Meloni se une a Macron y pide retrasar la firma del acuerdo de la UE con el Mercosur al año que viene

En una comparecencia en el Congreso italiano, la jefa de Gobierno italiana, Giorgia Meloni, ha echado este miércoles un jarro de agua fría a la posibilidad de que Italia apoye el deseo del mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de que el 20 de diciembre la Unión Europea y los países del Mercosur firmen en Brasil un acuerdo de asociación. "Consideramos que firmar el acuerdo en los próximos días, como se ha planteado, sigue siendo prematuro", ha dicho. Italia se ha sumado así a Francia.

De acuerdo con la mandataria italiana, es necesario "esperar a que el paquete de medidas adicionales para la protección del sector agrícola esté finalizado y, al mismo tiempo, presentarlo y debatirlo con nuestros agricultores". De hecho, ha continuado, "en los últimos meses hemos trabajado, por tanto, de manera muy intensa con la Comisión [Europea] y hemos logrado avances significativos, en particular con la introducción de un mecanismo específico de salvaguardia, de un fondo de compensación adecuado al que recurrir en caso de necesidad y, más recientemente, de un refuerzo significativo de los controles fitosanitarios de entrada".

Pero, en su opinión, "todas estas medidas, aunque ya han sido presentadas, aún no están completamente finalizadas". Aun así, ha aclarado que esto no significaría "que Italia tenga la intención de bloquear u oponerse al acuerdo en su conjunto" y que además confía en que, "con el inicio del próximo año", se den todas las condiciones que permitirían alcanzar ese resultado.

Conversación Meloni-Macron

La mandataria italiana ratifica así la postura de prudencia que el Gobierno italiano ha mantenido en relación con este acuerdo estratégico, que también ha puesto sobre la mesa el lugar de América Latina en un mundo donde hay otras dos grandes potencias, China y Estados Unidos, que a menudo han estado enfrentadas con la Unión Europea.

De hecho, y pese el parecer favorable de España, Meloni no ha sido la única en los últimos días en manifestarse contraria a la firma final de este acuerdo, gestado en casi tres décadas. El otro gran país europeo que en la última semana ha manifestado sus resquemores ha sido Francia, cuyo Gobierno también ha pedido retrasar al año que viene la aprobación del tratado. Esto, a causa de la posibilidad de que el pacto suscite una dura reacción del campo francés.

Tanto es así que, de acuerdo con la prensa italiana, Meloni y el presidente francés, Emmanuel Macron, habrían hablado precisamente de esto en una conversación telefónica el domingo. A Italia y Francia, además, también se sumarían Polonia, Irlanda y Hungría, cuyos sectores agrícolas también se oponen al acuerdo.