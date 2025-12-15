La Inteligencia de Australia investigó hace seis años a uno de los autores del ataque de la playa de Bondi en Sídney

La agencia de inteligencia de Australia (ASIO) investigó hace seis años a uno de los autores del ataque de Bondi por sus presuntos vínculos con una célula del grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Sídney. El ministro del Interior, Anthony Burke, ha declarado este lunes que el atacante de 24 años que asaltó junto a su padre la playa de Bondi, en Sídney, dejando al menos 15 muertos, apareció en el radar de los servicios de seguridad en 2019, pero ha señalado que en ese momento "no había indicios de ninguna amenaza". La playa donde ocurrió la matanza albergaba un acto de celebración de la festividad judía de la Janucá.

"El hijo llamó la atención por primera vez en octubre de 2019, fue examinado y se evaluó que no había indicios de que participara en actos de violencia", ha afirmado al ser preguntado sobre la investigación por parte de la agencia de inteligencia australiana. El ministro no ha reconocido en ningún momento que se tratara de un fallo.

Burke ha informado de que el joven, que se encuentra hospitalizado y bajo custodia policial, tiene nacionalidad australiana, mientras que el padre --un hombre de 50 años ahora fallecido que tenía licencia de armas-- llegó al país en 1998 con un visado de estudiante. "El padre llegó en 1998 con un visado de estudiante, en 2001 obtuvo un visado de pareja y, desde entonces, después de cada viaje al extranjero, ha tenido visados de residente de retorno, lo que ha ocurrido en tres ocasiones", ha declarado.

Las autoridades australianas confirmaron que los presuntos autores del atentado terrorista perpetrado el domingo en la playa de Bondi, en Sídney, son un hombre de 50 años, que murió tras el enfrentamiento con la policía, y su hijo de 24 años, que permanece hospitalizado bajo custodia policial.

Trabajadores de emergencias evacúan a un herido durante el tiroteo en la playa de Bondi, Sidney (Australia). / Mark Baker / AP

"Estamos convencidos de que en el incidente de ayer había dos infractores implicados, uno ha fallecido y el segundo está en estado crítico, pero estable en el hospital. Se trata de un hombre de 50 años y otro de 24, que son padre e hijo", detallóel jefe de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, en una rueda de prensa.

Las autoridades llevaron a cabo durante la noche dos registros, uno en Bonnyrigg y Campsie (ambos al suroeste de Sídney), el primero de donde presuntamente eran originarios los atacantes y el segundo, donde se estaban alojando en el momento del ataque mortal, detalló Lanyon.

Las autoridades confirmaron que no buscan a más sospechosos y que el fallecido contaba con licencia de armas desde hacía una década, con al menos seis armas registradas. Un total de seis armas fueron recuperadas de la escena del ataque y de la vivienda en Campsie.

Identificado uno de los agresores

Uno de los presuntos autores del ataque fue identificado en la víspera como Naveed Akram, un hombre procedente de Bonnyrigg, según indicó un alto funcionario de las fuerzas de seguridad en declaraciones a la cadena pública ABC. La misma fuente dijo que el segundo presunto autor es Sajid Akram, padre de Naveed.

Las autoridades australianas continúan este lunes la investigación del ataque terrorista ocurrido el domingo, que ha dejado hasta el momento 16 personas fallecidas, incluido un atacante y una niña de 10 años, y al menos 40 heridas, entre ellas cuatro menores, según la última actualización policial.

El ataque se produjo cuando dos hombres armados con rifles abrieron fuego contra la multitud congregada en un parque cercano a la famosa playa, una de las más concurridas y turísticas del país. Catorce personas murieron en el lugar de los hechos y otras dos, incluida una niña de 10 años y un hombre de 40, fallecieron posteriormente en el hospital.