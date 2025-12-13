Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sin víctimas

Un terremoto de magnitud 4,1 sacude partes del centro y el norte de Portugal

El seísmo se ha dejado apreciar sin causar daños materiales, han informado las autoridades lusas

EFE

EFE

Lisboa
Un terremoto de magnitud 4,1 en la escala Richter sacudió la pasada madrugada partes del centro y el norte de Portugal sin causar víctimas ni daños materiales, informó este sábado el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA). En un comunicado, el organismo precisó que el temblor se produjo a las 00.38 hora local, una hora más en la España peninsular.

El epicentro se localizó a cerca de cuatro kilómetros al suroeste de Celorico da Beira, en el norte del país. Según IPMA, el terremoto fue sentido con intensidad máxima IV/V (la IV es moderada y la V es fuerte) de la escala de Mercalli modificada, en el concejo de Covilhã, en el distrito de Castelo Branco.

Puede apreciarse con menor intensidad en otras partes del norte y el centro de Portugal, como los concejos de Aveiro, Santa Maria da Feira, Mealhada, Ovar, Vale de Cambra, Sertã, Guarda, Alijó (Vila Real), Cinfães, Nelas y Viseu.

