Estados Unidos intercepta otro buque cerca de Venezuela, según medios norteamericanos

La política de "bloqueo total y completo" que Donald Trump ha anunciado para todos los petroleros sancionados por Washington que entran y salen de Venezuela ha tenido este sábado su confirmación. Fuerzas norteamericanas interceptaron y confiscaron la carga de un segundo barco de ese tipo en aguas del Caribe sur frente a las costas venezolanas. La información fue confirmada por Reuters y ABC News, sobre la base de fuentes del Gobierno del magnate republicano. Caracas ha hablado de actos de "piratería" y de carácter "colonial".

La novedad se conoce pocas horas después de que el propio Trump no descartara la posibilidad de un conflicto armado con el país sudamericano y el anuncio de un nuevo ataque contra una supuesta "narcolancha" que lleva a 104 las muertes por esas acciones desde septiembre sin que desde ese momento Washington ofreciera pruebas sobre el carácter delictivo de esas embarcaciones.

El episodio de este sábado tiene a su vez un añadido que a los analistas no les pasó inadvertido: días atrás, el Gobierno de Nicolás Maduro había expresado la decisión de acompañar con su Armada a los barcos que salieran de sus puertos y mantener sus envíos a China y otros países. Se desconoce si lo hizo en esta oportunidad. La primera incautación involucró al Skipper, un petrolero sancionado por ser parte de la red que, al igual que los rusos e iraníes, tratan de esquivar las sanciones de la Casa Blanca con lo que se conoce como flotas "fantasmas". Washington ha ampliado el espectro de las sanciones a otros empresarios y países que participan de este tipo de negocios de ultramar.

Lo que ha quedado claro es que la escalada de Trump no se detiene y tiene además como precedente el hecho de haber acusado al Palacio de Miraflores de utilizar el petróleo de "yacimientos robados" para "el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro". Debido al "robo de nuestros activos, y por muchas otras razones" el Gobierno de Maduro "ha sido designado como una organización terrorista extranjera".

Antes de que Reuters y ABC News difundieran la noticia de la incautación, el ministro de Exteriores venezolano Yván Gil, había responsabilizado especialmente al secretario de Estado Marco Rubio de las acciones que lleva adelante EEUU contra Venezuela. "Pasó 14 años como senador y un año como secretario de Estado sin exhibir un solo logro en política exterior. Es un experto en promover golpes de Estado, intervenciones, guerras eternas y cambios de régimen, y pretende arrastrar a Estados Unidos por ese camino, ignorando la opinión mayoritaria del propio pueblo estadounidense, que rechaza estas aventuras". Según Gil, "la verdad ya quedó expuesta, por ellos mismos de manera expresa" . Los " ataques" y fake news, señaló el ministro, "buscan robar el petróleo, la tierra, los minerales y los recursos de Venezuela".

La diplomacia venezolana ha impulsado en la ONU con el respaldo de China y Rusia que el Consejo de Seguridad aborde el próximo martes la situación en ese país a raíz a partir de las acciones de Washington. Este sábado, el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, advirtió sobre el posible carácter "catastrófico" para la región de una intervención norteamericana en Venezuela.