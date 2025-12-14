DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel

Israel lanza un ataque en ciudad de Gaza pese a la tregua, supuestamente contra Hamás

El Ejército de Israel dijo que ha bombardeado una posición en la ciudad de Gaza (norte), a pesar del alto el fuego vigente, y aseguró que fue para matar a un objetivo "clave" de Hamás, según un comunicado difundido este sábado.

"El Ejército y la Agencia de Inteligencia Interior (el Shin Bet) atacaron a un terrorista clave de Hamás en la zona de ciudad de Gaza. En los meses recientes, el terrorista operaba para restablecer las capacidades de Hamás y su producción de armas", señaló el texto castrense.

Tres personas han muerto en el ataque, según la estadística de hospitales gazatíes, compartida por periodistas locales presentes en las morgues de estos mismos.

La agencia oficial de noticias palestina, Wafa, aseguró que el ataque fue con un dron, estaba dirigido contra un vehículo en el cruce de Nablus (al suroeste de la capital gazatí) y causó un número de muertos y heridos aún por determinar. El cruce se encuentra en la carretera de Rashid, la carretera que atraviesa Gaza de norte a sur junto a la costa.

Medios israelíes aseguran que el objetivo del ataque era Raed Saad, alto comandante del grupo islamista. La Red de Noticias Quds asegura que el ataque ha matado a cuatro personas.