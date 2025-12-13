Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Héctor AlterioLeire DíezPSOEGabriel MasfurrollBalizas V-16Acuerdo pescaAlemaniaMurciaCopaternidadLotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

Al norte de la capital

Israel lanza un ataque en Gaza contra un líder de Hamás pese a la tregua

El Ejército hebreo explica que el operativo se dirigía contra un objetivo "clave" de la organización islamista, supuestamente el alto comandante Raed Saad

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel

Palestinos caminando entre los escombros en la ciudad de Gaza, este mes de diciembre.

Palestinos caminando entre los escombros en la ciudad de Gaza, este mes de diciembre. / Jehad Alshrafi / AP

EFE

EFE

Jerusalén
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Ejército de Israel ha informado este sábado de que ha bombardeado una posición al norte de la ciudad de Gaza, a pesar del alto el fuego vigente. Ha asegurado que la operación se ha lanzado para matar a un objetivo "clave" de Hamás, ha explicado a través de un comunicado. "El Ejército y la Agencia de Inteligencia Interior (el Shin Bet) atacaron a un terrorista clave de Hamás en la zona de ciudad de Gaza. En los meses recientes, el terrorista operaba para restablecer las capacidades de Hamás y su producción de armas", señaló el texto castrense.

Al menos tres personas han muerto en el ataque, según datos de hospitales gazatíes, compartida por periodistas locales presentes en las morgues de estos mismos. La agencia oficial de noticias palestina, Wafa, aseguró que el ataque fue con un dron y estaba dirigido contra un vehículo en el cruce de Nablus, al suroeste de la capital gazatí. El artefacto causó un número de muertos y heridos aún por determinar. El cruce se encuentra en la carretera de Rashid, la carretera que atraviesa Gaza de norte a sur junto a la costa.

Un alto comandante

Medios israelíes aseguran que el objetivo del ataque era Raed Saad, alto comandante del grupo islamista. La red de noticias Quds asegura que el ataque ha matado a cuatro personas.

Noticias relacionadas y más

La radio del Ejército de Israel advirtió de que las fuerzas armadas pretendieron atacar a Saad en dos ocasiones en las últimas dos semanas, habiendo sido ambos ataques cancelados en el último momento. Además, Saad sobrevivió a otros ataques dirigidos durante la guerra. EFE ha consultado al Ejército de Israel sobre si el ataque ha acabado con la vida de Raad, pregunta a la que aún no ha respondido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los demócratas publican 19 fotos de Epstein con Trump, Clinton, Bannon, Woody Allen, Bill Gates y otras celebridades
  2. A la opositora venezolana María Corina Machado se la espera en Oslo, aunque no asistirá a la entrega del premio Nobel de la Paz
  3. Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora
  4. Los socios del futuro caza europeo se dan más tiempo para tratar de llegar a un acuerdo que salve el proyecto
  5. Carlos III anuncia que reducirá su tratamiento contra el cáncer a partir de Año Nuevo
  6. Alemania confía en el rearme como palanca para reactivar su maltrecha economía
  7. María Corina Machado, en directo: última hora de la rueda de prensa tras llegar a Oslo por el Premio Nobel de la Paz
  8. Zelenski desvela que EEUU propone una 'zona económica libre' y sin tropas en el este de Ucrania

Bielorrusia libera a un nobel de la paz y una líder opositora junto a 121 presos más

Homenaje a Lionel Messi en la India se sale de control y el jugador abandona el estadio por seguridad

Un terremoto de magnitud 4,1 sacude partes del centro y el norte de Portugal

Un terremoto de magnitud 4,1 sacude partes del centro y el norte de Portugal

Israel lanza un ataque en Gaza contra un líder de Hamás pese a la tregua

Israel lanza un ataque en Gaza contra un líder de Hamás pese a la tregua

DIRECTO | EEUU reconoce que planifica de manera "silenciosa" la segunda fase de paz en Gaza sin Blair

DIRECTO | EEUU reconoce que planifica de manera "silenciosa" la segunda fase de paz en Gaza sin Blair

Mercadillos navideños de Alemania, en alerta máxima

Mercadillos navideños de Alemania, en alerta máxima

Camboya cierra su frontera con Tailandia a pocas horas del posible comienzo del alto el fuego

Ucrania denuncia que un ataque ruso con misiles y drones deja a miles de hogares sin luz