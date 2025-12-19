Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ucrania

Al menos siete muertos y 15 heridos en un ataque ruso contra infraestructura portuaria en Odesa

La labor de los equipos de emergencia se está viendo "dificultada por la constante alerta aérea".

Archivo - Imagen de archivo de un ataque ruso en Odesa (Ucrania)

Archivo - Imagen de archivo de un ataque ruso en Odesa (Ucrania) / Europa Press/Contacto/Ukraine Presidency/Ukrainian

EP

MADRID
Al menos siete personas han fallecido y otras 15 han resultado heridas en un ataque llevado a cabo este viernes por el Ejército de Rusia contra infraestructura portuaria en la ciudad ucraniana de Odesa, según un balance preliminar.

El gobernador de Odesa, Oleg Kiper, ha informado de la cifra de víctimas a través de su canal de Telegram, donde ha denunciado que "esta tarde el enemigo ha vuelto a atacar masivamente la infraestructura portuaria" con misiles balísticos.

Los heridos han sido hospitalizados y los médicos "están brindando toda la asistencia necesaria". Como resultado del ataque, se han incendiado varios vehículos en el aparcamiento. Por su parte, la labor de los equipos de emergencia se está viendo "dificultada por la constante alerta aérea".

