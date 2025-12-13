Bielorrusia libera a un nobel de la paz y una líder opositora junto a 121 presos más

Bielorrusia ha liberado a 123 presos, entre ellos la líder opositora Maria Kolesnikova y el nobel de la paz Ales Bialiatski, según ha indicado este sábado la oenegé de defensa de los derechos humanos Viasna. El anuncio llega poco después de que un emisario estadounidense de visita en Minsk afirmara que Washington había levantado las sanciones contra el potasio bielorruso. El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, "decidió indultar a 123 ciudadanos de varios países" tras las conversaciones con Estados Unidos, declaró por su parte en Telegram la cuenta Poul Pervogo, afiliada a la presidencia bielorrusa, sin facilitar los nombres de las personas liberadas.

Bialiatski, de 63 años, fundó en 1996 y dirigió durante años Viasna ("Primavera"), el principal grupo de defensa de los derechos humanos y fuente esencial de información sobre la represión en este país de Europa del Este. Kolesnikova, de 43 años y música de formación, fue una de las líderes de las manifestaciones masivas contra la reelección de Lukashenko en 2020, considerada fraudulenta. Ambos fueron detenidos durante la brutal represión de este movimiento de protesta y condenados a duras penas de cárcel. El opositor Viktor Babariko, uno de los principales rivales de Lukashenko hasta que fue encarcelado antes de las elecciones de 2020, también fue liberado, según Viasna.

Mientras estaba detenido, el trabajo de Ales Bialiatski le valió en 2022 el Premio Nobel de la Paz, compartido con la ONG Memorial (Rusia) y el Centro para las Libertades Civiles (Ucrania). "Hablé con él, está de camino a Lituania y se encuentra bien", declaró a AFP su esposa, Natalia Pinchuk.

Levantamiento de sanciones

Estas liberaciones se producen tras el anuncio del enviado estadounidense John Coale, de visita a Bielorrusia, del levantamiento de las sanciones de Estados Unidos sobre el potasio. Se trata de un componente utilizado para la fabricación de fertilizantes y del que Bielorrusia es un gran productor.

En los últimos meses, el presidente estadounidense, Donald Trump, instó a Bielorrusia a liberar a los cientos de presos políticos del país. Lukashenko, en el poder desde hace más de 30 años, indultó a decenas de personas.

A cambio, Washington ya había levantado parcialmente las sanciones contra la aerolínea bielorrusa Belavia. De esa forma, le permitió mantener y comprar piezas para su flota, que incluye aviones Boeing.