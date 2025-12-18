Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados. EEUU ha dado un ultimátum a Ucrania para aceptar un nuevo plan de paz. Estos son los 28 puntos del plan propuesto por Trump para acabar con la guerra en Ucrania.
EEUU y Rusia conversarán sobre Ucrania en Miami este fin de semana
Funcionarios estadounidenses y rusos se reunirán en Miami este fin de semana para nuevas conversaciones sobre el plan del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra en Ucrania, dijo el miércoles a la AFP un funcionario de la Casa Blanca. El anuncio se produce después de que el presidente ucraniano Volodimir Zelenski celebrara avances durante dos días de reuniones en Berlín entre Kiev y los enviados de Trump, aunque advirtió que Moscú se estaba preparando para "un nuevo año de guerra". Se espera que el enviado de Trump, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner participen por parte de Estados Unidos, mientras que el enviado económico de Putin, Kiril Dmitriev, formará parte de la delegación rusa, informó el medio estadounidense Politico. El funcionario de la Casa Blanca no dio detalles sobre los equipos de Estados Unidos y Rusia.
Congreso de EEUU aprueba ley de defensa que desafía retórica de Trump para Europa
El Congreso de Estados Unidos aprobó el miércoles una estrategia de defensa para 2026 que da un férreo respaldo bipartidista a Europa, en contraste con la postura cada vez más hostil del presidente Donald Trump hacia sus aliados en ese continente y hacia la OTAN. La Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés) determina anualmente los ejes en los que, según los legisladores, Estados Unidos debería concentrarse el año siguiente en materia de defensa. Tras la adopción en la Cámara de Representantes la semana pasada, la versión de 2026 fue aprobada en el Senado con 77 votos a favor y 20 en contra y será enviada a la Casa Blanca para su promulgación. El texto, de más de 3.000 páginas, recomienda un presupuesto anual global de más de 900.000 millones de dólares, unos 8.000 millones más que el año pasado, una señal de la firmeza del Congreso para las prioridades de defensa.
Los servicios de inteligencia del Reino Unido prevén que Rusia intente en breve la conquista de Kupiansk
Los servicios de Inteligencia de Reino Unido prevén que aunque Ucrania todavía mantiene el control de la población de Kupiansk, "es muy probable que las fuerzas rusas luchen por el control de la mayor parte de la ciudad", que conquistaron en febrero de 2022, poco después del inicio de la invasión a gran escala, antes de que Kiev la recuperara en septiembre de ese mismo año. Moscú anunció a finales de noviembre que había tomado por completo la ciudad. Sin embargo, en las últimas semanas, los militares ucranianos han llevado a cabo "operaciones de limpieza" en la ciudad y se han enfrentado a las operaciones rusas de suministro logístico en la zona. De hecho, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, visitó la semana pasada Kupiansk, donde llegó a estar a dos kilómetros de la líneas rusas y a 500 metros de las zonas de combate urbanas.
Zelenski afirma que Rusia se prepara para un nuevo "año de guerra"
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, consideró este miércoles que Rusia se prepara para librar un nuevo "año de guerra" en Ucrania en 2026, después de que su par ruso, Vladimir Putin, afirmara que Moscú logrará "sin ninguna duda" sus objetivos. "Hemos escuchado una nueva señal de Moscú, diciendo que se preparan para hacer del año próximo un nuevo año de guerra", declaró Zelenski en su discurso diario. "Es importante que nuestros socios sean conscientes y que reaccionen, sobre todo nuestros socios en Estados Unidos, que suelen afirmar que Rusia pretende querer poner fin a la guerra", señaló el mandatario ucraniano. Según él, las autoridades rusas intentan "socavar la diplomacia", buscando "varias formulaciones" en las propuestas que se están haciendo durante las negociaciones, "para disimular su deseo de destruir Ucrania y a los ucranianos" y "su voluntad de legitimar el robo de nuestro territorio".
Líderes de UE tratarán de convencer a Bélgica para usar activos rusos en favor de Ucrania
Los líderes de la Unión Europea (UE) se reúnen desde mañana jueves en Bruselas para tratar de consensuar el uso del efectivo que generan los activos rusos inmovilizados por sanciones para financiar a Ucrania, algo que no convence por los riesgos que conlleva a Bélgica, donde están mayoritariamente depositados. Los jefes de Estado y de Gobierno iniciarán su encuentro a las 10.00 horas (9.00 GMT) e invitarán a participar en una parte de sus debates al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien continúa inmerso en los contactos diplomáticos con Estados Unidos y otros aliados para lograr la paz en su país. La Comisión Europea propuso utilizar el efectivo que generan los activos del Banco Central Ruso inmovilizados cuando van venciendo para otorgar a Ucrania un préstamo sin intereses de 90.000 millones de euros entre 2026 y 2027, que cubriría casi dos tercios de los 136.000 millones en ayuda militar y financiera que necesitará en ese periodo.
Los drones controlados por cable amplían la anchura del frente a decenas de kilómetros
Los analistas aseguran que la guerra de Ucrania ha transformado las estrategias militares para siempre. La utilización de drones controlados por cable de fibra óptica (en ocasiones cables de hasta 40 kilómetros) ha comportado el efecto curioso de que las zonas de semiretaguardia lleguen a ser más peligrosas que las posiciones de infantería de la línea del frente propiamente dicha. Los drones controlados a distancia y dotados de detectores infrarrojos de calor permiten detectar cualquier humano o motor, especialmente por la noche y con temperaturas bajas. El frente de combate se ha transformado en guaridas bajo tierra y centrales de control de drones. Sin embargo, esos drones sobrevuelan zonas alejadas de ese frente y con capacidad de soltar piezas explosivas de alto poder. Los suministros, la logística, la intendencia y los centros de mando son actualmente más peligrosos que en el pasado. Y las posibilidades de evacuación de heridos es pequeña en una guerra automatizada, lo que explica que el ratio entre heridos y muertos sea más elevado que en otros conflictos. Un de los analistas que ha destacado este cambio es Yago Rodríguez.
Noruega entregará a Ucrania un nuevo paquete de armas valorado en 267 millones de euros
El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, anunció este miércoles la compra de un nuevo paquete de armamento estadounidense para Ucrania valorado en 3.200 millones de coronas noruegas (unos 267 millones de euros). El nuevo paquete de ayuda militar incluye munición para aviones de combate F-16, misiles guiados por láser que pueden ser utilizados por los F-16 o por defensas aéreas terrestres y misiles de largo alcance, según un comunicado del Gobierno noruego. "Esperamos una entrega rápida de estas armas, de las que Ucrania depende para resistir los ataques rusos y continuar su lucha de resistencia. La libertad e independencia de Ucrania dependen completamente del apoyo militar de sus aliados y socios", dijo Støre en el comunicado. Noruega comprará el armamento al Departamento de Defensa de Estados Unidos, en lugar de a los fabricantes o subcontratistas, a través del programa estadounidense de Ventas Militares al Extranjero (FMS, por sus siglas en inglés).
Merz sobre Ucrania: el próximo paso es que EEUU presente a Rusia el plan de paz
El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó este miércoles que el próximo paso en las conversaciones sobre el conflicto en Ucrania es que Estados Unidos exhorte a Rusia a poner fin a la guerra en base al plan de paz de 20 puntos que refleja la postura conjunta de Washington, Kiev y de los países europeos. "Ahora se trata de que se le presente a Rusia la posición conjunta de Ucrania, la UE y EE. UU. y se exhorte a Rusia a poner fin a la guerra en base a este plan", dijo el canciller en una sesión de control parlamentario en Berlín y agregó que éste es el "próximo paso" en el proceso y que le corresponde darlo a Washington. Merz hizo balance de las conversaciones que mantuvieron en Berlín el pasado domingo y el lunes representantes europeos, estadounidenses, ucranianos y de la OTAN, en el curso de las cuales fueron reelaboradas "de manera fundamental" las propuestas que Washington había formulado hace cuatro semanas, que han quedado resumidas en un plan de 20 puntos.
EEUU "presiona" a la UE para no usar activos rusos para ayudar a Kiev, dice alto cargo de Ucrania
Estados Unidos "está presionando a los países europeos para que abandonen la idea de utilizar activos rusos para apoyar a Ucrania", dijo a la AFP un alto cargo ucraniano este miércoles, en la víspera de una cumbre europea donde se tratará ese asunto. "Ya hay siete países que no apoyan públicamente esa idea", indicó el responsable. También dijo que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, viajará el jueves a Bruselas para intentar convencer a sus socios de recurrir a esos haberes congelados tras el inicio de la invasión rusa en 2022.
El Parlamento Europeo aprueba prohibir las importaciones de gas ruso a finales de 2027
El Parlamento Europeo aprobó definitivamente el miércoles la prohibición de todas las importaciones de gas ruso a la Unión Europea a finales de 2027, con el objetivo de privar a Rusia de los recursos con los que financia su guerra en Ucrania. Los eurodiputados aprobaron por amplia mayoría este texto, que todavía debe recibir un último visto bueno de los Estados miembros por mayoría cualificada, algo que debería ser una formalidad. "Desde que comenzó la guerra a gran escala en febrero de 2022, la Unión Europea ha pagado más de 216.000 millones de euros [254.000 millones de dólares] por energía fósil rusa", dijo la eurodiputada letona del Partido Popular Europeo (conservador). "Seguimos pagando cerca de 40 millones de euros [47 millones de dólares] al día a Rusia y, de este modo, seguimos financiando las masacres en Ucrania", afirmó.
