Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados. EEUU ha dado un ultimátum a Ucrania para aceptar un nuevo plan de paz. Estos son los 28 puntos del plan propuesto por Trump para acabar con la guerra en Ucrania.
Macron aboga por que europeos y ucranianos encuentren en "semanas" el modo de retomar discusiones con Putin
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha abogado este viernes por que los europeos y ucranianos encuentren el marco que les permita "retomar las discusiones" con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en las próximas semanas para buscar el fin de la guerra. "Creo que puede volverse útil hablar con Vladimir Putin. De todos modos, constato que hay gente que habla con Putin, así que creo que nosotros, europeos y ucranianos, tenemos interés en encontrar el marco para retomar esa discusión", ha razonado el presidente francés en una rueda de prensa en Bruselas, al término de una cumbre de líderes de la UE.
Beatriz Ríos
La UE busca pactar usar los activos rusos para financiar a Ucrania y Zelenski pide un acuerdo para mandar un mensaje a Moscú
Los líderes de la Unión Europea han intensificado las negociaciones en las últimas horas y buscan un acuerdo para hacer uso de los activos inmobilizados rusos para dar un préstamo a Ucrania que, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski asegura, mandaría un mensaje a Moscú. Más información, aquí.
Los líderes de la UE condenan los últimos ataques híbridos de Rusia y Bielorrusia
Los líderes de la Unión Europea (UE) condenaron este jueves "enérgicamente" los recientes ataques híbridos contra sus estados miembros, en lo que calificaron de "intensificación de la campaña híbrida de Rusia y Bielorrusia". El Consejo Europeo, en unas conclusiones, instó a que se aceleren los esfuerzos para reforzar la resiliencia, proteger las infraestructuras críticas y prevenir, disuadir y responder a los ataques híbridos en toda la Unión, utilizando todas las políticas e instrumentos pertinentes, incluidas nuevas medidas restrictivas contra esos países.
Rutte asegura que las garantías de seguridad propuestas a Ucrania implican a EEUU
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha asegurado este jueves que las garantías de seguridad propuestas a Ucrania tienen tres capas de protección e implican a Estados Unidos, que está debatiendo qué papel jugaría en el plan para la futura seguridad de Ucrania en el escenario posguerra. "Tal como se están diseñando actualmente, estas garantías tienen tres capas", ha señalado Rutte en declaraciones desde Polonia, donde ha visitado al batallón multinacional de la OTAN liderado por Estados Unidos. La primera capa de las garantías serán las propias Fuerzas Armadas de Ucrania, ha señalado el jefe político de la OTAN, en un momento en el que Kiev y los socios europeos buscan que Ucrania cuente con el mayor Ejército ucraniano posible, ante la demanda de Rusia de limitar su tamaño.
Bélgica, obstáculo para la financiación de Ucrania y la guerra europea
La Comisión Europea busca superar las reservas del primer ministro belga, Bart De Wever, reticente a aprobar esta opción para financiar ayuda a Kiev por valor de 90.000 millones de euros, aduciendo los riesgos que asumiría el país ante futuras reclamaciones de Rusia por acoger la sede de Euroclear --la entidad depositaria que tiene la gran mayoría de los activos en cuestión--. Más de ocho horas después del inicio de la cumbre destinada a acordar una fórmula de financiación que mantenga a flote a Ucrania durante los próximos dos años, fuentes europeas señalaron que los líderes de la UE se centran en la opción de un "préstamo de reparación", mientras la Comisión Europea trabaja para ofrecer mayores garantías al Gobierno belga. En este momento, avanzan en paralelo los trabajos técnicos entre Bélgica y los servicios de la Comisión Europea y el Consejo de la UE para poner sobre la mesa un texto que sea un "buen terreno medio" y contente tanto al Ejecutivo europeo como al belga.
Estonia denuncia violación de su frontera por parte de guardias rusos y pide explicaciones
El Gobierno estonio denunció este jueves que tres guardias fronterizos rusos atravesaron la zona de control que transcurre por el centro del río Narva, a lo largo del que discurre la frontera entre ambos países, sin autorización y por razones desconocidas. El Ministerio de Interior dijo que el incidente no significa una amenaza para la seguridad estonia pero ha pedido explicaciones a la Federación Rusa sobre el mismo. "No hay una amenaza directa para la seguridad pero la política y el control de fronteras ha fortalecido la presencia en la zona", dijo el ministro de Interior, Igor Taro. Cerca de las diez de la mañana del miércoles (9.00 GMT), guardias estonios descubrieron, con ayuda de una cámara, a guardias rusos en el río Narva. Tres de los guardias desembarcaron sobre un dique y cruzaron la línea de control, antes de regresar a la orilla rusa.
Dinamarca acusa a Rusia de dos ciberataques y convoca al embajador para protestar
El Gobierno de Dinamarca acusó este jueves a Rusia de estar detrás de dos ciberataques, el más reciente de ellos durante las elecciones municipales y regionales de noviembre pasado, y convocó al embajador ruso para pedirle explicaciones ante lo que calificó de actos de "guerra híbrida". En una rueda de prensa en Copenhague, el ministro de Defensa, Troels Lund Poulsen, afirmó que según una nueva valoración de los servicios de inteligencia daneses, los dos ciberataques fueron llevados a cabo por grupos de jáqueres vinculados al Estado ruso.
La CPI tilda de "ataque flagrante" contra su independencia nuevas sanciones de Estados Unidos
La Corte Penal Internacional (CPI) advirtió este jueves de que la nueva ronda de sanciones de Estados Unidos contra jueces del tribunal, por negarse a frenar la investigación sobre Israel por presuntos crímenes en Palestina, es "un ataque flagrante contra la independencia" de la institución, y prometió seguir trabajando "con independencia e imparcialidad". La CPI subrayó que "este tipo de medidas" contra jueces y fiscales elegidos por los países miembros del tribunal "socavan el Estado de derecho" y advirtió de que "cuando se amenaza a los actores judiciales por aplicar la ley, es el propio orden jurídico internacional el que queda en riesgo".
El Kremlin duda que los líderes europeos hayan aportado algo positivo al plan de EEUU
El Kremlin dudó este jueves de la aportación de los líderes europeos al plan de Estados Unidos para el arreglo en Ucrania. "Sin duda, nos preocupa que los líderes europeos, dada su actitud, hayan hecho alguna contribución positiva", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, a la televisión estatal rusa. Agregó que ahora Moscú quiere recibir información de la parte estadounidense sobre lo que ha cambiado en el plan tras las consultas con los europeos. "Ahora necesitamos obtener información de los estadounidenses sobre qué se añadió y qué se modificó como resultado de estos contactos con los europeos", dijo.
Lukashenko confirma el despliegue en Bielorrusia del misil hipersónico ruso 'Oreshnik'
El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha confirmado este jueves que el misil hipersónico ruso 'Oreshnik', con capacidad para portar cabezas nucleares, ha sido desplegado en territorio del país europeo y ha agregado que "está en servicio de combate". "Las primeras posiciones están equipadas para el sistema de misiles 'Oreshnik'. Lo tenemos desde ayer y entra en servicio de combate", ha indicado el mandatario durante su discurso anual a la nación, según ha informado la agencia estatal bielorrusa de noticias, BelTA. Así, ha recalcado que "la defensa estratégica es permitida a través de la cooperación militar, principalmente con Rusia".
