Desalojo en BadalonaVíctor ManuelSantos CerdánPremios OscarSuicidiosAlcarazLGTBIfobiaMamarazzisFaustino OroLotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel

Directo Ucrania | La guerra, al minuto

Hamás confirma la muerte de un alto comandante en Gaza en el bombardeo israelí del sábado

Hamás confirma la muerte de un alto comandante en Gaza en el bombardeo israelí del sábado / EFE

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

  1. Francia pide que se aplace la firma del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur
  2. Carlos III anuncia que reducirá su tratamiento contra el cáncer a partir de Año Nuevo
  3. El heroico peatón que ha desarmado a uno de los terroristas de Sídney: un frutero de 43 años llamado Ahmed
  4. El Kremlin coloca a Polonia en su punto de mira
  5. Al menos 16 muertos y 42 heridos en un ataque terrorista a una fiesta judía en una playa de Sídney
  6. Terroristas, permisos de armas y un héroe: Cinco claves para entender los atentados de Sídney
  7. El ultra José Antonio Kast es el próximo presidente de Chile al vencer por una amplia ventaja a la comunista Jeannette Jara
  8. Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

Trump, en un discurso a la nación, acusa la presión por el desencanto ciudadano con la economía

Trump, en un discurso a la nación, acusa la presión por el desencanto ciudadano con la economía

La Armada venezolana comienza a escoltar buques petroleros en el Caribe tras la amenaza de Trump

La Armada venezolana comienza a escoltar buques petroleros en el Caribe tras la amenaza de Trump

EEUU mata a otras cuatro personas en el hundimiento de una supuesta narcolancha en el Pacífico

EEUU mata a otras cuatro personas en el hundimiento de una supuesta narcolancha en el Pacífico

La UE convierte en ley el veto a las importaciones de gas desde Rusia tras cuatro años de guerra en Ucrania

La UE convierte en ley el veto a las importaciones de gas desde Rusia tras cuatro años de guerra en Ucrania

La UE acuerda salvaguardas para proteger a los agricultores por el acuerdo UE-Mercosur

La UE acuerda salvaguardas para proteger a los agricultores por el acuerdo UE-Mercosur

Sánchez defiende la ampliación de la UE a los Balcanes como inversión en paz y estabilidad

Sánchez defiende la ampliación de la UE a los Balcanes como inversión en paz y estabilidad