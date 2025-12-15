DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel

En Directo
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
El Ejército israelí ataca a supuestos miembros de Hizbulá en el sur del Líbano
El Ejército israelí afirmó este domingo haber atacado varias zonas del sur del Líbano donde se hallaban tres presuntos miembros del grupo chií Hizbulá, según un comunicado publicado en sus canales oficiales.
"Los terroristas participaron en intentos de restablecer la infraestructura terrorista de Hizbulá y sus actividades constituyeron una violación de los acuerdos entre Israel y el Líbano", sostiene la nota del Ejército.
Según informó en un comunicado el Centro de Operaciones del Ministerio de Salud libanés, "un ciudadano perdió la vida y otro resultó herido en un ataque aéreo del enemigo israelí contra una motocicleta en la localidad de Yater, en el distrito de Bint Jbeil".
El Ejército israelí mata a un palestino, menor de edad, y hiere a dos más en Cisjordania
El Ejército israelí mató a un menor palestino este sábado en la zona de Yenín (norte de Cisjordania), según hizo saber en un comunicado publicado en sus canales, e hirió a al menos dos más en otros puntos del territorio ocupado.
"Hace poco, durante una actividad de las FDI en las inmediaciones de la zona de Silat al Harithiya (cerca de Yenín, norte de Cisjordania), un terrorista lanzó un explosivo contra los soldados. Los soldados respondieron con fuego y eliminaron al terrorista", afirma el comunicado del Ejército, que especifica que no se reportaron heridos entre las tropas israelíes.
El ejército israelí "suspende temporalmente" un ataque en el sur del Líbano
El ejército israelí anunció que iba a "suspender temporalmente" un ataque previsto para el sábado, que según sus declaraciones tenía como objetivo infraestructuras militares de Hezbolá en el sur del Líbano.
Este sábado, el ejército israelí había difundido una advertencia anunciando un ataque inminente y llamando a los habitantes de la región de Yanouh, en el sur del Líbano, a evacuar de inmediato.
Posteriormente, el portavoz árabe del ejército, Avichay Adraee, indicó que el ataque había sido "suspendido temporalmente", precisando que el ejército "continúa vigilando el objetivo".
Esta suspensión se produjo después de que el ejército libanés "solicitara (…) acceso al sitio en cuestión (…) para tratar una violación del acuerdo" de alto el fuego, escribió en X.
El Ejército israelí ordena evacuaciones en el sur del Líbano como antesala de bombardeos
El Ejército de Israel ordenó la evacuación de la zona de Yanuh, en el suroeste de Líbano, en un comunicado difundido este sábado en el que señaló que bombardeará la zona próximamente para atacar estructuras del grupo chií Hizbulá.
"El Ejército de Israel atacará pronto infraestructura militar perteneciente a la organización terrorista Hizbulá a lo largo del sur de Líbano, en respuesta a los intentos prohibidos de la organización de restaurar su actividad en la zona", recoge el comunicado del Ejército, difundido por su portavoz en árabe en la red social X, Avichay Adraee.
En otras ocasiones, comunicados como el difundido este sábado han desencadenado una oleada de bombardeos en distintas localidades del sur del Líbano para las que el Ejército israelí ha emitido progresivas órdenes de evacuación durante los ataques.
