DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel

RaphinhaHéctor AlterioEurovisión JuniorLeire DíezAntonio Muñoz MolinaEducaciónPádelVirgen de MontserratCopaternidadLotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
Niños en Gaza.

Niños en Gaza. / EFE

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Por qué confiar en El Periódico

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

  1. Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora
  2. Los demócratas publican 19 fotos de Epstein con Trump, Clinton, Bannon, Woody Allen, Bill Gates y otras celebridades
  3. Los socios del futuro caza europeo se dan más tiempo para tratar de llegar a un acuerdo que salve el proyecto
  4. Carlos III anuncia que reducirá su tratamiento contra el cáncer a partir de Año Nuevo
  5. Alemania confía en el rearme como palanca para reactivar su maltrecha economía
  6. María Corina Machado, en directo: última hora de la rueda de prensa tras llegar a Oslo por el Premio Nobel de la Paz
  7. Zelenski desvela que EEUU propone una 'zona económica libre' y sin tropas en el este de Ucrania
  8. Disfrazada, en barca pesquera y con ayuda de Trump: así escapó María Corina Machado de Venezuela para recoger el Premio Nobel de la Paz

DIRECTO | EEUU reconoce que planifica de manera "silenciosa" la segunda fase de paz en Gaza sin Blair

El ultra Kast llega con ventaja frente a la comunista Jara a la segunda vuelta de las presidenciales en Chile

Al menos dos muertos y nueve heridos graves en un tiroteo en la Universidad de Rhode Island, en Estados Unidos

El mundo que persigue Trump: acuerdos con los rivales tradicionales, hostilidad hacia Europa y América solo para Washington

El Kremlin coloca a Polonia en su punto de mira

Bosnia tras Dayton: el acuerdo que enseñó como parar una guerra pero no cómo unir un país

MAPAS: Así se desintegró Yugoslavia y así están ahora los 7 países que la formaban

Bosnia tras Dayton: el acuerdo que enseñó como parar una guerra pero no cómo unir un país

