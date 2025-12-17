Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados. EEUU ha dado un ultimátum a Ucrania para aceptar un nuevo plan de paz. Estos son los 28 puntos del plan propuesto por Trump para acabar con la guerra en Ucrania.
La ONU denuncia la "cada vez más insoportable situación" de los civiles en Ucrania por la invasión rusa
Naciones Unidas ha denunciado este martes la "cada vez más insoportable situación" de los civiles en Ucrania, casi cuatro años después de la invasión rusa, lanzada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin, a pesar de las negociaciones de paz en curso. "Estos días, la cobertura mediática internacional se centra sobre todo en los esfuerzos de paz de alto perfil, mientras que el sufrimiento diario de la gente en todo el país se desvanece. Sin embargo, la situación de los civiles ucranianos se ha deteriorado aún más", ha declarado el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk. En este sentido, ha indicado que a pesar de los esfuerzos diplomáticos "la guerra se intensifica, causando más muertes, daños y destrucción", advirtiendo de que las bajas civiles entre junio y noviembre han aumentado un 24 por ciento respecto del mismo periodo del año anterior.
La UE emitirá 90.000 millones de euros en bonos durante el primer semestre de 2026, buena parte para armamento
La Comisión Europea tiene previsto emitir hasta 90.000 millones de euros en bonos de la UE durante el primer semestre de 2026, con lo que los bonos de la UE pendientes se acercarán a 800.000 millones de euros a finales de junio de 2026. Los ingresos se utilizarán para financiar préstamos a los Estados miembro en el marco del programa NextGenerationEU, así como créditos para apoyar la adquisición de capacidades relacionadas con la defensa en el marco del nuevo instrumento de Acción de Seguridad para Europa (SAFE).
La participación de los europeos en negociaciones sobre Ucrania "no augura nada bueno", dice Rusia
El Kremlin consideró el martes que la participación de los europeos en las negociaciones en curso sobre el plan estadounidense para Ucrania "no augura nada bueno", y afirmó no haber sido informado aún de los resultados de las últimas conversaciones en Berlín. "La participación de los europeos, en términos de aceptabilidad [del acuerdo por parte de Moscú], no augura nada bueno", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, citado por las agencias de prensa rusas. Peskov indicó que Rusia debía "primero tomar conocimiento" de lo que se había elaborado en las recientes negociaciones entre ucranianos y estadounidenses antes de organizar una nueva reunión, con su propia participación, sobre este tema. El lunes, el gobierno alemán publicó una declaración conjunta de los líderes europeos tras dos días de negociaciones en Berlín entre el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y emisarios de Estados Unidos, con el objetivo de alcanzar un plan que ponga fin a los combates.
Los países más cercanos a Rusia se unen para fortalecer la defensa del flanco oriental de la UE
Los líderes de los ocho países del este de la Unión Europea (UE) más próximos a Rusia alertaron este martes en Helsinki de que Moscú constituye la amenaza "más significativa, directa y duradera" para la seguridad europea y reclamaron una acción urgente y coordinada para reforzar la defensa del continente. Tras reunirse en la primera cumbre del Flanco Oriental, los primeros ministros de Finlandia, Suecia, Estonia, Letonia, Polonia y Bulgaria y los presidentes de Lituania y Rumanía firmaron una declaración conjunta en la que se comprometieron a aumentar el gasto militar, reforzar el flanco este de la UE y la OTAN y mantener el apoyo a Ucrania. "Rusia representa una amenaza hoy, mañana y en el futuro previsible para toda Europa. Por eso estamos reforzando nuestra cooperación", afirmó en una rueda de prensa conjunta el primer ministro finlandés y anfitrión de la cumbre, Petteri Orpo. Según Orpo, estos ocho países comparten una firme voluntad política de reforzar la seguridad común y la defensa de Europa, empezando por el flanco oriental, por lo que en la cumbre acordaron impulsar la iniciativa europea Eastern Flank Watch (vigilancia del flanco oriental), bajo el liderazgo de Finlandia y Polonia.
La Eurocámara avala destinar fondos de programas europeos al plan de rearme
El Parlamento Europeo ha avalado este martes los cambios legislativos para permitir que fondos de programas europeos se destinen al plan de rearme de la Unión Europea (UE), promoviendo inversiones en defensa y seguridad. En el marco de las negociaciones, la Eurocámara amplió el alcance de las medidas para dirigir fondos a reforzar la resiliencia frente a los ataques híbridos en curso y la injerencia extranjera. Los eurodiputados también abogaron por que la legislación permita un mayor apoyo a la industria de defensa de Ucrania y lograron asegurar la participación del país en el Fondo Europeo de Defensa. En general, los cambios pactados permitirán dedicar más fondos para inversiones relacionadas con defensa en programas como el programa de ciencia Horizon, Europa Digital, el Fondo Europeo de la Defensa, la plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa o el programa de Conectividad.
Ucrania y el Consejo de Europa firman crear una comisión para pedir indemnizaciones de guerra a Rusia
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha participado este martes en La Haya en la firma de un acuerdo con el Consejo de Europa para la creación de una comisión internacional con la que reclamar indemnizaciones a Rusia por los daños causados durante estos casi cuatro años de guerra. Zelenski ha celebrado la firma del acuerdo aunque también ha lamentado que tanto esta como otros iniciativas llegan tarde. "Deberían haber comenzado hace mucho tiempo, al menos en 2014", ha dicho, en alusión a la guerra en el Donbás y la anexión por parte de Moscú de la península de Crimea. Así, ha subrayado la necesidad de que este mecanismo no solo comience a funcionar cuanto antes, sino que además cuente con el apoyo internacional suficiente "para que la gente pueda sentir realmente que cualquier tipo de daño causado por la guerra puede ser compensado".
El ataque ucraniano contra un submarino ruso marca un giro en la batalla por el mar Negro
El primer ataque con drones submarinos contra un submarino ruso en Novorosíisk marca un giro en la batalla asimétrica por el mar Negro, mientras que Ucrania y Rusia intentan perturbar mutuamente sus operaciones económicas y militares en la zona. Solo dos submarinos rusos equipados con misiles Kalibr siguen funcionales en el mar Negro tras un ataque que provocó daños graves a un submarino de clase Kilo realizado por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y por la Marina, según aseguró este martes un portavoz de esta última, Dmitró Pletenchuk. Según el SBU, la embarcación, con un valor de entre 400 y 500 millones de dólares y equipada con cuatro misiles Kalibr, fue golpeada por un nuevo dron ucraniano, el Sub Sea Baby, que le provocó "daños críticos".
Bombarderos rusos Tu-22M3 efectúan patrullas en aguas neutrales del mar Negro
Bombarderos estratégicos Tu-22M3 (Backfire, según los estándares de la OTAN) de la Fuerza Aeroespacial rusa efectuaron este martes vuelos de patrulla en aguas neutrales del mar Negro. Según informó el Ministerio de Defensa ruso, los bombarderos fueron escoltados durante las más de cinco horas de vuelo por cazas Su-35 y Su-27. "Todos los vuelos de aviones de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas se realizan en estricta correspondencia con las normas internacionales para el uso del espacio aéreo", señala el comunicado castrense. En octubre y noviembre, los bombarderos rusos efectuaron patrullas similares sobre el Báltico. La aviación estratégica rusa (Tu-160, Tu-95MS y Tu-22M3) realiza regularmente patrullas sobre las aguas neutrales del Ártico, el Atlántico norte, los mares Negro y Báltico, el océano Pacífico y otros, vuelos que no han sido interrumpidos por la guerra en Ucrania.
Zelenski dice tener documento con compromisos de garantías de seguridad tras alto el fuego
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó este martes que existe un documento en el que varios países detallan qué tipo de garantías de seguridad están dispuestos a ofrecer a Ucrania, incluida la posible presencia de tropas, pero subrayó que no se hará público hasta que entre en vigor un alto el fuego con Rusia. "Hemos elaborado un documento, pero hemos decidido no compartirlo", dijo Zelenski en una comparecencia ante la prensa en La Haya, junto al primer ministro neerlandés, Dick Schoof. Zelenski, que se reunió el lunes en Berlín con varios líderes europeos, incluido Schoof, en un encuentro en el que se abordaron las garantías de seguridad para Ucrania, explicó en La Haya que los países que integran la llamada Coalición de los Dispuestos solo activarán sus compromisos en este sentido "después del alto el fuego".
Rusia rechaza una tregua por Navidad en Ucrania
El Kremlin ha rechazado este martes apostar por una tregua navideña en Ucrania alegando que serviría para reforzar a la otra parte, en respuesta a una demanda del canciller alemán, Friedrich Merz, para detener los combates estas festividades. "Queremos la paz, no una tregua que dé un respiro a Ucrania para prepararse y continuar la guerra", ha afirmado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien ha incidido en que Rusia continuará como hasta ahora.
"Queremos detener este conflicto, alcanzar nuestros objetivos, proteger nuestros intereses y garantizar la paz en Europa. Eso es lo que deseamos", ha remarcado el portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.
