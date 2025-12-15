DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel

El Ejército israelí ataca a supuestos miembros de Hizbulá en el sur del Líbano

El Ejército israelí afirmó este domingo haber atacado varias zonas del sur del Líbano donde se hallaban tres presuntos miembros del grupo chií Hizbulá, según un comunicado publicado en sus canales oficiales.

"Los terroristas participaron en intentos de restablecer la infraestructura terrorista de Hizbulá y sus actividades constituyeron una violación de los acuerdos entre Israel y el Líbano", sostiene la nota del Ejército.

Según informó en un comunicado el Centro de Operaciones del Ministerio de Salud libanés, "un ciudadano perdió la vida y otro resultó herido en un ataque aéreo del enemigo israelí contra una motocicleta en la localidad de Yater, en el distrito de Bint Jbeil".