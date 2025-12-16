DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel

El Ministerio de Sanidad gazatí denuncia dos nuevas muertes de palestinos el domingo

El Ministerio de Sanidad gazatí (controlado por Hamás), ha denunciado que el Ejército de Israel mató el domingo a dos gazatíes e hirió a otros seis. En su balance diario de fallecidos que recoge datos del día anterior, ha apuntado que a lo largo de la jornada del domingo "dos nuevos mártires llegaron a hospitales de la Franja de Gaza, junto con seis heridos durante el mismo período".

Pese al alto el fuego, las tropas israelíes continúan matando a gazatíes casi a diario, y ya son al menos 393 los palestinos muertos y 1.068 han resultado heridos desde el 10 de octubre, según las últimas cifras. Entre ellos hay milicianos, pero la mayoría son civiles, incluidos más de 60 niños. El balance de muertos se eleva a 70.665 y el de heridos a 171.145 desde el 7 de octubre de 2023.