Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

Zelenski confirma que ya entregó a EEUU un plan de paz, pero que Putin quiere todo el Donbás

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó este jueves que ya ha entregado a EEUU una nueva revisión al plan de paz que impulsa Washington que refleja las demandas de Kiev. "La versión que enviamos ayer (por el miércoles) al equipo estadounidense refleja nuestra visión. Pero hay también cuestiones europeas en el plan y, por ello, es también una visión europea", dijo Zelenski en una rueda de prensa en Kiev, según informa la agencia ucraniana, Ukrinform. El jefe de Estado ucraniano explicó que la última versión del documento enviada por Kiev consiste en 20 puntos, en lugar de los 28 que tenía el documento inicial presentado por el presidente Donald Trump a ucranianos y rusos. Zelenski indicó que el principal desacuerdo radica en que "los rusos quieren todo el Donbás", mientras que Ucrania no acepta renunciar a los territorios de la región que aún controla.