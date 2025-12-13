El enviado de EEUU se reunirá con Zelenski y dirigentes europeos en Berlín este fin de semana

El enviado especial estadounidense Steve Witkoff se reunirá este fin de semana con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y otros dirigentes europeos en Berlín, mientras Washington presiona para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra con Rusia.

Antes de la reunión, Zelenski advirtió el sábado que Rusia "sigue teniendo como objetivo destruir" Ucrania, después de que Kiev afirmara que ataques "masivos" rusos contra instalaciones energéticas durante la noche habían dejado sin electricidad a miles de personas en todo el país. Moscú dijo haber atacado instalaciones ucranianas con misiles balísticos hipersónicos en represalia por ataques ucranianos.

El presidente Donald Trump reveló el mes pasado un plan de paz criticado por favorecer las principales exigencias de Moscú, entre ellas que Ucrania le ceda territorios cruciales. El magnate ha intensificado la presión sobre Kiev para llegar a un acuerdo, al tiempo que funcionarios ucranianos aseguran que enviaron a Washington un plan actualizado basado en la propuesta original de 28 puntos.

Adhesión rápida a la UE

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó el viernes a AFP que Witkoff se reuniría con Zelenski y los dirigentes europeos durante el fin de semana en Berlín para discutir el estado de las negociaciones de paz. El gobierno alemán había anunciado que el lunes acogerá a los mandatarios, incluidos los jefes de la Unión Europea (UE) y de la OTAN, pocas horas después de que Zelenski asista a un foro empresarial germano-ucraniano con el canciller Friedrich Merz.

El viernes se conoció que la idea de una adhesión rápida de Ucrania a la UE ya figura en la última versión de un plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra, que empezó con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Según la versión más reciente del plan de Estados Unidos, la adhesión de Kiev a la UE se daría a partir de enero de 2027, indicó a AFP bajo anonimato una fuente familiarizada con el asunto.

El proceso de adhesión al bloque suele llevar años y requiere el voto unánime de sus 27 miembros. Algunos países como Hungría se han opuesto sistemáticamente a la adhesión de la antigua república soviética. Sin embargo, Trump tiene la influencia necesaria para convencer a los dirigentes que se oponen a la adhesión de Ucrania para que cambien su postura, declaró el jueves Zelenski. Kiev lleva tiempo luchando por entrar en la UE y ha realizado una serie de reformas en ese sentido desde la revolución proeuropea de 2014. Pero el país aún muestra dificultades para acabar con una corrupción endémica, requisito básico para entrar en el bloque.

"Un proceso largo"

Moscú indicó que sospechaba de los esfuerzos por modificar el plan estadounidense, al que ha mostrado en gran medida su respaldo. "Tenemos la impresión de que esta versión (...) empeorará", declaró el viernes Yuri Ushakov, asesor de política exterior del Kremlin, al diario económico Kommersant.

"Será un proceso largo", añadió, y detalló que Moscú vio una versión actualizada del plan desde las conversaciones entre el presidente Putin y los enviados estadounidenses Witkoff y Jared Kushner la semana pasada.

La víspera, Zelenski había afirmado que Washington solo quiere que Ucrania, y no Rusia, retire sus tropas de partes de la región oriental de Donetsk, donde se crearía una "zona económica libre" desmilitarizada.