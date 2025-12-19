Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

Bélgica, obstáculo para la financiación de Ucrania y la guerra europea

La Comisión Europea busca superar las reservas del primer ministro belga, Bart De Wever, reticente a aprobar esta opción para financiar ayuda a Kiev por valor de 90.000 millones de euros, aduciendo los riesgos que asumiría el país ante futuras reclamaciones de Rusia por acoger la sede de Euroclear --la entidad depositaria que tiene la gran mayoría de los activos en cuestión--. Más de ocho horas después del inicio de la cumbre destinada a acordar una fórmula de financiación que mantenga a flote a Ucrania durante los próximos dos años, fuentes europeas señalaron que los líderes de la UE se centran en la opción de un "préstamo de reparación", mientras la Comisión Europea trabaja para ofrecer mayores garantías al Gobierno belga. En este momento, avanzan en paralelo los trabajos técnicos entre Bélgica y los servicios de la Comisión Europea y el Consejo de la UE para poner sobre la mesa un texto que sea un "buen terreno medio" y contente tanto al Ejecutivo europeo como al belga.