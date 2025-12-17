Imputado por 15 delitos de asesinato uno de los asaltantes de la playa australiana de Bondi

En paralelo a los sepelios de las víctimas mortales, la policía de Australia ha imputado formalmente de 15 delitos de asesinato a uno de los autores del atentado antisemita en la playa Bondi de Sídney el domingo, en pleno desarrollo de un de la festividad judía de Janucá. Sajid Akram, de 50 años, y su hijo Naveed, de 24, -sobre este último es sobre el que pesa ya la imputación ya que su padre fue abatido- están vinculados al grupo yihadista Estado Islámico (EI) y abrieron fuego indiscriminado contra los participantes en el evento. Naveed está acusado de cometer un "acto terrorista" y permanece en el hospital bajo vigilancia.

"La policía alegará ante el tribunal que el hombre participó en actos que causaron la muerte, lesiones graves y pusieron en peligro la vida de otras personas con el fin de promover una causa religiosa y sembrar el miedo en la comunidad", informa un comunicado del departamento policial del estado de Nueva Gales del Sur para añadir: "Las primeras indicaciones apuntan a un ataque terrorista inspirado por el EI, una organización considerada terrorista por Australia".

A medida que pasan los días afloran los héroes anónimos que intentaron neutralizar a los atacantes. Hasta el punto, en algunos casos, de perder la vida. Como la pareja de sexagenarios que, tal y como muestran imágenes filmadas por una cámara situada en un vehículo próximo, fueron vistos enfrentándose a los asaltantes hasta caer abatidos. "Rindo homenaje a Boris y Sofía Gurman. Boris atacó a uno de esos terroristas cuando salía del auto. Y eso causó la muerte del señor y la señora Gurman", dijo el primer ministro australiano Anthony Albanese.

Hazaña viral

Tuvo más suerte porque, aunque herido, sigue vivo Ahmed Al Ahmed, que consiguió arrebatar arrebatar el rifle de las manos de uno de los asaltantes. Su gesto, que fue filmado, se ha vuelto viral en redes sociales.

Los tiroteos masivos han sido poco frecuentes en Australia desde que un pistolero solitario mató a 35 personas en la ciudad turística de Port Arthur en 1996. Sin embargo, en los últimos años Australia ha registrado un aumento constante de las armas en manos de particulares.

Lucha contra el antisemitismo

El ataque del domingo también ha reavivado las críticas por la tibieza en la lucha contra el antisemitismo. Judíos australianos expresaron en los funerales sentirse inseguros, enojados y frustrados por considerar que el Gobierno ha hecho poco por combatir el antisemitismo.

"¿Si nos sentimos seguros? Sabes que la respuesta es 'realmente no', para ser honesto", comentó el rabino Yossi Friedman durante un homenaje a las víctimas. "Nuestros abuelos y bisabuelos, sobrevivientes del Holocausto, vinieron para escapar del odio y escapar del derramamiento de sangre, de los pogromos, la persecución", declaró para añadir: "De nuevo lo estamos encontrando aquí".