Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

Emisario de Trump dice que se lograron progresos "considerables" en reunión con Zelenski

El representante especial del presidente de EE.UU. para misiones de paz, Steve Witkoff, aseguró este domingo que se lograron progresos "considerables" en las negociaciones con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sobre el plan de paz que Donald Trump promueve para poner fin a la guerra en Ucrania.

Tras la reunión en la Cancillería alemana en Berlín, que duró más de cinco horas, Witkoff afirmó en la red social X que se mantuvieron conversaciones "en profundidad" sobre el plan de 20 puntos, las agendas económicas y otros asuntos.

"Se lograron progresos considerables", dijo, y confirmó que las delegaciones se volverán a reunir este lunes.