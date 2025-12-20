DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel

Suecia convoca al embajador de Irán por la detención de un ciudadano sueco-iraní acusado de espiar para Israel

El Gobierno de Suecia ha convocado esta semana al embajador de Irán en el país para protestar por la detención de un ciudadano sueco-iraní acusado de espionaje para Israel y ha manifestado que hay informaciones que apuntan a que fue sentenciado a muerte, si bien las autoridades iraníes no se han pronunciado oficialmente al respecto. La ministra de Exteriores sueca, Maria Malmer Stenergard, ha afirmado en una rueda de prensa que esta personas, cuya identidad no ha trascendido, "está acusado de un grave crimen".

Así, ha recalcado que la postura de Suecia sobre la pena de muerte "es muy clara", en referencia a su rechazo a la aplicación de la misma "independientemente de las circunstancias". Además, ha insistido en que Estocolmo "aborda por la vía consular" el caso desde que tuvo conocimiento de la situación.

Las declaraciones de Stenergard han llegado días después de que el portavoz del aparato judicial iraní, Asghar Yahangir, desvelara que el ciudadano con doble nacionalidad procesado era "un iraní que recibió ciudadanía sueca y residía allí desde 2020".