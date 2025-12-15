En Directo
Al minuto
Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados. EEUU ha dado un ultimátum a Ucrania para aceptar un nuevo plan de paz. Estos son los 28 puntos del plan propuesto por Trump para acabar con la guerra en Ucrania.
Emisario de Trump dice que se lograron progresos "considerables" en reunión con Zelenski
El representante especial del presidente de EE.UU. para misiones de paz, Steve Witkoff, aseguró este domingo que se lograron progresos "considerables" en las negociaciones con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sobre el plan de paz que Donald Trump promueve para poner fin a la guerra en Ucrania.
Tras la reunión en la Cancillería alemana en Berlín, que duró más de cinco horas, Witkoff afirmó en la red social X que se mantuvieron conversaciones "en profundidad" sobre el plan de 20 puntos, las agendas económicas y otros asuntos.
"Se lograron progresos considerables", dijo, y confirmó que las delegaciones se volverán a reunir este lunes.
Los ucranianos desconfían de una "zona desmilitarizada" en el Donbás como propone EEUU
La idea de crear una "zona desmilitarizada" en el Donbás genera desconfianza entre los ucranianos, quienes consideran que solo daría al Ejército ruso una ventaja adicional en el frente, mientras que Kiev se encuentra bajo la doble presión de EE.UU. y Moscú para ceder en las negociaciones territorios a cambio de una hipotética paz.
El destino de aproximadamente el 25 % de la región de Donetsk y una pequeña parte de la vecina Lugansk que permanecen bajo control ucraniano tras casi cuatro años de guerra a gran escala, sigue siendo un tema clave de disputa a la hora de buscar una fórmula en las negociaciones entre EE.UU. y Kiev que pueda ser aceptable para Rusia.
Mientras Rusia insiste en obtener el control total sobre las regiones que considera su territorio, Zelenski ha revelado que Washington ha propuesto la creación de una "zona desmilitarizada" o "zona económica libre" allí, siempre que Ucrania retire sus tropas de Kramatorsk, Sloviansk, Druzhkivka y otras áreas fuertemente fortificadas.
Venezuela rechaza decisión de la UE de congelar indefinidamente activos de Rusia
La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó este sábado la decisión de la Unión Europea (UE) de congelar de manera indefinida unos 210.000 millones de euros (unos 246.477 millones de euros) en activos rusos congelados por las sanciones a Moscú tras la invasión de Ucrania, lo que permitirá destinarlos a financiar la reconstrucción del país si los Veintisiete logran consensuar esa medida.
"Claramente esto violenta el derecho internacional, atenta contra la seguridad jurídica de inversiones y socava iniciativas de paz en la región", señaló la también ministra de Hidrocarburos en una publicación en Telegram.
A su juicio, estas acciones "ilícitas" se inscriben en la arremetida del "norte global" contra los que suscriben un nuevo mundo de "legalidad contra el robo, la piratería, la expoliación y el saqueo". "El nuevo mundo se impondrá", subrayó.
Babis, el nuevo primer ministro checo, rechaza asumir garantías para ayudar a Ucrania
El magnate populista Andrej Babis, designado primer ministro de la República Checa, rechazó este sábado asumir garantías para financiar la ayuda a Ucrania y se alineó con las posturas de Hungría y Eslovaquia, contrarias a tramitar un préstamo avalado por activos rusos congelados.
En redes sociales, Babis instó a la Comisión Europea (CE) a buscar "otra forma" de financiar a Ucrania distinta de las dos medidas propuestas hasta ahora: mediante un préstamo de la UE garantizado por el presupuesto comunitario o bien con un préstamo avalado por los activos rusos congelados.
"La Comisión Europea debe encontrar otra forma de financiar a Ucrania", dijo el político, que asumirá su cargo este lunes, cuando los miembros de su Ejecutivo, una coalición de su partido ANO con dos fuerzas euroescépticas, sean nombrados por el presidente del país.
- Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora
- Los demócratas publican 19 fotos de Epstein con Trump, Clinton, Bannon, Woody Allen, Bill Gates y otras celebridades
- Los socios del futuro caza europeo se dan más tiempo para tratar de llegar a un acuerdo que salve el proyecto
- Carlos III anuncia que reducirá su tratamiento contra el cáncer a partir de Año Nuevo
- El heroico peatón que ha desarmado a uno de los terroristas de Sídney: un frutero de 43 años llamado Ahmed
- Alemania confía en el rearme como palanca para reactivar su maltrecha economía
- María Corina Machado, en directo: última hora de la rueda de prensa tras llegar a Oslo por el Premio Nobel de la Paz
- Zelenski desvela que EEUU propone una 'zona económica libre' y sin tropas en el este de Ucrania