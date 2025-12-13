DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

  1. Los demócratas publican 19 fotos de Epstein con Trump, Clinton, Bannon, Woody Allen, Bill Gates y otras celebridades
  2. A la opositora venezolana María Corina Machado se la espera en Oslo, aunque no asistirá a la entrega del premio Nobel de la Paz
  3. Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora
  4. Los socios del futuro caza europeo se dan más tiempo para tratar de llegar a un acuerdo que salve el proyecto
  5. Carlos III anuncia que reducirá su tratamiento contra el cáncer a partir de Año Nuevo
  6. Alemania confía en el rearme como palanca para reactivar su maltrecha economía
  7. María Corina Machado, en directo: última hora de la rueda de prensa tras llegar a Oslo por el Premio Nobel de la Paz
  8. Zelenski desvela que EEUU propone una 'zona económica libre' y sin tropas en el este de Ucrania

Crónica desde Magdeburgo: Mercadillos navideños en alerta máxima en Alemania

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

DIRECTO | EEUU reconoce que planifica de manera "silenciosa" la segunda fase de paz en Gaza sin Blair

Cómo los alcaldes de EEUU desafían a Donald Trump

Tailandia y Camboya acuerdan detener los enfrentamientos, asegura Trump

Carlos III anuncia que reducirá su tratamiento contra el cáncer a partir de Año Nuevo

La UE aprueba congelar indefinidamente los activos rusos para facilitar un posible préstamo a Ucrania

Los demócratas publican 19 fotos de Epstein con Trump, Clinton, Bannon, Woody Allen, Bill Gates y otras celebridades

