La jefa de gabinete de la Casa Blanca afirma que Trump tiene "personalidad de alcohólico"

La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, ha declarado en un reportaje publicado este martes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene "personalidad de alcohólico" porque trabaja con la idea de que "no hay nada que no pueda hacer". En una serie de conversaciones mantenidas durante el último año con la revista 'Vanity Fair', recogidas en dos artículos, Wiles define al vicepresidente estadounidense, JD Vance, como "un teórico de la conspiración", afirma que Elon Musk consume ketamina y critica a la fiscal general, Pam Bondi, por la gestión del caso del pederasta Jeffrey Epstein.

La personalidad "alcohólica" de Trump

Susie Wiles, de 68 años, es la primera mujer en ocupar el cargo de jefa de gabinete de la Casa Blanca, responsable de organizar el funcionamiento diario de la Presidencia, y Trump suele definirla como "la mujer más poderosa del mundo". "Algún psicólogo clínico que sepa muchísimo más que yo rebatiría lo que voy a decir. Pero los alcohólicos funcionales, o los alcohólicos en general, exageran su personalidad cuando beben", afirma Wiles, cuyo padre fue alcohólico. En ese sentido, la mano derecha de Trump sostiene que el presidente tiene "la personalidad de un alcohólico" porque "opera con la idea de que no hay nada que no pueda hacer. Nada, cero, nada".

Sobre JD Vance, quien en 2016 dijo ser "alguien que nunca apoyaría a Trump", Wiles opina que su giro político responde a "motivos políticos". También afirma que el vicepresidente es uno de los pocos miembros de la Administración que entendieron la importancia del caso Epstein, ya que, según dice, Vance "ha sido un teórico de la conspiración durante una década".

El caso Epstein

En cambio, señala que Bondi "se equivocó por completo" en febrero pasado cuando entregó supuestos documentos secretos de Epstein a un grupo de influencers de derechas y resultó que en esos archivos no había ninguna información nueva, lo que generó decepción en la ultraderecha con el Gobierno de Trump. "Primero les dio carpetas llenas de nada. Y luego dijo que la lista de testigos, o la lista de clientes, estaba en su escritorio. No hay ninguna lista de clientes, y desde luego que no estaba en su escritorio", afirma Wiles. Los vaivenes de Trump en relación con el caso Epstein, con quien mantuvo una amistad hasta principios de los años 2000, han generado frustración en las bases del trumpismo tras años alimentando teorías de que el pederasta, quien se suicidó en prisión en 2019, tenía toda una red secreta de colaboradores políticos y celebridades.

En una de las entrevistas, Wiles afirma que Trump "está en el expediente" de Epstein, aunque no hizo "nada malo". Según explica, el actual presidente estuvo en el avión privado de Epstein cuando ambos eran "jóvenes, solteros y playboys". Wiles admite además que "no hay pruebas" de que el expresidente demócrata Bill Clinton visitara la isla privada de Epstein, pese a que Trump lo acusa de haberlo hecho varias veces. "El presidente se equivocó", afirma.

Musk, un "genio" y consumidor de ketamina

La jefa de gabinete define como "un actor completamente solitario" a Elon Musk, el magnate que se incorporó al Gobierno para recortar el gasto federal y que abandonó el Ejecutivo en mayo pasado tras un bronco enfrentamiento con Trump. Según Wiles, Musk es "un consumidor (declarado) de ketamina", un fármaco anestésico que también se utiliza como droga recreativa, y dormía durante el día en un saco de dormir en el Edificio Ejecutivo, contiguo a la Casa Blanca. "Es un bicho raro, como creo que son los genios. Ya sabes, no ayuda, pero él es su propia persona", sostiene. A Russell Vought, director de la Oficina de Presupuestos de la Casa Blanca, lo define como "un fanático absoluto de la derecha". Vought fue uno de los ideólogos del Proyecto 2025, un plan elaborado antes de las elecciones del año pasado para preparar el regreso al poder de Trump y concentrar en gran medida el poder del presidente, debilitando los controles y contrapesos.