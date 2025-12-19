Atentado en Bondi Beach
El "héroe" del atentado de Sídney recibe una donación de más de dos millones de dólares en la cama del hospital
Ahmed al Ahmed, el ciudadano de origen sirio que el pasado domingo desarmó a uno de los autores del atentado de Sídney contra la comunidad judía, ha recibido una donación de 2,5 millones de dólares australianos (2,1 millones de dólares estadounidenses) mientras se recupera de heridas de bala en un hospital del sur de la ciudad.
"¿Me lo merezco?", preguntó postrado en su camilla cuando le entregaron el cheque, procedente de donaciones voluntarias de unas 44.000 personas mediante la conocida plataforma de financiación colectiva GoFundMe.
Así lo muestra un vídeo compartido este viernes (hora de Sídney) por el encargado de darle el talón, el 'influencer' Zachery Dereniowski, que difunde actos caritativos en redes sociales.
Forcejeo inmortalizado en vídeo
Padre de dos hijos y propietario de una frutería, Ahmed se escondió detrás de unos vehículos y sorprendió a uno de los atacantes, con quien forcejeó hasta arrebatarle el rifle con el que disparaba contra un grupo que celebraba la festividad judía de Janucá en la popular playa de Bondi, una de las más concurridas y turísticas de Australia.
Un total de 16 personas perdieron la vida en el atentado, entre ellos una niña de 10 años, un superviviente del holocausto y el hombre desarmado por Ahmed.
"En un momento de caos y peligro, Ahmed al Ahmed dio un paso al frente sin dudarlo. Sus acciones fueron desinteresadas, instintivas e innegablemente heroicas, sin importarle su propia seguridad. Los primeros informes indican que recibió dos disparos mientras protegía a otros", señalaron los organizadores de la recoleta de donaciones.
Otros héroes que murieron
Una pareja de judíos, Boris y Sofia Gurman, también intentó detener el ataque, relacionado con la ideología del Estado Islámico (EI) por el primer ministro australiano, Anthony Albanese, pero ambos murieron en el intento.
Albanese destacó esta semana la herocidad de los tres y visitó a Ahmed al Ahmed al hospital, a quien llamó "un verdadero héroe australiano".
Los presuntos perpetradores del atentado terrorista han sido identificados como padre e hijo: Sajid Akram, de 50 años, y Naveed Akram, de 24, de origen indio.
- El 'botín' de Venezuela: la mayor reserva global de petróleo y una potencia en oro, diamantes y tierras raras
- Francia pide que se aplace la firma del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur
- La campaña de intimidación de Rusia a Bélgica para evitar el uso de los activos congelados: amenazas, vuelos de drones y pleitos judiciales
- Susie Wiles, jefa de gabinete de la Casa Blanca, afirma que Trump tiene 'personalidad de alcohólico
- La UE dará un préstamo a Ucrania de 90.000 millones usando deuda conjunta, al fracasar el plan de usar los activos
- China muestra su apoyo a Venezuela ante el 'matonismo unilateral' después del bloqueo ordenado por Trump
- Trump se reserva la carta de la guerra contra Maduro ante el alza del coste de vida, el desempleo, el caso Epstein y las confidencias de su jefa de gabinete
- La UE busca pactar usar los activos rusos para financiar a Ucrania y Zelenski pide un acuerdo para mandar un mensaje a Moscú