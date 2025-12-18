Del "heredé un desastre" al "somos el país más sexy del mundo": las 8 frases más destacadas del discurso de Donald Trump

Tan solo 18 minutos le han servido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para convertir el discurso a la nación y su balance de este primer año de legislatura en un aluvión de ataques contra las personas migrantes, los colectivos trans y, por supuesto, el expresidente demócrata, Joe Biden, al que ha puesto en reiteradas ocasiones como el máximo responsable de la situación actual del país.

Acosado por los problemas en la economía norteamericana: con la inflación en torno al 3%, los salarios apenas creciendo a un ritmo similar, y el tasa de paro aumentando respecto a las cifras de la Administración Biden, el republicano ha hecho gala de su argumentario habitual y de un sin fin de frases autocomplacientes, bulos y medias verdades, en un nuevo intento de mejorar su imagen pública. Marcada en los últimos meses por el descontento generalizado y la pérdida de apoyos en los sondeos.

El mandatario estadounidense no ha tardado en nombrar a su antecesor, al que ha mencionado en hasta 16 ocasiones. De nuevo, Trump ha puesto a Biden como el principal responsable de todos los males del país. Que a su juicio son la inmigración, las políticas a favor de los colectivos LGBTIQ+ y lo que él mismo define como el "timo verde", en referencia a las políticas ambientales. "Hace 11 meses heredé un desastre y lo estamos arreglando (...) En otras palabras, en poco tiempo, hemos ido de lo peor a lo mejor", ha defendido.

En los reiterados ataques contra su antecesor, Trump ha asegurado que "lo peor que la administración Biden" hizo a EEUU durante su mandato fue "la invasión en la frontera" norteamericana. Así, ha asegurado que la administración anterior "y sus aliados en el Congreso", llevaron a millones y millones de migrantes al país, permitiendo que el país fuera "invadido por un ejército de 25 millones de personas". Asimismo, ha asegurado que muchas de estas personas "provenían de prisiones y cárceles, instituciones mentales y manicomios", haciendo referencia a un perfil de inmigrantes que, según el republicano, "eran traficantes de drogas, miembros de pandillas e incluso 11.888 asesinos". "Esto es lo que la administración Biden permitió que le sucediera a nuestro país, y nunca debe permitirse que vuelva a ocurrir", ha sentenciado.

En esta línea, ha aseverado que, durante los últimos cuatro años, la Administración Biden "solo lucho para los de dentro del sistema, los inmigrantes ilegales, los delincuentes reincidentes, los lobbies corporativos, los presos, los terroristas y, sobre todo, por naciones extranjeras". "Inundaron las ciudades y pueblos con inmigrantes ilegales (...) adoctrinaron a nuestros hijos con odio hacia Estados Unidos y liberaron a un nivel de delincuentes violentos que nunca habíamos visto".

"Por primera vez en 50 años, estamos viendo una migración inversa, ya que los migrantes regresan a sus países, dejando más viviendas y más empleos para los estadounidenses", ha señalado el político republicano, que ha acusado a la inmigración y a los demócratas de provocar un aumento de "más del 60%" en el mercado del alquiler. "Les dieron viviendas financiadas con el dinero de los contribuyentes, mientras que su alquiler y los costos de vivienda se dispararon", ha aseverado. En esta línea, ha asegurado que durante el gobierno anterior "los inmigrantes ilegales robaron los empleos" a los estadounidenses y "saturaron las salas de emergencia, recibiendo atención médica y educación gratuitas" pagadas por los ciudadanos y contribuyentes norteamericanos.

Sara Fernández

Durante su discurso, en el que se le ha notado incómodo y agitado. No solo por su 'frágil' situación, sino porque los 18 minutos que ha estado tras el atril se le han hecho cortos, ha anunciado que antes de Navidad "más de 1.450.000 militares" recibirán lo que Trump ha bautizado como el "dividendo del guerrero". Un incentivo de 1776 dólares "que ya están en camino" y realizado "en honor" a la fundación de EEUU en 1776. Que en 2026 cumple 250 años. Sin embargo, esta ayuda no puede ser aprobada directamente por el presidente, sino que debe pasar por el congreso.

Trump ha asegurado que este "dividendo del guerrero" se financiará íntegramente gracias a los aranceles. Una medida que ha vuelto a defender a capa y espada y con la que, según el republicano, EEUU "gana mucho más dinero de lo que nadie pensaba". Pero de nuevo, esta afirmación debe tomarse con cuidado porque el Tribunal Supremo está estudiando si la agresiva política comercial del presidente entra en el marco constitucional o si, por lo contrario, se deberá devolver a los países afectados por estas tarifas.

Por matemáticamente posible que sea, Trump ha asegurado que durante estos 11 meses de mandato, y gracias a sus presiones arancelarias, ha sido capaz de negociar con las farmacéuticas y países extranjeros "que se habían aprovechado" de EEUU, para recortar los precios de los medicamentos y productos farmacéuticos "en un 400, 500 e incluso 600%". "En otras palabras, el coste de vuestros medicamentos va a caer en picado", ha defendido.

El dirigente norteamericano ha asegurado que entes de su vuelta a la Casa Blanca el país "estaba absolutamente muerto" y "al borde del colapso". "Ahora somos el país más sexy del mundo, me lo dicen todos y cada uno de los líderes extranjeros con los que hablo" ha sentenciado Trump, quien se ha jactado de hacer "lo que ningún político de ningún partido ha hecho jamás".

Ya al término de su intervención, Trump ha asegurado que "por primera vez en 50 años" Estados Unidos está viviendo "una migración inversa", gracias a sus políticas antiinmigración que están dejando "más viviendas y más empleos para los estadounidenses". Así, ha señalado que el año previo a su reelección toda la creación de empleo "iba a parar a migrantes extranjeros", pero que desde su vuelta "el 100% de toda la creación neta de empleo ha ido a ciudadanos nacidos en Estados Unidos".

Al final, el Gobierno o sirve al ciudadano estadounidense productivo, patriota y trabajador, o sirve a quienes incumplen las leyes, engañan al sistema y buscan poder y beneficio a costa de nuestra nación. Miren Minnesota, donde los somalíes se han apoderado de la economía del estado y han robado miles y miles de millones de dólares a Minnesota. Vamos a ponerle fin a esto".