Israel lanza un ataque en Gaza contra un líder de Hamás pese a la tregua

El Ejército de Israel ha informado este sábado de que ha bombardeado una posición al norte de la ciudad de Gaza, a pesar del alto el fuego vigente. Ha asegurado que la operación se ha lanzado para matar a un objetivo "clave" de Hamás, ha explicado a través de un comunicado. "El Ejército y la Agencia de Inteligencia Interior (el Shin Bet) atacaron a un terrorista clave de Hamás en la zona de ciudad de Gaza. En los meses recientes, el terrorista operaba para restablecer las capacidades de Hamás y su producción de armas", señaló el texto castrense.

Al menos tres personas han muerto en el ataque, según datos de hospitales gazatíes, compartida por periodistas locales presentes en las morgues de estos mismos. La agencia oficial de noticias palestina, Wafa, aseguró que el ataque fue con un dron y estaba dirigido contra un vehículo en el cruce de Nablus, al suroeste de la capital gazatí. El artefacto causó un número de muertos y heridos aún por determinar. El cruce se encuentra en la carretera de Rashid, la carretera que atraviesa Gaza de norte a sur junto a la costa.

Un alto comandante

Medios israelíes aseguran que el objetivo del ataque era Raed Saad, alto comandante del grupo islamista. La red de noticias Quds asegura que el ataque ha matado a cuatro personas.

La radio del Ejército de Israel advirtió de que las fuerzas armadas pretendieron atacar a Saad en dos ocasiones en las últimas dos semanas, habiendo sido ambos ataques cancelados en el último momento. Además, Saad sobrevivió a otros ataques dirigidos durante la guerra. EFE ha consultado al Ejército de Israel sobre si el ataque ha acabado con la vida de Raad, pregunta a la que aún no ha respondido.