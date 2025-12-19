Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Soldados ucranianos hacen un briefing con sus jefes tras un ejercicio en la base española de Sant Climent Sescebes (Girona)

Soldados ucranianos hacen un briefing con sus jefes tras un ejercicio en la base española de Sant Climent Sescebes (Girona) / Ferran Nadeu

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Barcelona
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados. EEUU ha dado un ultimátum a Ucrania para aceptar un nuevo plan de paz. Estos son los 28 puntos del plan propuesto por Trump para acabar con la guerra en Ucrania.

  1. Francia pide que se aplace la firma del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur
  2. El 'botín' de Venezuela: la mayor reserva global de petróleo y una potencia en oro, diamantes y tierras raras
  3. El heroico peatón que ha desarmado a uno de los terroristas de Sídney: un frutero de 43 años llamado Ahmed
  4. Terroristas, permisos de armas y un héroe: Cinco claves para entender los atentados de Sídney
  5. El ultra José Antonio Kast es el próximo presidente de Chile al vencer por una amplia ventaja a la comunista Jeannette Jara
  6. Susie Wiles, jefa de gabinete de la Casa Blanca, afirma que Trump tiene 'personalidad de alcohólico
  7. La campaña de intimidación de Rusia a Bélgica para evitar el uso de los activos congelados: amenazas, vuelos de drones y pleitos judiciales
  8. La Inteligencia de Australia investigó hace seis años a uno de los autores del ataque de la playa de Bondi en Sídney

DIRECTO GAZA | Un grupo de israelís cruza la frontera con Gaza y coloca una bandera de Israel en la Franja

DIRECTO UCRANIA | Ucrania avisa de que se quedará sin dinero en tres meses sin ayuda de la UE

La UE dará un préstamo a Ucrania de 90.000 millones usando deuda conjunta, al fracasar el plan de usar los activos

Trump se reserva la carta de la guerra contra Maduro ante el alza del coste de vida, el desempleo, el caso Epstein y las confidencias de su jefa de gabinete

Al menos 7 muertos tras un accidente aéreo en Carolina del Norte, entre ellos el expiloto de NASCAR Greg Biffle

Trump dice que no es necesario el permiso del Congreso para atacar Venezuela: "No tengo por qué decírselo"

La UE busca pactar usar los activos rusos para financiar a Ucrania y Zelenski pide un acuerdo para mandar un mensaje a Moscú

La Unión Europea retrasa la firma del acuerdo comercial con el Mercosur al próximo año

