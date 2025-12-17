Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Consejo Europeo

Sánchez defiende la ampliación de la UE a los Balcanes como inversión en paz y estabilidad

"Los Balcanes Occidentales forman parte de nuestra familia europea y su futuro está en la UE", señaló el presidente del Gobierno español

Ursula von der Leyen y Pedro Sánchez en la Comisión Europea.

Ursula von der Leyen y Pedro Sánchez en la Comisión Europea. / Virginia Mayo / AP

EFE

BRUSELAS
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió este miércoles la ampliación de la Unión Europea con países de los Balcanes Occidentales como una inversión en términos de estabilidad, prosperidad, paz y seguridad.

Sánchez ratificó su respaldo a la ampliación comunitaria en la cumbre UE-Balcanes Occidentales celebrada en la capital belga de forma previa al último Consejo Europeo del presente año.

El jefe del Ejecutivo subrayó que ampliar la UE es completarse y representa una oportunidad estratégica para la paz, la seguridad y la prosperidad.

"Los Balcanes Occidentales forman parte de nuestra familia europea y su futuro está en la UE", señaló Sánchez en las redes sociales al término de esta cumbre.

El Gobierno español informó de que en la reunión se analizó el estado de las candidaturas de los países que optan a adherirse a la UE.

Ante ello, Sánchez consideró que es un imperativo estratégico avanzar en el camino de la integración apelando al actual contexto global.

