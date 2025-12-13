Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados. EEUU ha dado un ultimátum a Ucrania para aceptar un nuevo plan de paz. Estos son los 28 puntos del plan propuesto por Trump para acabar con la guerra en Ucrania.
Kim Jong Un confirma la muerte de otros nueve soldados norcoreanos que prestaban servicio en Rusia
El líder norcoreano, Kim Jong Un, ha confirmado el fallecimiento de nueve soldados del Ejército Popular de Corea (KPA, por sus siglas en inglés) que prestaban servicio junto a las Fuerzas Armadas rusas en la guerra con Ucrania, en el marco de la cooperación entre Pyongyang y Moscú, que han registrado un acercamiento notable durante los últimos años.
"Salvo la desgarradora pérdida de nueve vidas, todos los oficiales y soldados del regimiento han regresado a la patria, y les expreso mi agradecimiento por ello", ha expresado Kim durante su intervención --recogida por la agencia oficial KCNA-- en la ceremonia de bienvenida de la Unidad de ingenieros del Ejército norcoreano en el extranjero.
Al menos dos ciudadanos rusos muertos tras un ataque con drones ucranianos en la región de Sarátov
Al menos dos personas han fallecido este sábado en la región rusa de Sarátov tras un ataque de vehículos no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania que también ha provocado daños en una refinería de petróleo de la zona.
"Varios apartamentos de un edificio residencial resultaron dañados como consecuencia del ataque con drones. Todos los servicios de emergencia involucrados en la limpieza se encuentran en el lugar. Dos personas fallecieron. Nuestras condolencias a las familias y amigos. Se les brindará todo el apoyo necesario", ha notificado el gobernador de la región, Roman Busargin, en su canal de Telegram.
Previamente había informado de la amenaza de drones ucranianos. "Es posible que se hayan instalado sistemas de alerta locales en las zonas de posible amenaza. Todos los servicios de emergencia están en alerta máxima", ha indicado.
Putin y Erdogan hablan del arreglo en Ucrania y de los activos rusos congelados
El presidente ruso, Vladímir Putin, y su colega turco, Recep Tayyip Erdogán, hablaron este viernes sobre la situación en Ucrania y la posible inmovilización de los activos rusos congelados en Europa, según informó el Kremlin. "Se produjo un intercambio exhaustivo de opiniones sobre Ucrania, asuntos regionales y asuntos internacionales", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, al término de la reunión en Asjabad, capital turkmena.
Alemania acusa a Rusia de ciberataques para perturbar seguridad aérea y elecciones
Alemania identificó dos ciberoperaciones rusas para perturbar la seguridad aérea y para interferir en las elecciones generales de febrero, anunció el viernes el Ministerio de Relaciones Exteriores, que convocó al embajador de Moscú. En una rueda de prensa, un portavoz de ministerio alemán atribuyó al colectivo ruso APT28 un "ciberataque contra la seguridad aérea alemana en agosto de 2024" y también aseguró que "Rusia, a través de la campaña Storm 1516, buscó influenciar y desestabilizar las elecciones federales más recientes".
El Kremlin aceptaría un Donbás sin tropas de ningún bando, pero con guardia nacional rusa
El Kremlin se mostró el viernes dispuesto a aceptar una retirada de las tropas rusas y ucranianas de todo el Donbás, donde la seguridad correspondería a las fuerzas de la Guardia Nacional rusa. "Es muy posible que allí no haya directamente tropas, ni rusas ni ucranianas. Sí, pero habrá Guardia Nacional, nuestra policía, todo lo necesario para garantizar el orden público", dijo Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, en declaraciones al diario Kommersant durante una visita a Turkmenistán.
Ricardo Mir de Francia
EEUU traslada a los europeos su plan para hacer negocios con Putin y reactivar los flujos de energía rusa al continente
Las maniobras de la Administración de Donald Trump para forjar una alianza estratégica con la Rusia de Vladímir Putin en detrimento de Europa y el tradicional vínculo trasatlántico son cada día más evidentes. En las últimas semanas sus funcionarios han trasladado a las cancillerías europeas los planes de la Casa Blanca para acabar con el aislamiento económico de Moscú y embarcarse en negocios multimillonarios con el Kremlin si Ucrania acepta el plan de paz que Washington trata de imponerle, según ha desvelado 'The Wall Street Journal'. Esos planes contemplan además que empresas norteamericanas accedan a los miles de millones en activos rusos congelados en Europa para utilizarlos en la reconstrucción de Ucrania o la reactivación de los flujos de energía rusa al Viejo Continente. Lea la crónica completa de Ricardo Mir de Francia.
Al menos un muerto y cuatro heridos por un ataque de Rusia contra Dnipropetrovsk, en el sureste de Ucrania
Al menos una persona ha muerto y cuatro han resultado heridas este viernes por un ataque perpetrado por las fuerzas rusas contra la localidad de Pavlogrado, en la provincia de Dnipropetrovsk, situada en el sureste de Ucrania.
Francia ve importante inmovilizar activos rusos congelados para que "nadie" decida por UE
El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, afirmó este viernes que los países de la Unión Europea aprobarán el viernes la inmovilización de manera indefinida de unos 210.000 millones de euros en activos rusos congelados por las sanciones a Moscú tras la invasión de Ucrania porque "no quieren que nadie decida por ellos", en alusión al presidente estadounidense, Donald Trump. "Hoy, los europeos decidirán privar a Rusia de los activos que posee en Europa durante el tiempo que sea necesario, hasta que Rusia cese su guerra de agresión y pague reparaciones a Ucrania", señaló Barrot en declaraciones a Franceinfo. Se trata, dijo el jefe de la diplomacia francesa, de una "decisión importante" porque "sin duda influirá en el curso de esta guerra y acelerará la paz".
Marc Marginedas
Zelenski desvela que EEUU propone una "zona económica libre" y sin tropas en el este de Ucrania
Rusia derriba 95 drones ucranianos y dos llegan hasta el mar Caspio
Las defensas antiaéreas rusas derribaron en la madrugada del viernes 95 drones ucranianos sobre 10 regiones rusas, el mar Negro y el mar Caspio. "Durante la pasada madrugada los sistemas de defensa antiaérea activos destruyeron 90 drones ucranianos de ala fija", comunicó el Ministerio de Defensa a través de Telegram.
