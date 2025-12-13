Ucrania denuncia que un ataque ruso con misiles y drones deja a miles de hogares sin luz

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha asegurado este sábado que Rusia atacó el país con más de 450 drones suicidas y 30 misiles de distintos tipos la pasada noche, principalmente la región sureña de Odesa, pero también las de Dnipropetrovsk (este) y Cherkasi (centro). El golpe principal ha vuelto a dirigirse contra el sector energético ucraniano.

Al menos cuatro personas han resultado heridas en Odesa, según el Servicio Estatal de Emergencias (DSNS). El impacto sobre infraestructuras energéticas ha interrumpido en varias zonas el suministro de electricidad y de agua. Más de una decena de instalaciones civiles han sido dañadas en todo el país en el ataque ruso, denunció Zelenski.

El mandatario ha afirmado que miles de familias permanecen ahora sin electricidad en las regiones de Kirovogrado (centro), Mykoláiv (sur), Odesa, Sumi (noreste), Járkov (este), Jersón (sur) y Cherníguiv (norte). Rusia también atacó las regiones de Dnipropetrovsk y Cherkasi.

Lejos de la paz

"Es importante que ahora todos vean lo que está haciendo Rusia", ha recalcado Zelenski. "Cada uno de sus actos de terror contra nuestra gente, todos los ataques, demuestran claramente que no se trata de poner fin a la guerra", ha recriminado. "Siguen queriendo destruir nuestro Estado y causar el mayor dolor posible a nuestra población", ha remachado el presidente.

El jefe de Estado ucraniano volvió a pedir a sus socios el refuerzo de la defensa aérea y de las capacidades del Ejército en el frente. Zelenski reclama misiles de largo alcance y el aumento de la presión sobre Rusia para que los esfuerzos diplomáticos de Ucrania "den resultados".