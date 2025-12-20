La administración Trump, criticada por la publicación parcial del explosivo expediente Epstein

La administración Trump continuó el sábado publicando documentos, en su mayoría censurados, sobre el caso Epstein, sin que el conjunto del expediente haya sido hecho público el día anterior como preveía la ley, lo que ha provocado críticas tanto desde la oposición como desde algunos sectores conservadores.

“El Departamento de Justicia de Estados Unidos sigue encubriendo a hombres influyentes que agredieron o violaron a jóvenes o que participaron en fiestas en las que estas jóvenes eran exhibidas y maltratadas”, acusó el sábado en X el congresista demócrata Ro Khanna, muy implicado en este asunto.

Junto con el congresista republicano Thomas Massie, antiguo aliado de Donald Trump que también se ha mostrado muy crítico, Khanna estuvo en el origen de la ley que obliga a la publicación de estos miles de fotos, vídeos y textos procedentes de la investigación sobre este financiero y criminal sexual, conocido por sus vínculos con personalidades de primer nivel, como Donald Trump.

Documentos censurados

Entre los cerca de 4.000 archivos revelados el viernes —fecha límite fijada por la ley para su publicación—, varias fotografías muestran a Jeffrey Epstein en compañía de superestrellas como Michael Jackson y Mick Jagger, así como del expresidente demócrata Bill Clinton.

No obstante, numerosos rostros aparecían ocultos, al igual que amplios pasajes de documentos, entre ellos una lista de 254 “masajistas” con los nombres censurados, o 119 páginas de un documento judicial procedente de un tribunal de Nueva York, tachadas sin explicación.

Según varios medios estadounidenses, el sábado se publicaron nuevos documentos.

“¿Dónde está la transparencia?”

La publicación de los archivos en poder de la justicia estadounidense había sido reclamada en particular por víctimas y por miembros de la base “MAGA” de Donald Trump, obsesionados con este escándalo. Varios de ellos han expresado su decepción.

“Si todo está censurado, ¿dónde está la transparencia?”, lamentó ante The New York Times Marijke Chartouni, víctima del financiero, mientras que otra de estas mujeres, Jess Michaels, deploró que “la operación de encubrimiento continúe”.

La congresista republicana Marjorie Taylor Greene, antigua aliada de Donald Trump que desde hace meses le exige transparencia en este asunto, acusó en X al gobierno de intentar “proteger a las personas políticamente expuestas” al censurar los documentos publicados. Frente a las críticas, el número dos del Departamento de Justicia, Todd Blanche, aseguró que “no censuramos los nombres de personas o responsables políticos, salvo cuando se trata de víctimas”.