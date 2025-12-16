Milei recibe a Kast y reafirman la voluntad de la ultraderecha sudamericana de trabajar juntos

"Fue una reunión muy buena, muy buena", dijo José Antonio Kast, el presidente electo de Chile, tras visitar en Argentina al homólogo sudamericano con quien tiene mayor afinidad política: el argentino, Javier Milei. La reunión duró casi dos horas. No hubo foto conjunta, pero Kast se acercó a la reja de la sede del Ejecutivo para expresar su confianza en los vínculos bilaterales. "Todo va a estar bien, vamos a tener una muy buena relación". El anarco capitalista lo recibió alborozado. "¡Qué triunfazo! ", dijo antes de abrazarlo en la puerta de su despacho.

"En esta primera reunión, ambos mandatarios trazaron una hoja de ruta para el trabajo conjunto a partir de marzo próximo, cuando José Antonio Kast asuma la presidencia de la República, y establecieron prioridades en materia de seguridad regional y fronteriza, lucha contra el crimen organizado transnacional, promoción del comercio y las inversiones, y cooperación en sectores clave de la economía", señaló el texto oficial compartido por ambos. Se añadió, asimismo: "los principios rectores que guiarán esta nueva etapa serán, ante todo, la defensa de la libertad, la vida y la propiedad privada, en un espíritu de cooperación y confianza mutua, y con la decidida voluntad política de inaugurar un camino sostenido de crecimiento para ambos países y de mayor seguridad en la región".

Antes de aterrizar en Buenos Aires, el ultraderechista chileno había elogiado a Milei. "Hay mucho que aprender en Argentina de cómo han reducido la inflación y eso ha permitido bajar la pobreza extrema".

Antes de llegar a la sede del Ejecutivo, Kast pasó por el Ministerio de Economía para encontrarse con José Luis Daza, secretario de política económica, nacido en Chile y parte del equipo del ministro Luis Caputo.

"Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo José Antonio Kast en las elecciones presidenciales en Chile", había escrito Milei el mismo domingo en la red social X. "Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del siglo XXI".

La reacción de los Gobiernos progresistas

Ese júbilo no fue compartido por los gobiernos latinoamericanos llamados progresistas. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, consideró que la victoria de Kast debe llamar a un "momento de reflexión" a la izquierda regional. "Hay que analizar en todo caso qué pasó en Chile". No obstante, resaltó que la contienda se desarrolló de manera "pacífica y democrática". El tono moderado incluyó una felicitación al ganador de los comicios. El brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se inclinó por un mensaje mucho más institucional. Saludó a Kast y a los chilenos por haber participado de un proceso electoral "transparente y ordenado". Lula a su vez deseó "mucho éxito" al líder del Partido Republicano, quien se impuso a la comunista Jeannette Jara por casi 20 puntos de diferencia.

El mensaje más duro vino del colombiano Gustavo Petro, quien advirtió que "por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte" y llamó a resistir "con la espada de Bolívar en alto" el avance de la ultraderecha. Calificó a su vez de "triste" el hecho de que los pueblos elijan opciones ideológicas conservadoras. "Atención en Colombia, los Nazis entraron a las facciones más conservadoras de la derecha colombiana. Pero no son de derechas son de extrema derecha y dominan la derecha. Por eso han cometido un genocidio de 700.000 muertos asesinados, tanto en Chile como en Colombia".

El ministro del Interior de Chile, Álvaro Elizalde, calificó de "dichos inaceptables" las palabras de Petro. Elizalde anunció la presentación de una nota de protesta. "Se ha tomado una decisión para hacer valer el punto de vista que tiene que ver con la democracia chilena. Finalmente, el pueblo de Chile decide y todos tenemos que respetar ese resultado".