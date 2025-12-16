DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel

En Directo
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Trump afirma que EEUU está "investigando" si Israel violó la tregua en Gaza al matar al líder de Hamás
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado este lunes que su Administración está "investigando" si Israel violó el alto el fuego en la Franja de Gaza al matar al 'número dos' de las Brigadas Ezzeldin al Qassam, Raad Saad, el pasado sábado. "Tendremos que verlo. Lo estamos investigando", ha respondido al ser preguntado sobre si el ataque aéreo israelí que acabó este fin de semana con Saad y a otros tres miembros del brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) fue una "violación" de la tregua alcanzada el pasado 10 de octubre. El inquilino de la Casa Blanca ha negado además que las autoridades de Israel estén "socavando sus esfuerzos" para mediar en el enclave palestino, afirmando que "(su) relación con (el primer ministro israelí, Benjamin) 'Bibi' Netanyahu ha sido obviamente muy buena".
Militares israelís matan a un joven palestino en Cisjordania
Un palestino de 17 años identificado como Ammar Yaser Sabá murió este lunes por disparos de fuerzas militares israelís en Tuqu, al sureste de Belén, en Cisjordania. El alcalde de Tuqu, Taysir Abú Mifré, ha confirmado la muerte de Sabá durante una incursión de soldados israelíes que abrieron fuego "indiscriminadamente", según recoge la agencia de noticias oficial palestina, WAFA. El adolescente resultó alcanzado por los disparos y tenía una herida de bala en el pecho, por lo que fue trasladado de urgencia a un centro sanitario, pero finalmente falleció debido a la gravedad de sus heridas, según ha explicado Abú Mifré. El Ministerio de Sanidad palestino ha confirmado la muerte de un adolescente en Tuqu, pero lo identifica como Ammar Yaser Taamra, de 16 años. "Murió tras recibir un disparo en el pecho de las fuerzas de ocupación israelíes", explica.
España registró este año cinco veces más solicitudes de protección de palestinos que antes de la ofensiva israelí
El Ministerio del Interior registró hasta el 30 de septiembre 1.178 solicitudes de protección internacional de ciudadanos palestinos, una cifra que supone más de cinco veces las que se formalizaron en 2023, antes de los atentados de Hamás y el comienzo de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. Así lo señaló el Ministerio del Interior en respuesta al diputado del BNG Néstor Rego, que preguntó al Gobierno si está garantizando el derecho de asilo, especialmente en los dos últimos años, "ante el recrudecimiento del conflicto armado y el genocidio en Gaza, del pueblo palestino", tras la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza a raíz de los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023. En concreto, sobre la resolución de expedientes de personas de nacionalidad palestina, el Gobierno alegó que "existe una elevada tasa de reconocimiento de la protección internacional", esto es, resoluciones en sentido favorable que reconocen el estatuto de refugiado o la protección subsidiaria. Asimismo, destacó que "las tasas de reconocimiento para Palestina son notablemente superiores a la media alcanzada en cada anualidad en comparación con el cómputo global de todas las nacionalidades".
La CPI rechaza el último intento de Israel de frenar la investigación de crímenes en Palestina
La Corte Penal Internacional (CPI) cerró este lunes una de las principales vías legales abiertas por Israel para frenar o retrasar el avance de la investigación sobre Palestina, al rechazar su último recurso y confirmar que el tribunal mantiene su competencia sobre los hechos ocurridos tras el ataque del grupo islamista Hamás el 7 de octubre de 2023. En una sentencia larga y de carácter técnico, los jueces de la Sala de Apelaciones concluyeron que la investigación iniciada en 2021, tras una solicitud de Palestina en 2018, ya abarca los presuntos crímenes cometidos antes y después del 7 de octubre y de la posterior ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza. Según la Sala, no ha surgido una "nueva situación" ni se han producido "nuevos parámetros" que obliguen a la Fiscalía a reiniciar el procedimiento como exige el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte, por lo que los jueces respaldaron la posición de la Sala de Cuestiones Preliminares, que ya había rechazado ordenar a la Fiscalía lo que se conoce como una nueva notificación formal a los estados.
La ONU avisa de que la población palestina en Gaza "se está muriendo de frío" por el temporal
El comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (Unrwa), Philippe Lazzarini, ha avisado este lunes de que la población palestina en la Franja de Gaza "se está muriendo de frío" por el temporal invernal de los últimos días, debido a las condiciones en las que sobreviven en medio de la ofensiva israelí lanzada hace más de dos años. "Con las fuertes lluvias y el frío traídos por la tormenta 'Byron', la gente en la Franja de Gaza se está muriendo de frío. Las ruinas inundadas donde se refugian se están derrumbando, provocando una mayor exposición al frío", ha manifestado el jefe de la Unrwa en un mensaje publicado en su perfil de la red social X. Los trabajadores humanitarios "están luchando para satisfacer las necesidades, en medio de continuas restricciones al ingreso de tiendas de campaña y otros materiales de refugio a Gaza", puesto que los suministros de la UNRWA "llevan meses esperando para entrar" en el enclave palestino". Así, ha pedido "permitir el ingreso de ayuda a gran escala y sin demora para evitar que más familias desplazadas corran grave peligro".
La Defensa Civil de Gaza comienza operaciones para recuperar cuerpos bajo los escombros
La Dirección General de Defensa Civil de Gaza anunció este lunes en un comunicado el inicio de operaciones de búsqueda para recuperar cuerpos de personas desaparecidas bajo los escombros de viviendas destruidas en la ciudad de Gaza, en una labor que realizará en coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). "Los equipos de Defensa Civil comenzarán las operaciones de búsqueda bajo los escombros de una vivienda perteneciente a la familia Abu Ramadan, que albergaba a aproximadamente 60 personas desplazadas, entre ellas niños, mujeres y ancianos", especifica el comunicado. Defensa Civil señaló que continuará las labores "con los recursos disponibles", pero subrayó que carece de maquinaria pesada y que sus equipos operan con herramientas básicas tras la destrucción de gran parte de sus capacidades durante la guerra. En este sentido, afirmó necesitar al menos 20 excavadoras y 20 bulldozers para poder recuperar los miles de cuerpos que continúan sepultados bajo los restos de edificios destruidos.
Netanyahu se reúne con el enviado estadounidense a Siria, Tom Barrack
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunió este lunes en Jerusalén con el embajador de Estados Unidos en Turquía y enviado especial a Siria, Tom Barrack, según un comunicado oficial de su oficina. La reunión tuvo lugar en la oficina de Netanyahu en Jerusalén y contó también con la presencia del ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar; el jefe interino del Consejo de Seguridad Nacional, Gil Reich; el secretario militar, Roman Gofman; el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Hackabee; y el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter.
El primer ministro australiano niega que el reconocimiento de Palestina fomente ataques como el de la playa de Sídney
El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, ha rechazado este lunes las palabras del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que ha asegurado que el reconocimiento por parte de Canberra del Estado palestino ha servido como "leña" para alimentar el "fuego antisemita".
El Ministerio de Sanidad gazatí denuncia dos nuevas muertes de palestinos el domingo
El Ministerio de Sanidad gazatí (controlado por Hamás), ha denunciado que el Ejército de Israel mató el domingo a dos gazatíes e hirió a otros seis. En su balance diario de fallecidos que recoge datos del día anterior, ha apuntado que a lo largo de la jornada del domingo "dos nuevos mártires llegaron a hospitales de la Franja de Gaza, junto con seis heridos durante el mismo período".
Pese al alto el fuego, las tropas israelíes continúan matando a gazatíes casi a diario, y ya son al menos 393 los palestinos muertos y 1.068 han resultado heridos desde el 10 de octubre, según las últimas cifras. Entre ellos hay milicianos, pero la mayoría son civiles, incluidos más de 60 niños. El balance de muertos se eleva a 70.665 y el de heridos a 171.145 desde el 7 de octubre de 2023.
Eurovisión confirma los 35 países participantes en 2026, con Israel entre ellos
La Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha anunciado este lunes la lista de 35 países cuyas televisiones públicas participarán en Eurovisión 2026, sólo dos menos que en 2025, ya que la marcha de España, Islandia, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia se compensa en parte con tres regresos, los de Rumanía, Moldavia y Bulgaria.
La lista de participantes incluye a Israel, cuya presencia en 2026 ha provocado precisamente el abandono de los cinco países mencionados, y también estarán en el certamen del próximo año en Viena cuatro de los cinco miembros que junto a España forman parte del llamado Big 5: Francia, Italia, Alemania y Reino Unido. En la lista también destaca la presencia de Bélgica, cuya televisión pública en flamenco, VRT, había expresado igualmente malestar por la participación israelí: en la edición de 2026, sin embargo, quien representará al país será su homóloga francófona, RTBF, con una posición más moderada en la controversia
