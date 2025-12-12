En Directo
Al minuto
Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados. EEUU ha dado un ultimátum a Ucrania para aceptar un nuevo plan de paz. Estos son los 28 puntos del plan propuesto por Trump para acabar con la guerra en Ucrania.
EEUU se impacienta y presiona a Ucrania para ceder territorios a Rusia
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo este jueves que Estados Unidos sigue presionando a Kiev para ceder grandes concesiones territoriales a Rusia en las negociaciones para terminar la guerra que, según la Casa Blanca, tienen a Donald Trump "extremadamente frustrado". "El presidente está extremadamente frustrado con ambos bandos de esta guerra", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. "Él ya no quiere más conversaciones. Quiere acción. Quiere que esta guerra llegue a su fin", añadió. Dispuesto a poner fin a casi cuatro años de guerra, Estados Unidos presentó en noviembre una propuesta de 28 puntos a las dos partes que tanto Kiev y sus aliados consideraron demasiado favorable a Moscú.
Trump no descarta dialogar el fin de semana con enviados europeos y ucranianos
La Casa Blanca no descartó este jueves la participación de representantes estadounidenses en una reunión que supuestamente está prevista para este sábado en París entre diplomáticos ucranianos y europeos sobre el plan de paz para Ucrania, aunque subrayó que Washington debería constatar antes que dichas conversaciones van a ser significativas. "Si sentimos que esas reuniones son dignas del tiempo de alguien de Estados Unidos este fin de semana, entonces enviaremos un representante", respondió en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Lucas Font
Los países de la "coalición de voluntarios" aumentan la presión sobre EEUU para que ofrezca garantías de seguridad a Ucrania
Los miembros de la llamada "coalición de voluntarios" están redoblando la presión sobre Estados Unidos para que ofrezca garantías de seguridad a Ucrania tras la firma de un eventual acuerdo de paz con Rusia. El grupo, formado por una treintena de países y liderado por el Reino Unido y Francia, ha mantenido un encuentro por videoconferencia este jueves para recibir de primera mano la respuesta del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, al plan de paz planteado por el presidente estadounidense, Donald Trump. Un plan que, según ha revelado el propio Zelenski, contempla la creación de una "zona económica libre" en los territorios ocupados del Donbás. Más información, aquí.
Trump está "extremadamente frustrado" con Ucrania y Rusia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está "extremadamente frustrado" con Ucrania y con Rusia, dijo el jueves la portavoz de la Casa Blanca en momentos en que las negociaciones para poner fin a la guerra se han estancado. Trump reveló el miércoles que durante un diálogo telefónico con los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania, éstos propusieron realizar una reunión el fin de semana con Ucrania y Estados Unidos. Pero el mandatario estadounidense puso en duda la participación de su Gobierno. "El presidente está extremadamente frustrado con ambos bandos de esta guerra", dijo la portavoz Karoline Leavitt. "Él ya no quiere más conversaciones. Quiere acción. Quiere que esta guerra llegue a su fin", añadió.
Muere un agente de la Guardia Nacional de Ucrania por explosiones que se investigan como actos terroristas
Al menos un agente de la Guardia Nacional de Ucrania ha fallecido y cuatro personas más han resultado heridas en varias explosiones que se han registrado este jueves en la capital del país, Kiev, y que están siendo investigadas por las autoridades como actos terroristas sin relación con los bombardeos del Ejército ruso, en el marco de la invasión rusa lanzada en febrero de 2022. La Fiscalía de Kiev ha confirmado que los investigadores de la dirección general del servicio de seguridad de Ucrania en Kiev, bajo su supervisión, han iniciado una investigación preliminar sobre dos explosiones en el distrito de Darnistia, en un incidente que ha sido tipificado "como un acto terrorista con resultado de muerte", según reza un comunicado publicado en su página web.
Ricardo Mir de Francia
EEUU traslada a los europeos su plan para hacer negocios con Putin y reactivar los flujos de energía rusa al Viejo Continente
Las maniobras de la Administración de Donald Trump para forjar una alianza estratégica con la Rusia de Vladímir Putin en detrimento de Europa y el tradicional vínculo trasatlántico son cada día más evidentes. En las últimas semanas sus funcionarios han trasladado a las cancillerías europeas los planes de la Casa Blanca para acabar con el aislamiento económico de Moscú y embarcarse en negocios multimillonarios con el Kremlin si Ucrania acepta el plan de paz que Washington trata de imponerle, según ha desvelado 'The Wall Street Journal'. Esos planes contemplan además que empresas norteamericanas accedan a los miles de millones en activos rusos congelados en Europa para utilizarlos en la reconstrucción de Ucrania o la reactivación de los flujos de energía rusa al Viejo Continente. Más información, aquí.
Las claves este miércoles de la negociación de la paz en Ucrania
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, desveló este jueves que Estados Unidos propone la retirada del ejército ucraniano de los territorios que aún controla en la región oriental de Donetsk y la creación, en su lugar, de una "zona económica libre" y desmilitarizada. Las claves de la negociación en estos momentos para que el plan tenga éxito son fundamentalmente seis: El futuro de la región de Donetsk y Lugansk (que forman el Donbás), la aceptación del nuevo plan presentado por Ucrania, si se acepta la cesión completa del Donbás, la aceptación de un referéndum antes de ceder territorios, que EEUU siga apoyando a Ucrania militarmente y en la negociación, y el papel de Europa como ayuda en la negociación. Más información, aquí.
Zelenski confirma que ya entregó a EEUU un plan de paz, pero que Putin quiere todo el Donbás
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó este jueves que ya ha entregado a EEUU una nueva revisión al plan de paz que impulsa Washington que refleja las demandas de Kiev. "La versión que enviamos ayer (por el miércoles) al equipo estadounidense refleja nuestra visión. Pero hay también cuestiones europeas en el plan y, por ello, es también una visión europea", dijo Zelenski en una rueda de prensa en Kiev, según informa la agencia ucraniana, Ukrinform. El jefe de Estado ucraniano explicó que la última versión del documento enviada por Kiev consiste en 20 puntos, en lugar de los 28 que tenía el documento inicial presentado por el presidente Donald Trump a ucranianos y rusos. Zelenski indicó que el principal desacuerdo radica en que "los rusos quieren todo el Donbás", mientras que Ucrania no acepta renunciar a los territorios de la región que aún controla.
Zelenski dice que harán falta elecciones o referendo para decidir sobre cesión de territorios
El presidente ucraniano Volodimir Zelenski dijo el jueves que cualquier compromiso potencial sobre su territorio debería ser decidido por una votación popular, cuando se intensifican los esfuerzos diplomáticos encabezados por Estados Unidos para cesar la guerra que ya casi cumple cuatro años. "Creo que el pueblo de Ucrania responderá esa pregunta. Sea por elecciones o referéndum, debe ser una posición del pueblo de Ucrania," dijo a periodistas.
Zelenski dice que los rusos no aceptarán un alto el fuego si no se firma un acuerdo de paz
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró este jueves que la única forma de que Rusia acepte el alto el fuego que pedía Kiev para empezar a negociar es que se firme el acuerdo marco de paz que promueve EEUU. "Después de múltiples conversaciones con la parte rusa, EEUU considera que un alto el fuego completo sólo puede darse con la firma de un acuerdo marco", dijo Zelenski, citado por la agencia pública ucraniana, Ukrinform, en una rueda de prensa celebrada en Kiev. El presidente ucraniano añadió que los rusos no bajarán las armas si no hay acuerdo.
- Premio Nobel de la Paz, en directo | Última hora del galardón a María Corina Machado y reacciones a su ausencia en la ceremonia
- A la opositora venezolana María Corina Machado se la espera en Oslo, aunque no asistirá a la entrega del premio Nobel de la Paz
- Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora
- Centros de deportación y expulsiones a terceros países: los Veintisiete dan un paso más para externalizar sus fronteras
- EEUU planea revisar los últimos cinco años de actividad en redes sociales a los turistas que entren en el país
- Suspense en la entrega del Nobel de la Paz: María Corina Machado cancela su rueda de prensa en Oslo
- ¿Qué planes tiene Trump para la UE? Claves para entender la nueva estrategia de EEUU en Europa
- Starmer, Merz y Macron cierran filas con Zelenski ante las nuevas presiones de Trump para que acepte su plan de paz para Ucrania