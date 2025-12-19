DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel

Recuperados 77 cuerpos de una misma familia en la ciudad de Gaza

Rescatistas de la Defensa Civil gazatí recuperaron este jueves y trasladaron a un cementerio los restos mortales de 77 miembros de una misma familia, asesinados en bombardeos israelíes contra sus viviendas en el barrio de Rimal al oeste de la ciudad de Gaza. "Los equipos de rescate recuperaron 60 cuerpos de mártires de entre los escombros de la casa, algunos de los cuales eran restos. También se trasladaron 17 cuerpos que habían sido enterrados cerca de la casa durante la guerra", detalló el rescatista Mahmud al Shubaki, al frente de la operación. La operación de búsqueda de los cuerpos comenzó el pasado lunes día 15 y concluyó hoy, según Defensa Civil, que recalcó que el acceso a decenas de excavadoras y equipos de descombro sigue siendo muy limitado debido al bloqueo israelí de suministros. Desde el inicio del alto el fuego, el pasado 10 de octubre, más de 600 cadáveres han sido recuperados entre las toneladas de escombros que cubren Gaza, y el Ministerio de Sanidad gazatí estima que miles de cuerpos más siguen sepultados.