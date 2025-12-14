DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel

En Directo
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
El Ejército israelí mata a un palestino, menor de edad, y hiere a dos más en Cisjordania
El Ejército israelí mató a un menor palestino este sábado en la zona de Yenín (norte de Cisjordania), según hizo saber en un comunicado publicado en sus canales, e hirió a al menos dos más en otros puntos del territorio ocupado.
"Hace poco, durante una actividad de las FDI en las inmediaciones de la zona de Silat al Harithiya (cerca de Yenín, norte de Cisjordania), un terrorista lanzó un explosivo contra los soldados. Los soldados respondieron con fuego y eliminaron al terrorista", afirma el comunicado del Ejército, que especifica que no se reportaron heridos entre las tropas israelíes.
El ejército israelí "suspende temporalmente" un ataque en el sur del Líbano
El ejército israelí anunció que iba a "suspender temporalmente" un ataque previsto para el sábado, que según sus declaraciones tenía como objetivo infraestructuras militares de Hezbolá en el sur del Líbano.
Este sábado, el ejército israelí había difundido una advertencia anunciando un ataque inminente y llamando a los habitantes de la región de Yanouh, en el sur del Líbano, a evacuar de inmediato.
Posteriormente, el portavoz árabe del ejército, Avichay Adraee, indicó que el ataque había sido "suspendido temporalmente", precisando que el ejército "continúa vigilando el objetivo".
Esta suspensión se produjo después de que el ejército libanés "solicitara (…) acceso al sitio en cuestión (…) para tratar una violación del acuerdo" de alto el fuego, escribió en X.
El Ejército israelí ordena evacuaciones en el sur del Líbano como antesala de bombardeos
El Ejército de Israel ordenó la evacuación de la zona de Yanuh, en el suroeste de Líbano, en un comunicado difundido este sábado en el que señaló que bombardeará la zona próximamente para atacar estructuras del grupo chií Hizbulá.
"El Ejército de Israel atacará pronto infraestructura militar perteneciente a la organización terrorista Hizbulá a lo largo del sur de Líbano, en respuesta a los intentos prohibidos de la organización de restaurar su actividad en la zona", recoge el comunicado del Ejército, difundido por su portavoz en árabe en la red social X, Avichay Adraee.
En otras ocasiones, comunicados como el difundido este sábado han desencadenado una oleada de bombardeos en distintas localidades del sur del Líbano para las que el Ejército israelí ha emitido progresivas órdenes de evacuación durante los ataques.
Cuatro palestinos muertos en un bombardeo israelí sobre un vehículo en Gaza
Cuatro palestinos han muerto este sábado en uno bombardeo israelí sobre un vehículo civil cerca del cruce de Nabulsi, en el suroeste de la ciudad de Gaza.
Fuentes médicas citadas por el diario 'Filastín', afín al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han indicado que los cuerpos han sido evacuados del vehículo y trasladados a un hospital. Además, han destacado que el vehículo ha quedado totalmente destruido.
Fuentes locales han asegurado que un dron israelí atacó el coche cuando se desplazaba por ese lugar. Por el momento se desconoce la identidad de los fallecidos.
Este sábado Israel ha lanzado varios bombardeos de aviación y de artillería en la Franja de Gaza, en particular en la ciudad de Gaza, en Jan Yunís, en Rafá y en el este del enclave.
Por el momento las Fuerzas Armadas de Israel han confirmado un palestino fallecido por disparos de militares cuando presuntamente cruzó la Línea Amarilla que delimita la zona de retirada israelí en virtud del alto el fuego que entró en vigor el 11 de octubre.
Israel lanza un ataque en ciudad de Gaza pese a la tregua, supuestamente contra Hamás
El Ejército de Israel dijo que ha bombardeado una posición en la ciudad de Gaza (norte), a pesar del alto el fuego vigente, y aseguró que fue para matar a un objetivo "clave" de Hamás, según un comunicado difundido este sábado.
"El Ejército y la Agencia de Inteligencia Interior (el Shin Bet) atacaron a un terrorista clave de Hamás en la zona de ciudad de Gaza. En los meses recientes, el terrorista operaba para restablecer las capacidades de Hamás y su producción de armas", señaló el texto castrense.
Tres personas han muerto en el ataque, según la estadística de hospitales gazatíes, compartida por periodistas locales presentes en las morgues de estos mismos.
La agencia oficial de noticias palestina, Wafa, aseguró que el ataque fue con un dron, estaba dirigido contra un vehículo en el cruce de Nablus (al suroeste de la capital gazatí) y causó un número de muertos y heridos aún por determinar. El cruce se encuentra en la carretera de Rashid, la carretera que atraviesa Gaza de norte a sur junto a la costa.
Medios israelíes aseguran que el objetivo del ataque era Raed Saad, alto comandante del grupo islamista. La Red de Noticias Quds asegura que el ataque ha matado a cuatro personas.
Muere un palestino de 19 años por disparos israelíes en el norte de Gaza, según medios
Un palestino de 19 años identificado como Muhammad Sabri Al Adham murió este sábado en Yabalia, en el norte de Gaza, tras recibir disparos de las tropas israelíes apostadas en la zona, informó la agencia oficial de noticias palestina, Wafa.
"El joven Muhammad Sabri Al Adham, 19, fue asesinado por balas de la ocupación en Yabalia al Nazla", recoge el boletín de Wafa, que no da más detalles sobre el ataque.
EFE consultó al Ejército de Israel sobre el incidente, respecto al que aún no se ha pronunciado.
Este jueves, el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en Gaza elevó a 383 los muertos en ataques israelíes desde el inicio del alto el fuego en este territorio palestino, a los que se suma Al Adham.
En los últimos dos días, en los que la tormenta Byron ha causado estragos en la Franja y se ha cobrado la vida de al menos 13 personas por derrumbes de edificios o hipotermias, Sanidad no había reportado la muerte de gazatíes en tiroteos, como ocurre a diario.
La Asamblea General respalda la opinión de la CIJ y pide a Israel que colabore con las agencias de la ONU
La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado este viernes una resolución mediante la que respalda la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia en relación a la obligación de Israel de colaborar con la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), y otras agencias de la ONU en los territorios palestinos ocupados.
El proyecto ha sido aprobado por 139 votos a favor, 19 abstenciones y 12 votos en contra, incluidos los de Israel, Estados Unidos, Argentina, Bolivia y Hungría entre otros.
Al menos diez muertos en Gaza por lluvias y frío causados por temporal
La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo este viernes que ha recibido informaciones que indican que al menos diez personas han fallecido en las últimas 24 horas en Gaza debido a las fuertes lluvias y al frío provocados por un temporal que azota este territorio. "Esto pone de relieve las amenazas que enfrentan familias que no tienen un lugar seguro adonde ir", dijo el jefe de la operación de la OMS para Palestina, Rik Peeperkorn, en un enlace por teleconferencia con la prensa en Ginebra. Anticipó que las condiciones invernales combinadas con la falta de agua y saneamiento, provocarán "un aumento de las infecciones respiratorias agudas, incluida la gripe, así como de hepatitis y enfermedades diarreicas, con un riesgo mayor para los niños, mayores y enfermos crónicos".
Israel baraja demoler icónico campo de fútbol en campamento refugiados palestinos en Belén
Israel se plantea demoler el icónico campo de fútbol del campamento de refugiados palestinos de Aida (Belén), completamente anexo a un tramo del muro de separación en la Cisjordania ocupada, alegando que el recinto se ubica en terreno militar y dejando ahora las esperanzas de 250 niños en el aire. Hace un mes, soldados israelíes colocaron un aviso a la entrada de este campo, en uso desde siete años atrás, para notificar a los habitantes del campamento que se barajaba su desmantelamiento porque no contaba con los permisos correspondientes y por supuestamente estar violando regulaciones militares.
Familias de rehenes difunden un vídeo del cautiverio de 6 de ellos en Gaza y piden justicia
El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, que aglutina a los allegados de la mayoría de cautivos en Gaza en los últimos dos años, ha difundido un vídeo de 6 rehenes en el enclave que fueron ejecutados por Hamás en 2024 para recordar que aún queda un secuestrado fallecido en la Franja y pedir justicia por todos ellos. En las imágenes, grabadas por sus captores, aparecen los rehenes Hersh Goldberg-Polin, Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Almog Sarusi, Ori Danino y Alex Lobanov encendiendo velas como parte del ritual de la festividad judía de Janucá o jugando a las cartas. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha evitado desde el ataque de Hamás y las milicias gazatíes del 7 de octubre de 2023 (en el que mataron a 1.200 personas y secuestraron a otras 251 en territorio israelí) que se cree una comisión de investigación independiente que evalúe la actuación política esa jornada.
