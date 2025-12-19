En Directo
Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel
Directo Ucrania | La guerra, al minuto
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Las autoridades de Gaza denuncian la muerte de un niño en una explosión de "restos de la ocupación israelí"
Las autoridades de la Franja de Gaza han informado este jueves de la muerte de un niño en una de las tres explosiones ocurridas en el enclave palestino a causa de "restos de la ocupación israelí", según un comunicado en el que ha responsabilizado de las vidas perdidas en estos incidentes a Israel, a Estados Unidos y a las organizaciones internacionales que operan sobre el terreno. "Hoy se han producido tres incidentes en varias zonas de la Franja de Gaza, causados por explosiones de restos de la ocupación israelí. Una de estas explosiones ha causado la muerte de un niño y provocó incendios y daños materiales en viviendas y otros lugares donde han explotado los restos", ha afirmado la Dirección de Defensa Civil de Gaza en un comunicado difundido por su canal en Telegram.
Egipto asegura que su acuerdo sobre gas con Israel no tiene "implicación política" sobre su apoyo a Palestina
El Gobierno de Egipto ha asegurado este jueves que el acuerdo anunciado en la víspera por Israel por el que suministrará gas al país norteafricano "no implica ninguna dimensión política", tampoco, en particular, sobre su apoyo "firme e inquebrantable" al pueblo palestino y a la solución de dos Estados. "El acuerdo en cuestión es una transacción puramente comercial celebrada exclusivamente sobre la base de consideraciones económicas y de inversión y no implica ninguna dimensión política ni entendimiento alguno", ha declarado en un comunicado su portavoz, Diaa Rashwan, incidiendo en que las informaciones publicadas al respecto por "algunos medios (...) son inexactas en sus implicaciones". El también presidente del Servicio Estatal de Información (SIS) ha apuntado, sin citar responsables, a "campañas mediáticas hostiles que tratan de politizar un acuerdo puramente comercial", antes de subrayar que "el momento del anuncio no altera el hecho de que el acuerdo es el resultado de negociaciones comerciales concluidas anteriormente de acuerdo con los principios del mercado".
La UE condena el aumento de la violencia de colonos en Cisjordania y pide más sanciones
Los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea (UE) "condenaron firmemente" este jueves el aumento de la violencia por parte de colonos extremistas israelís en Cisjordania, y pidieron más sanciones, además de insistir en que se reparta la ayuda humanitaria en Gaza. "El Consejo Europeo (los líderes) condena firmemente el masivo aumento de la violencia de los colonos contra los civiles palestinos, incluida la violencia contra las comunidades cristianas, y las políticas y amenazas de desplazamiento forzoso y anexión en Cisjordania, incluido Jerusalén Este", expusieron los mandatarios en unas conclusiones adoptadas en la cumbre que celebran en Bruselas. El texto aprobado también insta al Gobierno de Israel a cumplir con "sus obligaciones de acuerdo con el Derecho Internacional" y a proteger a la población palestina de los territorios ocupados.
EEUU sanciona a otros dos jueces de la CPI por investigar a Israel
Estados Unidos impuso el jueves sanciones a otros dos jueces de la Corte Penal Internacional en apoyo a Israel, cuyo primer ministro, Benjamín Netanyahu, enfrenta una orden de arresto del tribunal de La Haya. El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo en un comunicado que los dos jueces, de Mongolia y Georgia, habían votado a comienzos de esta semana en contra del recurso de Israel ante la CPI. "No toleraremos los abusos de poder de la CPI que violan la soberanía de Estados Unidos e Israel y sometan indebidamente a personas estadounidenses e israelíes a la jurisdicción de la CPI", dijo Rubio en un comunicado.
Muere un niño de 5 años en el centro de Gaza por la explosión de una munición sin detonar
Un niño de unos 5 años murió este jueves a causa de las heridas recibidas por la explosión de una munición que había quedado sin detonar en el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza, confirmó a EFE una fuente del hospital Al Awda Nuseirat, al que llegó el menor. "Hacia las 15.30 (13.30 GMT) hemos recibido a este niño, de 5 años. Estaba quemado al 100 % por la explosión en Nuseirat", explicó la fuente en mensajes de audio.
Las familias en Gaza solo comen proteínas una vez por semana
Las familias de Gaza siguen enfrentándose a múltiples retos para acceder a una nutrición adecuada. En Deir Al-Balah, muchos hogares consumen alimentos ricos en proteínas o verduras solo una vez a la semana. La destrucción de las tierras de cultivo, los mercados y los medios de subsistencia ha dejado a las familias luchando por satisfacer sus necesidades alimentarias básicas. Los precios siguen siendo elevados: una caja de huevos cuesta hasta 26 euros, mientras que el 80 % de las familias han perdido su principal fuente de ingresos, informa la oenegé Acción contra el hambre. Natalia Anguera, directora operativa de la oenegé en Oriente Próximo avierte de que "lo que estamos viendo es una estabilización extremadamente precaria basada únicamente en mecanismos de emergencia. Toda la población de Gaza vive en una incertidumbre constante. No debemos confundir la mejora de nuestra capacidad para llevar a cabo las actividades de apoyo a las poblaciones con una recuperación real y sostenible: sin un camino claro hacia el futuro, el hambre persistirá como método de control, en lugar de como una crisis resuelta".
Un grupo de israelís cruza la frontera con Gaza y coloca una bandera de Israel en la Franja
Un grupo de israelís ha cruzado este jueves la frontera con la Franja de Gaza y ha penetrado en territorio gazatí, donde han colocado una bandera israelí antes de ser trasladados de vuelta al país por parte de militares desplegados en el enclave en el marco de la ofensiva lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023. El Ejército israelí ha confirmado en un breve comunicado que "un número de ciudadanos israelís han cruzado la frontera a Gaza desde territorio israelí" y ha agregado que todos ellos "estuvieron bajo vigilancia constante por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)", que se desplazaron a la zona para trasladarlos a Israel.
Casi un centenar de edificios sufren derrumbes en Gaza por las lluvias
"Más de 90 edificios han sufrido derrumbes parciales, lo que supone una amenaza directa a la vida de miles de personas en Gaza", ha advertido en declaraciones recogidas por el diario 'Filastin', afín al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que controla las autoridades del enclave palestino. En este sentido, ha señalado que cerca del 90% de las tiendas de campaña se encuentran "completamente inundadas" por las lluvias torrenciales, por lo que "miles de ciudadanos de varias zonas han perdido sus refugios" y "se han quedado sin pertenencias". "Esto ahonda su sufrimiento", ha dicho.
Recuperados 77 cuerpos de una misma familia en la ciudad de Gaza
Rescatistas de la Defensa Civil gazatí recuperaron este jueves y trasladaron a un cementerio los restos mortales de 77 miembros de una misma familia, asesinados en bombardeos israelíes contra sus viviendas en el barrio de Rimal al oeste de la ciudad de Gaza. "Los equipos de rescate recuperaron 60 cuerpos de mártires de entre los escombros de la casa, algunos de los cuales eran restos. También se trasladaron 17 cuerpos que habían sido enterrados cerca de la casa durante la guerra", detalló el rescatista Mahmud al Shubaki, al frente de la operación. La operación de búsqueda de los cuerpos comenzó el pasado lunes día 15 y concluyó hoy, según Defensa Civil, que recalcó que el acceso a decenas de excavadoras y equipos de descombro sigue siendo muy limitado debido al bloqueo israelí de suministros. Desde el inicio del alto el fuego, el pasado 10 de octubre, más de 600 cadáveres han sido recuperados entre las toneladas de escombros que cubren Gaza, y el Ministerio de Sanidad gazatí estima que miles de cuerpos más siguen sepultados.
Aumentan a 17 los muertos por el frío y las lluvias causadas por la tormenta polar en Gaza
Al menos 17 personas, entre ellas cuatro niños, han muerto por el frío y las lluvias derivadas de una tormenta polar que afecta a la Franja de Gaza desde la semana pasada y que ha provocado el derrumbe de viviendas y daños a decenas de tiendas de campaña utilizadas por los desplazados a causa de la ofensiva militar de Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023. La mayoría de las víctimas mortales se han producido a causa del frío y las inundaciones, según ha informado el portavoz de Defensa Civil, Mahmud Basal, que ha lamentado que decenas de viviendas se han derrumbado por completo desde el inicio de la tormenta.
