DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel

La AP pide una intervención internacional ante las "continuas violaciones coloniales de Israel"

La Presidencia de la Autoridad Palestina ha insistido en la necesidad de que la comunidad internacional intervenga para poner fin a las "continuas violaciones coloniales de Israel", en medio del aumento de los ataques por parte de colonos en Cisjordania y Jerusalén Este. Nabil abú Rudeina, portavoz del presidente palestino, Mahmud Abbas, ha recalcado que estas acciones violan el Derecho Internacional y ha cargado contra los recientes permisos a la construcción de otros 19 asentamientos en Cisjordania, tal y como ha recogido la agencia palestina de noticias WAFA.

Asimismo, ha reclamado a Estados Unidos y otros países que "presionen" a Israel para que permita la entrada de ayuda humanitaria a la escala necesaria a la Franja de Gaza, incluidas viviendas prefabricadas y tiendas de campaña, de cara a la llegada del invierno en medio de la devastación causada por la ofensiva lanzada por el Ejército israelí contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023. "La situación es cada vez más peligrosa, complicada y enmarañada, lo que requiere una intervención efectiva por parte de Estados Unidos para que cualquier visión que busque lograr estabilidad pueda ser exitosa, en línea con el plan de paz y estabilidad del presidente Donald Trump", ha esgrimido Abú Rudeina.