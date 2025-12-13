DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

La Asamblea General respalda la opinión de la CIJ y pide a Israel que colabore con las agencias de la ONU La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado este viernes una resolución mediante la que respalda la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia en relación a la obligación de Israel de colaborar con la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), y otras agencias de la ONU en los territorios palestinos ocupados. El proyecto ha sido aprobado por 139 votos a favor, 19 abstenciones y 12 votos en contra, incluidos los de Israel, Estados Unidos, Argentina, Bolivia y Hungría entre otros.

Al menos diez muertos en Gaza por lluvias y frío causados por temporal La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo este viernes que ha recibido informaciones que indican que al menos diez personas han fallecido en las últimas 24 horas en Gaza debido a las fuertes lluvias y al frío provocados por un temporal que azota este territorio. "Esto pone de relieve las amenazas que enfrentan familias que no tienen un lugar seguro adonde ir", dijo el jefe de la operación de la OMS para Palestina, Rik Peeperkorn, en un enlace por teleconferencia con la prensa en Ginebra. Anticipó que las condiciones invernales combinadas con la falta de agua y saneamiento, provocarán "un aumento de las infecciones respiratorias agudas, incluida la gripe, así como de hepatitis y enfermedades diarreicas, con un riesgo mayor para los niños, mayores y enfermos crónicos".

Israel baraja demoler icónico campo de fútbol en campamento refugiados palestinos en Belén Israel se plantea demoler el icónico campo de fútbol del campamento de refugiados palestinos de Aida (Belén), completamente anexo a un tramo del muro de separación en la Cisjordania ocupada, alegando que el recinto se ubica en terreno militar y dejando ahora las esperanzas de 250 niños en el aire. Hace un mes, soldados israelíes colocaron un aviso a la entrada de este campo, en uso desde siete años atrás, para notificar a los habitantes del campamento que se barajaba su desmantelamiento porque no contaba con los permisos correspondientes y por supuestamente estar violando regulaciones militares.

Familias de rehenes difunden un vídeo del cautiverio de 6 de ellos en Gaza y piden justicia El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, que aglutina a los allegados de la mayoría de cautivos en Gaza en los últimos dos años, ha difundido un vídeo de 6 rehenes en el enclave que fueron ejecutados por Hamás en 2024 para recordar que aún queda un secuestrado fallecido en la Franja y pedir justicia por todos ellos. En las imágenes, grabadas por sus captores, aparecen los rehenes Hersh Goldberg-Polin, Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Almog Sarusi, Ori Danino y Alex Lobanov encendiendo velas como parte del ritual de la festividad judía de Janucá o jugando a las cartas. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha evitado desde el ataque de Hamás y las milicias gazatíes del 7 de octubre de 2023 (en el que mataron a 1.200 personas y secuestraron a otras 251 en territorio israelí) que se cree una comisión de investigación independiente que evalúe la actuación política esa jornada.

Al menos siete muertos por un derrumbe de viviendas y edificaciones en Gaza en medio de la tormenta polar Al menos siete personas han muerto y varias han resultado heridas a consecuencia del derrumbe de distintas instalaciones en el norte de la Franja de Gaza, donde una tormenta polar está sacudiendo el enclave palestino desde hace días.Cinco de las víctimas han fallecido por el derrumbe de una vivienda en Bir al Naja, en Beit Lahia, mientras que las dos restantes han sido trasladadas al Hospital Al Shifa de la ciudad de Gaza, después de que cayese sobre ellas un muro en las inmediaciones del Estadio Palestina.

Lluvias torrenciales y vientos potentes se agregan al caos que vive Gaza Con palas en la mano, palestinos con sandalias de plástico y finos suéteres cavan trincheras en torno a sus carpas en el barrio de Zeitun, en Ciudad Gaza, una protección mínima ante las lluvias torrenciales que caen desde hace horas. Desde el miércoles por la noche, la tempestad Byron barrió el territorio palestino, bordeado por el Mediterráneo, inundando los campamentos improvisados y añadiendo angustia a la población, desplazada masivamente desde el comienzo de la guerra entre Israel y Hamás, el 7 de octubre de 2023. En Zeitun, el campamento instalado en medio de los escombros parece una pesadilla, bajo un cielo cargado de grandes nubes grises y blancas. Bajo la lluvia torrencial, el campamento se convirtió en pantano. Los toldos están cubiertos de grandes cantidades de agua. Hincados en ladrillos colocados en el pantano, un grupo de niños come en cacerolas delante de un refugio de plástico, mirando como se desploma el cielo sobre el barrio. Informa France Presse.

EEUU reconoce que planifica de manera "silenciosa" la segunda fase de paz en Gaza sin Blair La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha asegurado este jueves que la Administración Trump está involucrada en una “planificación silenciosa… detrás de escena” mientras intenta mover a Israel y Hamás hacia la segunda fase del plan para Gaza del presidente estadounidense. Leavitt ha dicho que Washington haría anuncios "en el momento apropiado" sobre varios elementos del plan de Trump, incluida la fuerza de estabilización internacional que se desplegará en el enclave y la llamada Junta de Paz. Se espera que esta Junta de la Paz, que será presidida por el propio Trump, sea un organismo internacional que, según el Gobierno estadounidense, supervisará la gestión de Gaza mientras Hamás entrega el control del territorio. El 'Financial Times' informó esta semana de que el exprimer ministro británico Tony Blair fue descartado para un papel en la junta directiva por las críticas generadas.

Israel reitera que Hamás "será desarmado" en Gaza "No hay ningún futuro para Hamás en la Franja de Gaza, y serán desarmados", afirmó el jueves una portavoz del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, un día después de la proposición del movimiento islamista palestino de realizar solo un "congelamiento" de su arsenal. "Hamás y las otras facciones terroristas no desempeñarán ningún papel en la gobernanza de Gaza, ni directamente, ni indirectamente, de ninguna forma", señaló a la prensa la portavoz Shosh Bedrosian. Un poco antes, un responsable del gobierno, que pidió el anonimato, ya había previsto que "el grupo terrorista será desarmado y Gaza desmilitarizada". El funcionario replicaba al exnúmero uno de Hamás, Jaled Mechaal, quien el miércoles dijo que "la idea de un desarme total es inaceptable".

El ganador de Eurovisión en 2024 renuncia a su premio por la presencia de Israel en 2026 El cantante suizo Nemo, ganador de Eurovisión en 2024, anunció este jueves que renuncia a su trofeo en protesta por la participación de Israel en la edición de 2026. El representante de Suiza indicó en Instagram que Eurovisión defiende la unidad, la inclusión y la dignidad para todos y que la presencia de Israel el próximo año "muestra un claro conflicto entre esos ideales y las decisiones tomadas por la UER" (Unión Europea de Radiodifusión). Nemo aseguró que esa es la razón por la que ha decidido devolver el premio: "Si los valores que celebramos en el escenario no se viven fuera de él, incluso las canciones más bonitas pierden su significado".