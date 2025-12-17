DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hamás confirma la muerte de un alto comandante en Gaza en el bombardeo israelí del sábado

Hamás confirma la muerte de un alto comandante en Gaza en el bombardeo israelí del sábado / EFE

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Por qué confiar en El Periódico

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

  1. Francia pide que se aplace la firma del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur
  2. El heroico peatón que ha desarmado a uno de los terroristas de Sídney: un frutero de 43 años llamado Ahmed
  3. Carlos III anuncia que reducirá su tratamiento contra el cáncer a partir de Año Nuevo
  4. El Kremlin coloca a Polonia en su punto de mira
  5. Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora
  6. Al menos 16 muertos y 42 heridos en un ataque terrorista a una fiesta judía en una playa de Sídney
  7. Terroristas, permisos de armas y un héroe: Cinco claves para entender los atentados de Sídney
  8. El ultra José Antonio Kast es el próximo presidente de Chile al vencer por una amplia ventaja a la comunista Jeannette Jara

