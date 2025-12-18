Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

Los drones controlados por cable amplían la anchura del frente a decenas de kilómetros

Los analistas aseguran que la guerra de Ucrania ha transformado las estrategias militares para siempre. La utilización de drones controlados por cable de fibra óptica (en ocasiones cables de hasta 40 kilómetros) ha comportado el efecto curioso de que las zonas de semiretaguardia lleguen a ser más peligrosas que las posiciones de infantería de la línea del frente propiamente dicha. Los drones controlados a distancia y dotados de detectores infrarrojos de calor permiten detectar cualquier humano o motor, especialmente por la noche y con temperaturas bajas. El frente de combate se ha transformado en guaridas bajo tierra y centrales de control de drones. Sin embargo, esos drones sobrevuelan zonas alejadas de ese frente y con capacidad de soltar piezas explosivas de alto poder. Los suministros, la logística, la intendencia y los centros de mando son actualmente más peligrosos que en el pasado. Y las posibilidades de evacuación de heridos es pequeña en una guerra automatizada, lo que explica que el ratio entre heridos y muertos sea más elevado que en otros conflictos. Un de los analistas que ha destacado este cambio es Yago Rodríguez.