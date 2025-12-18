DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel

En Directo
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
El Papa reitera al presidente de Israel su condena a "toda forma de antisemitismo" en una llamada telefónica
El Papa León XIV ha reiterado su condena a "toda forma de antisemitismo" en una conversación telefónica este miércoles con el presidente israelí, Isaac Herzog, y le ha pedido "perseverar en los procesos de paz en curso en la región, enfatizando también la urgencia de intensificar y continuar los esfuerzos de ayuda humanitaria", especialmente ante la situación en Gaza. "Ante el reciente atentado terrorista en Sídney --dice el comunicado del Vaticano-- León XIV reiteró la firme condena de la Iglesia Católica a toda la forma de antisemitismo, que sigue sembrando el miedo en las comunidades judías y en la sociedad mundial". El Pontífice ya había expresado su cercanía a la comunidad judía y su pesar por las víctimas y los heridos durante la audiencia del lunes con los donantes del pesebre y el árbol de Navidad en la Plaza de San Pedro.
Netanyahu afirma haber dado vía libre a un megaacuerdo de gas con Egipto
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció el miércoles por la noche que había dado vía libre a un megaacuerdo de gas con Egipto por un valor de 30.000 millones de euros. "Hoy he aprobado el mayor acuerdo de gas en la historia de Israel. El acuerdo asciende a 112.000 millones de shekels [aproximadamente 30.000 millones de euros]. De este total, 58.000 millones de shekels [15.300 millones de euros] irán a las arcas del Estado", declaró Netanyahu en una declaración televisada. "El acuerdo es con la empresa estadounidense Chevron y socios israelíes que suministrarán gas a Egipto", añadió el primer ministro. "Este es el mayor acuerdo de exportación en la historia del Estado de Israel", añadió el ministro de Energía, Eli Cohen, quien estuvo presente en la ceremonia de firma. "Este acuerdo fortalece significativamente la posición de Israel como potencia energética regional y contribuye a la estabilidad de nuestra región. Incentiva a otras empresas a invertir en la exploración de gas en las aguas territoriales de Israel, ricas en yacimientos de gas", explicó Netanyahu.
El Ejército israelí hiere al menos a cuatro palestinos en Nablus, norte de Cisjordania ocupada
El Ejército israelí hirió al menos a cuatro palestinos este miércoles durante una incursión militar en Nablus, ciudad palestina localizada en el norte del territorio ocupado de Cisjordania, según fuentes médicas y locales. "La Media Luna Roja Palestina informa que sus equipos en Nablus están atendiendo a dos jóvenes con heridas de bala, uno en el pecho y otro en la pierna, sufridas durante una incursión militar israelí en la ciudad", hizo saber el organismo en un comunicado. La agencia oficial de noticias palestina, Wafa, recogió además que otros dos palestinos resultaron heridos por metralla después de que varias patrullas militares irrumpieran en el barrio de Áqaba, en la Ciudad Vieja de la localidad. Los heridos, informa el mismo medio, fueron trasladados a un hospital cercano por los equipos de la Media Luna Roja. El incidente se produjo después de que el Ejército diera por finalizada, la semana pasada, una "operación antiterrorista" de dos semanas en Cisjordania, que se saldó con seis palestinos muertos, decenas de arrestos y la incautación de dinero y armas.
Sanidad eleva a 12 los gazatíes muertos por el temporal, tras otro fallecido por derrumbe
El Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en Gaza informó este miércoles de la muerte de otro palestino en Gaza a causa del derrumbe de su vivienda debido a las recientes tormentas, elevando el total de fallecidos a 12. "La muerte del ciudadano Mahdi Muhamad Al Hilu al derrumbarse su casa durante la reciente tormenta, eleva el número total de muertes por las tormentas a 12, incluyendo 11 debido al derrumbe de edificios en ruinas y una al frío extremo", alertó Sanidad en un comunicado que recoge cifras de ayer. Al Hilu se suma al bebé de dos semanas que murió el lunes a causa de una hipotermia y a los 10 fallecidos por derrumbes durante el paso de la tormenta Byron que azotó Gaza, inundando tiendas de campaña y refugios, la pasada semana. Desde el inicio del alto el fuego, el pasado 10 de octubre, ya son 394 los palestinos fallecidos -la mayoría civiles, incluidos más de 70 niños- y 1.075 los heridos, según Sanidad.
Aminstía Internacional califica de "evitable" las inundaciones en Gaza
Amnistía Internacional denunció este miércoles que la devastación causada por las recientes inundaciones en la Franja de Gaza fue "totalmente evitable" y resultado directo de las continuas restricciones israelíes a la entrada de suministros críticos para reparar infraestructuras vitales. La organización atribuyó la tragedia provocada por las lluvias torrenciales, que arrasaron miles de tiendas de campaña y refugios improvisados, a la política deliberada de Israel de bloquear materiales esenciales. Más de dos meses después del alto el fuego, las autoridades israelíes han permitido la entrada de suministros extremadamente limitados, ignorando múltiples órdenes vinculantes de la Corte Internacional de Justicia y la reciente resolución de la Asamblea General de la ONU que insta a garantizar el acceso a asistencia humanitaria.
"El Líbano se está reconstruyendo, no puede permitirse ir a la guerra", dice su presidente
El presidente libanés, Joseph Aoun, afirmó este miércoles que el Líbano "se está reconstruyendo y recuperando" tras el conflicto del año pasado entre el grupo chií Hizbulá e Israel, por lo que el país "no puede permitirse" otra guerra con el Estado judío, en medio de un repunte de ataques pese a la tregua en vigor. "El Líbano se está reconstruyendo y recuperando; no puede permitirse ir la guerra", dijo Aoun, según un comunicado de presidencia libanesa en el que aseguró que, como jefe de Estado, tomará "cualquier camino" en beneficio del país, sin hacer referencia explícita a las conversaciones sobre el desarme de Hizbulá. Asimismo, indicó que "lo más importante es evitar el espectro de la guerra, reconstruir el país, garantizar que la gente permanezca en su tierra, revitalizar la economía libanesa y desarrollar el Estado".
Robles traslada a su homólogo libanés el apoyo "bilateral" de España para lograr la paz
La ministra española de Defensa, Margarita Robles, ha trasladado a su homólogo libanés, Michel Menassa, el compromiso firme de España apoyando a Naciones Unidas en UNIFIL y, en su caso, "bilateralmente", porque aunque "formalmente hay una situación de paz, cada día sigue habiendo muertos". "La situación es complicada. Es verdad que en este momento hace un año que ha habido un acuerdo de paz, pero no podemos olvidar la realidad. Precisamente ayer mismo hubo dos ataques que se han traducido en 3 muertos y 7 heridos", ha señalado Robles.
Por su parte, el ministro libanés le ha transmitido su preocupación por el futuro, una vez termine UNIFIL en diciembre de 2026, y, por ello, para Robles es muy importante incidir en el entrenamiento y la formación de las Fuerzas Armadas libanesas.
La AP pide una intervención internacional ante las "continuas violaciones coloniales de Israel"
La Presidencia de la Autoridad Palestina ha insistido en la necesidad de que la comunidad internacional intervenga para poner fin a las "continuas violaciones coloniales de Israel", en medio del aumento de los ataques por parte de colonos en Cisjordania y Jerusalén Este. Nabil abú Rudeina, portavoz del presidente palestino, Mahmud Abbas, ha recalcado que estas acciones violan el Derecho Internacional y ha cargado contra los recientes permisos a la construcción de otros 19 asentamientos en Cisjordania, tal y como ha recogido la agencia palestina de noticias WAFA.
Asimismo, ha reclamado a Estados Unidos y otros países que "presionen" a Israel para que permita la entrada de ayuda humanitaria a la escala necesaria a la Franja de Gaza, incluidas viviendas prefabricadas y tiendas de campaña, de cara a la llegada del invierno en medio de la devastación causada por la ofensiva lanzada por el Ejército israelí contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023. "La situación es cada vez más peligrosa, complicada y enmarañada, lo que requiere una intervención efectiva por parte de Estados Unidos para que cualquier visión que busque lograr estabilidad pueda ser exitosa, en línea con el plan de paz y estabilidad del presidente Donald Trump", ha esgrimido Abú Rudeina.
Siete estudiantes de Gaza matriculados en universidades públicas llegan hoy a España
Siete jóvenes de Gaza con visados de estudio llegan este miércoles a Madrid para continuar su formación en diferentes universidades españolas, después de haber recibido becas Erasmus+ o de refugio. La 'Red Universitaria X Palestina' ha informado a EFE de que los estudiantes, 5 chicas y 2 chicos, llegarán pasado el mediodía al aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid para desplazarse a Jaén y Barcelona, mientras uno de los jóvenes se quedará en Madrid.
Se trata de la primera evacuación de estudiantes de Gaza, con matrícula y beca en universidades españolas que ha realizado España a través de su consulados en Jerusalén y en Jordania y en colaboración con las universidades de Jaén, la Autónoma de Barcelona y la Carlos III de Madrid. Una evacuación en la que también llegan estudiantes de Suiza y Reino Unido que permanecían en ese territorio. Los universitarios cursarán sus diferentes programas de Erasmus + este año mientras que los que han obtenido una beca por ser estudiantes refugiados prolongarán su estancias.
Defensa Civil de Gaza señala que 17 edificios se han derrumbado por las fuertes lluvias en la franja
El servicio de emergencias gazatí de Defensa Civil cifra en 17 los edificios que han colapsado completamente en Gaza hasta este miércoles por las lluvias que han azotado el enclave en los últimos días. Junto a estos, otros 90 han sufrido derrumbes parciales "lo que supone una amenaza directa para la vida de miles de ciudadanos", recoge el comunicado del portavoz de Defensa Civil, Mahmud Basal.
En esta línea, Defensa Civil asegura que todas las tiendas de campaña de gazatíes desplazados se han inundado o visto dañadas por las lluvias y los vientos. "Esto ha provocado la destrucción de ropa, colchones y mantas de los ciudadanos", continúa el texto, denunciando que las lluvias han agravado la ya existente crisis humanitaria en Gaza. En total, los equipos de Defensa Civil han recibido más de 5.000 llamadas de auxilio desde el inicio del mal tiempo con la tormenta Byron el pasado miércoles.
Ante esto, Amnistía Internacional asegura que Israel agravó esta situación en un comunicado este miércoles al restringir el acceso de recursos críticos para paliar la crisis humanitaria en Gaza y reparar las estructuras destruidas.
