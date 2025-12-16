Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados. EEUU ha dado un ultimátum a Ucrania para aceptar un nuevo plan de paz. Estos son los 28 puntos del plan propuesto por Trump para acabar con la guerra en Ucrania.
Trump afirma estar "más cerca que nunca" de una solución a la guerra en Ucrania
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado este lunes estar "más cerca que nunca" de una solución al conflicto de Rusia en Ucrania, tras hablar con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, y los líderes europeos que en el mismo día se han reunido en la capital de Alemania, Berlín, para alcanzar un acuerdo en este sentido. "Creo que estamos más cerca que nunca y veremos qué podemos hacer. Tuvimos una muy buena conversación hace una hora con muchos de los líderes europeos, sobre la guerra con Rusia y Ucrania. Tuvimos una larga conversación y todo parece ir bien, pero lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, y es un tema difícil", ha señalado desde Washington. El inquilino de la Casa Blanca ha querido insistir en que "las cosas van bastante bien" tras haber mantenido conversaciones "muy largas y muy buenas" con Zelenski, los líderes de Alemania, Italia, Finlandia, Francia, Reino Unido, Polonia, Noruega, Dinamarca y Países Bajos, así como con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que cree que se está "más cerca que nunca" de lograr un acuerdo de paz en Ucrania después de que representantes estadounidenses se reunieran en Berlín el fin de semana con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y autoridades europeas para revisar el plan propuesto por Washington para poner fin al conflicto. "Creo que ahora estamos más cerca que nunca", dijo Trump durante un acto en la Casa Blanca antes de explicar que hoy mantuvo "una muy buena conversación" con líderes europeos.
Los europeos proponen dirigir una "fuerza multinacional" para la paz en Ucrania
Varios dirigentes europeos propusieron el lunes liderar una "fuerza multinacional" con el apoyo de Estados Unidos con el objetivo de hacer cumplir un posible acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania, según un comunicado conjunto. Esta fuerza estaría "compuesta por contribuciones de naciones voluntarias y respaldada por Estados Unidos", que dirigiría por su parte un "mecanismo de supervisión y verificación del alto el fuego", indicaron los líderes europeos en el comunicado.
Ucrania afirma haber golpeado un submarino ruso por primera vez desde inicio de la guerra
Ucrania afirmó el lunes que sus drones submarinos habían atacado con éxito, por primera vez en la guerra con Rusia, un submarino ruso atracado en el puerto de Novorosiisk, en el mar Negro. Kiev intensificó en las últimas semanas los ataques navales contra lo que, afirmó, eran buques vinculados a Rusia en el mar Negro. Las fuerzas rusas atacan regularmente el puerto ucraniano de Odesa. Dos buques de carga turcos fueron alcanzados en los últimos días en lo que Kiev calificó de ataques contra objetivos rusos.
Turquía derriba un dron "fuera de control" en el mar Negro
El Gobierno de Turquía ha anunciado este lunes que ha derribado un dron "fuera de control" en el mar Negro que se aproximaba hacia su espacio aéreo, sin que por ahora se conozca el origen de la aeronave, en medio de las tensiones por el aumento del cruce de ataques entre Ucrania y Rusia contra embarcaciones en la zona. El Ministerio de Defensa turco ha detectado y rastreado un objeto aéreo, como parte de sus "procedimientos rutinarios", y para garantizar la seguridad del espacio aéreo tanto sus cazas como los de la OTAN "han recibido una misión de reacción de alarma", según reza un comunicado publicado en su perfil de la red social X.
La jefa del espionaje británico recuerda que "la línea del frente está en todas partes"
La nueva jefa del servicio secreto exterior británico MI6, Blaise Metreweli, advirtió este lunes de que "la línea del frente está en todas partes" y destacó la importancia de dominar la tecnología para hacer frente a las amenazas emergentes contra el Reino Unido y sus aliados. En su primer discurso público al frente del MI6 desde su sede en Londres, Metreweli describió un entorno de seguridad marcado por la disrupción tecnológica, el terrorismo y la manipulación de la información, en el que "las reglas del conflicto están siendo reescritas por actores hostiles".
EEUU dice que ofrece a Ucrania garantías de seguridad "nivel platino"
Estados Unidos afirmó este lunes que las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania lograron avances sustanciales durante dos días de conversaciones en Berlín, en las que Washington ofreció a Kiev garantías de seguridad de "nivel platino". Altos funcionarios de la Administración de Donald Trump, que hablaron bajo condición de anonimato, calificaron las conversaciones de los emisarios estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y con funcionarios europeos como "realmente positivas en casi todos los aspectos". Explicaron que Estados Unidos ofrece a Ucrania garantías de seguridad similares a las contempladas en el Artículo 5 de la OTAN, por el cual los Estados miembros se comprometen a considerar una agresión contra cualquiera de ellos como un ataque contra toda la Alianza.
Zelenski admite que Ucrania y EEUU tienen "posiciones diferentes" sobre la cesión de territorio
El presidente Volodimir Zelenski declaró este lunes que Ucrania y Estados Unidos todavía tienen posiciones divergentes sobre la posibilidad de que Kiev ceda territorios, una cuestión clave en las conversaciones para terminar con la guerra con Rusia. "Hay cuestiones complejas, en particular las relativas a los territorios (...). Para ser sinceros, seguimos teniendo posiciones diferentes", dijo Zelenski al término de una reunión entre negociadores ucranianos y los emisarios de Estados Unidos en Berlín.
EEUU ofrece a Ucrania garantías de seguridad estilo OTAN y espera que Rusia acepte un acuerdo
Un acuerdo en proceso de negociación con Ucrania incluiría "fuertes" garantías de seguridad por parte de Estados Unidos, similares a la defensa colectiva de la OTAN, dijo el lunes un funcionario estadounidense bajo anonimato. "La base de ese acuerdo es, básicamente, contar con garantías realmente, realmente fuertes -como las del Artículo 5 (de la carta de la OTAN)- y también una disuasión muy, muy sólida" mediante armamento, señaló el funcionario durante un diálogo telefónico con la prensa. El funcionario expresó su confianza en que Rusia aceptaría, en lo que Washington consideraría un avance para poner fin a la guerra. Funcionarios estadounidenses describieron como positivas las horas de conversaciones en Berlín con el presidente Volodimir Zelenski y dijeron que el presidente Donald Trump llamaría tanto al líder ucraniano como a los europeos más tarde el lunes para impulsar el acuerdo.
Kallas reconoce dificultades para que UE pacte usar activos rusos inmovilizados para Kiev
La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior y Seguridad, Kaja Kallas, reconoció este lunes las dificultades para que la UE llegue a un acuerdo para emplear el efectivo que generan los activos rusos inmovilizados en beneficio de Ucrania, debido al bloqueo que mantiene Bélgica y al que se han sumado otros estados miembros. "Realmente espero que logremos resultados el jueves. Soy optimista por naturaleza, pero también veo lo difícil que es, así que no quiero hacer estimaciones, diciendo que el trabajo está en curso", indicó Kallas en una rueda de prensa al término de un Consejo de ministros comunitarios de Exteriores.
