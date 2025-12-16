Trump reclama 10.000 millones de dólares a la BBC por manipular su discurso previo al asalto del Capitolio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este lunes una demanda contra la cadena británica BBC, por dos delitos relacionados con la emisión de un discurso suyo "manipulado" poco antes de las elecciones presidenciales de 2024, donde logró imponerse a la candidata demócrata, Kamala Harris. Así, el mandatario norteamericano ha solicitado ante el tribunal federal de Miami una indemnización de 10.000 millones de dólares (más de 8.500 millones de euros) por difamación y por presuntamente haber violado la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas y Desleales del estado de Florida.

En concreto, con esta demanda, de 46 páginas, Trump reclama a la cadena británica 5.000 millones de dólares por cada uno de los delitos presuntamente cometidos. Ambos relacionados con un vídeo emitido en el programa 'Panorama' donde, según el presidente de EEUU, la BBC tergiversó un discurso suyo para que este pareciera incitar a la violencia momentos antes del asalto al Capitolio producido el 6 de enero de 2021.

En esta denuncia, a la que ha accedido el diario estadounidense 'The New York Times', el republicano acusa a la cadena pública británica de producir una "representación falsa, difamatoria, engañosa, despectiva y maliciosa" de su figura. Además, denuncia que a través de aquel montaje, titulado 'Trump: ¿una segunda oportunidad?', la BBC trató de manera "descarada (...) interferir e influir" negativamente en el resultado de las elecciones.

A través de un comunicado, la defensa del republicano ha afirmado que con esta demanda, Trump pretende responsabilizar a la "otrora respetada y ahora desacreditada" BBC, de este incidente. "Voy a demandar a la BBC por poner palabras en mi boca", declaró este lunes ante la prensa congregada en el Despacho Oval. "Me hicieron decir cosas que nunca dije públicamente, supongo que usaron inteligencia artificial o algo así", sentenció.

Disculpa y dimisiones

En aquel vídeo, Trump parecía agitar a sus seguidores para que marcharan sobre el Capitolio y que “lucharan a muerte”, mientras el Congreso certificaba la victoria del presidente Joe Biden durante las elecciones de 2020. Un resultado que Trump en ningún momento reconoció.

Si bien el republicano sí avivó las protestas de aquel 6 de enero, la BBC omitió la parte en la que animaba a marchar pacíficamente sobre el Capitolio. Algo que el presidente de la cadena británica, Samir Shah, reconoció a principios de noviembre, y que provocó la salida de su director general, Tim Davie, y de la jefa de la división de Noticias, Deborah Turness.

Con todo esto, y tras haber pronunciado una segunda disculpa, la BBC ha rechazado en reiteradas ocasiones la compensación que pide el republicano, que en un primer momento era de 1.000 millones de dólares, alegando que cualquier pago a Trump sería políticamente fraudulento, puesto que la cadena británica se financia mediante un canon a todos los televidentes de Reino Unido.