, el caso Epstein y las confidencias de su jefa de gabinete
- China muestra su apoyo a Venezuela ante el 'matonismo unilateral' después del bloqueo ordenado por Trump
- Los diplomáticos cargan contra Albares por no actualizar el reglamento de la Carrera: 'Un Ministerio no es un cortijo de un señorito