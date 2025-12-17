Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desalojo en BadalonaLluviasSantos CerdánErrejónERE AmazonAlcarazLGTBIfobiaBarcelonaRolling StonesLotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

Paso adelante para el Peñón

La UE y el Reino Unido cierran el Tratado sobre Gibraltar seis meses después de anunciar el acuerdo

Imagen de entrada al aeropuerto de Gibraltar.

Imagen de entrada al aeropuerto de Gibraltar. / EFE

Redacción

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Unión Europea y Reino Unido han logrado cerrar los textos legales que recogen los términos de la nueva relación del bloque comunitario con Gibraltar tras el Brexit, seis meses después de que las partes anunciaran el fin de las negociaciones, lo que supone un paso más hacia la ratificación del futuro Tratado pero no aún el definitivo para su entrada en vigor. "El texto se encuentra actualmente bajo la revisión legal por parte de la Unión Europea y Reino Unido, antes de poder proceder con los respectivos procedimientos internos para la firma y conclusión del futuro acuerdo", ha indicado un portavoz comunitario a Europa Press, tras confirmar que el texto legal se "completó" el pasado día 12.

El mismo portavoz ha destacado que el objetivo principal del futuro acuerdo es "garantizar la prosperidad" de toda la región y que ello se logrará "eliminando todas las barreras físicas" a la libre circulación de personas y mercancías entre España y Gibraltar, "preservando al mismo tiempo el espacio sin fronteras Schengen, el Mercado Único y la Unión Aduanera. "Esto aportará confianza y seguridad jurídica a la vida y al bienestar de los habitantes de toda la región, al promover la prosperidad compartida", ha concluido el portavoz comunitario.

Con este paso se culmina el trabajo negociador iniciado hace casi cuatro años y que culminó con el anuncio de un acuerdo político el pasado 11 de junio, tras una reunión en Bruselas entre el comisario encargado de las relaciones con Reino Unido, Maros Sefcovic, y el ministro de Exteriores británico, David Lammy; en la que también participaron el jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares, y el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo.

Una vez se complete la revisión legal por parte de Bruselas y Londres, para la que no hay un plazo fijado, el Tratado tendrá aún que ser traducido a todas las lenguas oficiales de la UE antes de que sea sometido al Consejo (gobiernos) para su adopción y el Parlamento Europeo vote su consentimiento.

Las consecuencias del acuerdo

El acuerdo entre la UE y Gibraltar tras el Brexit prevé como medida más evidente la eliminación de la verja que separa Gibraltar de España. Se desmantelará así la frontera física entre España y Gibraltar, permitiendo la libre circulación de personas y mercancías. La eliminación física de esta frontera debería producirse a principios de 2026.

La libre circulación de personas supone la integración de Gibraltar en el denominado área Schengen, por lo que deberá asumir los controles de pasaportes en el puerto y aeropuerto de Gibraltar. El acuerdo es un paso importante para los 15.000 trabajadores transfronterizos y los 300.000 residentes del Campo de Gibraltar. Sin embargo, desde un punto de vista político no hay cambios drásticos. Ni España ni Reino Unido renuncia a sus reclamaciones históricas sobre la soberanía del Peñón. El acuerdo supone en la práctica que el Peñón funcione como un paraíso fiscal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Francia pide que se aplace la firma del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur
  2. Carlos III anuncia que reducirá su tratamiento contra el cáncer a partir de Año Nuevo
  3. El heroico peatón que ha desarmado a uno de los terroristas de Sídney: un frutero de 43 años llamado Ahmed
  4. El Kremlin coloca a Polonia en su punto de mira
  5. Al menos 16 muertos y 42 heridos en un ataque terrorista a una fiesta judía en una playa de Sídney
  6. Terroristas, permisos de armas y un héroe: Cinco claves para entender los atentados de Sídney
  7. El ultra José Antonio Kast es el próximo presidente de Chile al vencer por una amplia ventaja a la comunista Jeannette Jara
  8. Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

DIRECTO GAZA | El Ejército israelí hiere al menos a cuatro palestinos en Nablus, norte de Cisjordania ocupada

DIRECTO GAZA | El Ejército israelí hiere al menos a cuatro palestinos en Nablus, norte de Cisjordania ocupada

DIRECTO UCRANIA | Los drones controlados por cable amplían la anchura del frente a decenas de kilómetros

DIRECTO UCRANIA | Los drones controlados por cable amplían la anchura del frente a decenas de kilómetros

La UE y el Reino Unido cierran el Tratado sobre Gibraltar seis meses después de anunciar el acuerdo

La UE y el Reino Unido cierran el Tratado sobre Gibraltar seis meses después de anunciar el acuerdo

Orbán alerta de que transferir los bienes rusos congelados a Ucrania supone una "declaración de guerra"

Orbán alerta de que transferir los bienes rusos congelados a Ucrania supone una "declaración de guerra"

Trump ordena el "bloqueo total" de los petroleros "sancionados" que entran y salen de Venezuela

Trump ordena el "bloqueo total" de los petroleros "sancionados" que entran y salen de Venezuela

Meloni se une a Macron y pide retrasar la firma del acuerdo de la UE con el Mercosur al año que viene

Meloni se une a Macron y pide retrasar la firma del acuerdo de la UE con el Mercosur al año que viene

Nuevo golpe de la justicia italiana al megaproyecto de Salvini y Meloni de construir un puente colgante que una Sicilia con la península

Las 'ollas' de microtráfico en Colombia: un problema de seguridad nacional y transnacional

Las 'ollas' de microtráfico en Colombia: un problema de seguridad nacional y transnacional