Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Robe IniestaAltas capacidadesHéroe de SidneyBorrasca EmiliaElecciones ExtremaduraMóstolesPSOECenas de NavidadGripeLotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel

Directo Ucrania | La guerra, al minuto

Niños en Gaza.

Niños en Gaza. / EFE

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora
  2. Los demócratas publican 19 fotos de Epstein con Trump, Clinton, Bannon, Woody Allen, Bill Gates y otras celebridades
  3. Los socios del futuro caza europeo se dan más tiempo para tratar de llegar a un acuerdo que salve el proyecto
  4. Carlos III anuncia que reducirá su tratamiento contra el cáncer a partir de Año Nuevo
  5. El heroico peatón que ha desarmado a uno de los terroristas de Sídney: un frutero de 43 años llamado Ahmed
  6. Alemania confía en el rearme como palanca para reactivar su maltrecha economía
  7. María Corina Machado, en directo: última hora de la rueda de prensa tras llegar a Oslo por el Premio Nobel de la Paz
  8. Zelenski desvela que EEUU propone una 'zona económica libre' y sin tropas en el este de Ucrania

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

DIRECTO | EEUU reconoce que planifica de manera "silenciosa" la segunda fase de paz en Gaza sin Blair

DIRECTO | EEUU reconoce que planifica de manera "silenciosa" la segunda fase de paz en Gaza sin Blair

DIRECTO | EEUU reconoce que planifica de manera "silenciosa" la segunda fase de paz en Gaza sin Blair

DIRECTO | EEUU reconoce que planifica de manera "silenciosa" la segunda fase de paz en Gaza sin Blair

El ultra José Antonio Kast es el próximo presidente de Chile al vencer por una amplia ventaja a la comunista Jeannette Jara

El ultra José Antonio Kast es el próximo presidente de Chile al vencer por una amplia ventaja a la comunista Jeannette Jara

Zelenski, Witkoff y Kushner terminan su primera reunión y volverán a encontrarse el lunes

Zelenski, Witkoff y Kushner terminan su primera reunión y volverán a encontrarse el lunes

Al menos 16 muertos y 42 heridos en un ataque terrorista a una fiesta judía en una playa de Sídney

Al menos 16 muertos y 42 heridos en un ataque terrorista a una fiesta judía en una playa de Sídney

Francia pide que se aplace la firma del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur

Francia pide que se aplace la firma del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur