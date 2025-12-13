Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reportan un tiroteo activo en un campus de la prestigiosa Universidad de Brown, en Rhode Island

En esta imagen de un video, agentes del orden se reúnen frente al campus de la Universidad de Brown en Providence, Rhode Island, el sábado 13 de diciembre de 2025.

En esta imagen de un video, agentes del orden se reúnen frente al campus de la Universidad de Brown en Providence, Rhode Island, el sábado 13 de diciembre de 2025. / Foto AP/Kimberlee Kruesi

Redacción

La Universidad de Brown, una de las ocho instituciones privadas que integran la élite académica de la Ivy League, informó este sábado de la existencia de un tiroteo activo en su campus de Providence, en el estado de Rhode Island.

Los estudiantes han recibido un mensaje de alerta de la universidad en el que advertía de un tiroteo en el campus de ingeniería y recomendaba permanecer escondidos, con las puertas cerradas y los teléfonos en silencio hasta nuevo aviso.

La policía de Providence, ciudad donde se ubica la Universidad de Brown, ha confirmado la presencia de un amplio operativo de agentes y servicios de emergencia en la zona y ha recomendado a la población mantenerse alejada del campus.

