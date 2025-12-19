Revelaciones en una entrevista
La presidenta de Islandia, Halla Tómasdóttir, revela haber sufrido abusos sexuales en su infancia
Tras dar a conocer su historia, Tómasdóttir ha recibido el apoyo de otras mujeres que han compartido sus propias experiencias, reforzando su convicción sobre la importancia de los referentes públicos
Halla Tómasdóttir, presidenta de Islandia, ha revelado que fue víctima de abusos sexuales durante su infancia por parte de un agricultor en una granja donde solía pasar las vacaciones de verano. Según ha relatado, Tomasdóttir tenía solo siete años cuando comenzaron los abusos y once cuando dejó de acudir al lugar de veraneo donde se repetían los tocamientos no consentidos.
La jefa del Estado ha abordado este episodio en una entrevista publicada en el último número de la revista islandesa Heimildin. En la entrevista cuenta cómo el impacto del abuso se llegó a manifestar a nivel físico. “Mientras esto ocurría, enfermé gravemente por la tensión y cada verano me enviaban de vuelta a casa antes de tiempo. Un verano regresé con neumonía. El cuerpo responde a todo y lo almacena todo: las heridas y los traumas”, afirma.
Tómasdóttir, que se define como parte de una “generación silenciosa” que no hace públicas ni habla de este tipo de experiencias, asume que en su infancia y juventud era habitual "ponerse una tirita sobre las heridas y seguir adelante”. Varias mujeres jóvenes se le han acercado tras dar a conocer esta viviencia para compartis sus historias, lo que refuerza su convicción de que los referentes públicos son importantes y de que contar su historia puede ayudar a otras personas.
En la entrevista, la presidenta señala que, de forma general, las mujeres que han sufrido violencia sexual suelen seguir uno de dos caminos. Por un lado, la autodestrucción, que puede traducirse en un consumo excesivo de alcohol o en relaciones sentimentales poco saludables. Por otro, una fortaleza extrema y una autosuficiencia total, como mecanismo de defensa. “Eres tan fuerte y tan capaz que parece que no necesitas a nadie. Nadie ve lo que estás ocultando. Yo tomé sobre todo ese segundo camino. Con el tiempo, mantener esa máscara se volvió muy pesado. Me dolía todo”, explica.
Halla Tómasdóttir tenía 23 años cuando habló por primera vez de los abusos. El agresor seguía vivo entonces, pero decidió no denunciarlo. “No quería someterme a ese proceso, porque sentía que ya tenía bastante trabajo intentando averiguar cómo iba a ser mi vida. Nunca me he arrepentido”, concluye en su entrevista en Heimildin.
