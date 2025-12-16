Encuentran el teléfono de una mujer belga desaparecida hace dos años en Australia

La Policía del estado australiano de Tasmania se unirá a una búsqueda organizada de forma privada para localizar a una mujer belga que desapareció en una zona silvestre hace más de dos años, después de que se encontrara su teléfono móvil en esa isla del sur del país.

Amigos y familiares de Celine Cremer organizaron este fin de semana una búsqueda privada en áreas de matorral cercanas a Philosopher Falls, donde desapareció en junio de 2023. Su automóvil fue encontrado cerca del lugar por la Policía pocos días después, pero múltiples operativos de búsqueda no lograron hallar ningún rastro de ella.

El sábado, en un área que ya había sido registrada por las autoridades, el grupo de búsqueda encontró un teléfono móvil que fue confirmado como perteneciente a Cremer y que ahora será sometido a nuevos exámenes forenses, informó la Policía de Tasmania en un comunicado, en el que añadió que se suma formalmente al esfuerzo independiente de búsqueda.

“Los datos del teléfono, así como el lugar donde fue encontrado, respaldan nuestra teoría de que Celine pudo haber decidido, usando una aplicación en su teléfono, abandonar el sendero de Philosopher Falls para tomar una ruta más directa de regreso a su automóvil cuando comenzaba a caer la luz del día”, dijo el inspector Andrew Hanson. “Sospechamos que dejó caer su teléfono y continuó sin él, desorientándose en un terreno denso”, añadió.

La Corporación Australiana de Radiodifusión (ABC) informó que cuatro amigos de Cremer viajaron desde Bélgica para unirse a la nueva búsqueda, que comenzó el sábado y se esperaba que se extendiera por cinco días. Cremer fue vista por última vez el 17 de junio de 2023 y sus amigos denunciaron su desaparición nueve días después. La Policía dijo que las condiciones climáticas invernales en los días posteriores a su desaparición no habrían sido compatibles con la supervivencia durante el tiempo que se cree que estuvo expuesta.