Sin víctimas
Un terremoto de magnitud 4,1 sacude partes del centro y el norte de Portugal
El seísmo se ha dejado apreciar sin causar daños materiales, han informado las autoridades lusas
Qué hacer en un terremoto: así es como debes protegerte
Un terremoto de magnitud 4,1 en la escala Richter sacudió la pasada madrugada partes del centro y el norte de Portugal sin causar víctimas ni daños materiales, informó este sábado el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA). En un comunicado, el organismo precisó que el temblor se produjo a las 00.38 hora local, una hora más en la España peninsular.
El epicentro se localizó a cerca de cuatro kilómetros al suroeste de Celorico da Beira, en el norte del país. Según IPMA, el terremoto fue sentido con intensidad máxima IV/V (la IV es moderada y la V es fuerte) de la escala de Mercalli modificada, en el concejo de Covilhã, en el distrito de Castelo Branco.
Puede apreciarse con menor intensidad en otras partes del norte y el centro de Portugal, como los concejos de Aveiro, Santa Maria da Feira, Mealhada, Ovar, Vale de Cambra, Sertã, Guarda, Alijó (Vila Real), Cinfães, Nelas y Viseu.
