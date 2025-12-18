El Senado de Brasil aprueba la ley que rebaja la condena de Bolsonaro a unos dos años de cárcel

Luiz Inacio Lula da Silva sufrió una derrota política que presagia nuevas tensiones en Brasil. El Senado aprobó el proyecto de ley que reduce las penas de los condenados por los ataques a las sedes de los tres poderes el 8 de enero de 2023. Se trata de una iniciativa destinada a beneficiar al expresidente Jair Bolsonaro y sus colaboradores en el intento de golpe de Estado. Bolsonaro había sido condenado en septiembre pasado a 27 años de cárcel. Se encuentra detrás de las rejas desde noviembre. De acuerdo con la legislación la permanencia en una unidad penitenciaria se estimaba en unos ocho años en virtud del buen comportamiento. Pero la propuesta de la derecha lo reduce a unos dos años y cuatro meses al modificar el tiempo de reclusión para varios delitos, incluido el de golpe de Estado. Días atrás, la ley había sido aprobada por los diputados. El pleno del Senado lo hizo por 48 votos a favor y 25 en contra. Ahora debería ser promulgada por el Ejecutivo. El diario paulista Folha consignó en la noche del miércoles que Lula se ha pronunciado a puertas cerradas contra de cualquier acuerdo para reducir las penas. "Según los mismos miembros del Gobierno, el presidente debería vetar el texto".

El bolsonarismo más radical propugnaba una amnistía para todos los protagonistas de los sucesos del 8E. El autor del proyecto de ley, el diputado Paulinho da Força, lo consideró un "un gesto de reconciliación" en un país altamente polarizado. La salida que encontró un Congreso desfavorable a Lula se encuentra a mitad de camino de lo que esperan los seguidores más leales al excapitán del Ejército. Esa facción no ha renunciado a su objetivo mayor. "No es lo que queríamos, pero, en el juego de relaciones de poder, era lo posible", dijo Rogério Marinho, del Partido Liberal (PL) que llevó a Bolsonaro como candidato en octubre de 2022.

Una encuesta de Genial/Quaest publicada mientras se debatía la iniciativa da cuenta de que el 47 % de los brasileños se opone a la reducción de las penas de Bolsonaro y los otros detenido, mientras que el 43 % está a favor Un 58 % de los consultados creen que la iniciativa que se ha votado en el Parlamento apunta exclusivamente a mejorar la situación del líder de la ultraderecha.