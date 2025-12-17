En Directo
Al minuto
DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel
Directo Ucrania | La guerra, al minuto
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Trump amplía la prohibición de entrada a EEUU a ciudadanos de varios países, incluidos palestinos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ampliado este martes la prohibición de entrada al país norteamericano de ciudadanos de varios países de África y Oriente Próximo, incluidas las personas que tengan documentos de viaje emitidos por la Autoridad Palestina. Durante la jornada, la Casa Blanca ha decidido restringir y limitar completamente la entrada de ciudadanos de Burkina Faso, Malí, Níger, Sudán del Sur, Siria y Palestina. También impone restricciones totales a Laos y Sierra Leona, que hasta ahora solamente contaban con "restricciones parciales". Además, incluye en el listado de "restricciones parciales" a otros 15 países: Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Costa de Marfil, Dominica, Gabón, Gambia, Malaui, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabue.
La ONU alerta de un récord de asentamientos israelís en territorios palestinos desde 2017
El coordinador especial adjunto de la ONU para el Proceso de Paz en Oriente Próximo, Ramiz Alakbarov, advirtió hoy ante el Consejo de Seguridad de que 2025 ha sido el año con mayor avance de asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado desde que el organismo comenzó a registrar estos datos en 2017. Una tendencia que, dijo, socava el derecho internacional y la viabilidad de la solución de dos Estados. Alakbarov expresó su condena a la expansión de asentamientos y alertó de la grave situación humanitaria en Gaza, al presentar su informe trimestral sobre la aplicación de la resolución 2334 del Consejo de Seguridad, que exige a Israel el cese de la colonización. Asimismo, apoyó el alto el fuego en Gaza, basado en el plan integral impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y en los esfuerzos de mediación de Egipto, Qatar, Turquía y Estados Unidos, al considerar que ofrece una "oportunidad clave para detener la violencia y mejorar la situación humanitaria".
Recuperados 30 cadáveres entre los escombros de un edificio en Gaza bombardeado hace dos años por Israel
Los equipos de rescate de la Franja de Gaza han anunciado este martes que han recuperado otros 30 cadáveres entre los escombros de un edificio de la ciudad de Gaza (norte) alcanzado durante una serie de bombardeos ejecutados por Israel en diciembre de 2023. La Defensa Civil de Gaza ha informado de que "por segundo día consecutivo" ha recuperado una treintena de cuerpos que estaban "atrapados" bajo los restos de la vivienda de la familia Salem, situada en el barrio de Rimal, al oeste de la ciudad. A través de un comunicado publicado en su canal de Telegram, ha explicado que los equipos de rescate continuarán buscando los cuerpos restantes desaparecidos bajo los escombros de la casa, "utilizando equipo limitado como una retroexcavadora y una excavadora". En la víspera, los equipos de Protección Civil recuperaron los restos de alrededor de una veintena de personas en dicha localización, según informó el diario palestino 'Filastin', después de indicar a primera hora del día que las labores de búsqueda y rescate habían arrancado ya en Rimal para "recuperar los cuerpos de los mártires".
Al menos dos muertos y cinco heridos en dos ataques israelís en el sur del Líbano
Al menos dos personas murieron y cinco resultaron heridas este martes en dos ataques israelíes contra dos vehículos en las localidades de Al Tayeb y Sablain, ubicadas en el sur del Líbano, informaron fuentes oficiales. El primer ataque ocurrió "contra un vehículo en la carretera Al Adaysseh-Markab en el distrito de Marjayoun resultó en la muerte de un ciudadano", indicó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano, sin dar más detalles del fallecido. El segundo incidente agresión tuvo como objetivo una camioneta en la localidad de Sablain, en el distrito de Chouf, en la que una persona murió y cinco resultaron heridas, añadió el departamento. El Ejército de Israel había anunciado antes que atacó a dos supuestos miembros del grupo libanés chíi Hizbulá en Al Tayeb y en Sablain, ambas localidades ubicadas en el sur del Líbano.
Netanyahu carga contra la CPI tras no poder frenar el caso por crímenes en Palestina
La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, arremetió este martes contra la Corte Penal Internacional (CPI), después de que ésta cerrara el día antes una de las principales vías legales para frenar o retrasar el avance de la investigación contra Israel por supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad sobre la población palestina en Gaza y Cisjordania ocupada. "Israel no es miembro de la Corte Penal Internacional y no reconoce su jurisdicción. La CPI y su fiscal se han arrogado una autoridad que no poseen, en un intento políticamente motivado de criminalizar al Estado judío", afirmó la oficina de Netanyahu en un comunicado. Y añadió que "la conducta del fiscal Karim Khan refleja una grave distorsión de la ley y del debido proceso", alegando que actuó "impulsado por prejuicios" en un "intento de desviar los cargos de agresión sexual en su contra".
El Ejército de Israel mata a una persona en un nuevo ataque contra Líbano a pesar del alto el fuego
Al menos una persona ha muerto este martes en un nuevo bombardeo ejecutado por Israel contra un vehículo en el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor desde finales de noviembre de 2024, un acuerdo alcanzado tras trece meses de combates entre las tropas israelíes y el partido-milicia chií Hizbulá al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023. El Ministerio de Sanidad libanés ha indicado que el muerto era el único ocupante de un vehículo que circulaba por los alrededores de la localidad de Majayún, sin que hasta ahora haya trascendido su identidad, según ha recogido la agencia estatal libanesa de noticias, NNA. Por su parte, Israel ha confirmado que ha llevado a cabo el ataque contra un "terrorista de Hizbulá" y ha agregado que también ha lanzado un segundo bombardeo contra otro presunto miembro del grupo en Sablin, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas a causa de este incidente.
Afectados por el gas pimienta en una protesta contra Israel se querellan contra los Mossos
Cinco manifestantes, entre ellos un diputado de la CUP y dos sindicalistas, así como una fotoperiodista se han querellado contra los Mossos d'Esquadra por el uso "indiscriminado" y reiterado" del gas pimienta en una protesta durante la huelga general del pasado 15 de octubre contra el "genocidio" de Israel en Gaza. La querella pide a la justicia que haga las gestiones necesarias para poder identificar a los tres mossos que lanzaron gas pimienta contra los concentrados, así como a los superiores que lo autorizaron u ordenaron, ya que sostiene que pueden ser autores de los delitos de lesiones, contra la integridad moral, coacciones, contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos individuales.
Hamás acusa a Israel de introducir en Gaza menos del 10 % de combustible pactado en tregua
El grupo islamista Hamás acusó este martes a Israel de haber permitido el acceso a Gaza de menos del 10 % del combustible que las partes habían acordado en el pacto de alto el fuego, según el portavoz de la organización Hazem Qassem."Tiendas de campaña y refugios han quedado completamente inundados, sin calefacción y con las temperaturas en desplome, ya que la ocupación israelí ha permitido la entrada de menos del 10 % del combustible acordado", advirtió en una nota sobre el temporal que afecta al enclave y se ha cobrado la vida de 11 personas por derrumbes o hipotermia.
Detenido el tercer asaltante judío que agredió a una árabe-israelí embarazada en Yafo (Israel)
La policía de Israel ha detenido al último de los tres presuntos responsables de una agresión contra una mujer árabe-israelí perpetrada el sábado en la localidad de Yafo, a las afueras de Tel Aviv, un incidente que ha provocado protestas por parte de la comunidad árabe-israelí. Horas antes, el cuerpo ha arrestado a los otros dos sospechosos, quienes están siendo interrogados en la unidad de lucha contra la delincuencia del Distrito de Ayalon, según recoge 'The Times of Israel'. El diario también destaca que el Tribunal de la Magistratura de Tel Aviv ha emitido una orden de embargo sobre la información relacionada con este caso.
Robles visita a las tropas españolas en el Líbano en un momento de máxima tensión con Israel
La ministra de Defensa, Margarita Robles, viaja este martes al Líbano para visitar a los militares españoles que participan en la misión de paz de la ONU (FINUL), en un momento de máxima tensión con Israel por sus ataques continuos en el sur del país contra presuntos objetivos del grupo chií Hizbulá. En este viaje, Robles tendrá la oportunidad de conocer de primera mano la situación actual de los cascos azules españoles, un contingente formado por casi 700 hombres y mujeres en su mayor parte pertenecientes a la brigada Guadarrama, al mando del general de brigada Antonio Bernal Martín.
- Francia pide que se aplace la firma del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur
- El heroico peatón que ha desarmado a uno de los terroristas de Sídney: un frutero de 43 años llamado Ahmed
- Carlos III anuncia que reducirá su tratamiento contra el cáncer a partir de Año Nuevo
- El Kremlin coloca a Polonia en su punto de mira
- Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora
- Al menos 16 muertos y 42 heridos en un ataque terrorista a una fiesta judía en una playa de Sídney
- Terroristas, permisos de armas y un héroe: Cinco claves para entender los atentados de Sídney
- El ultra José Antonio Kast es el próximo presidente de Chile al vencer por una amplia ventaja a la comunista Jeannette Jara