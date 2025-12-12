La pregunta no es si Trump va a por Maduro, sino cuándo ordenará el ataque de su flota

El diario The Washington Post, pese a ser propiedad de uno de los magnates que apoya personalmente a Donald Trump -nos referimos al dueño de Amazon, Jeff Bezos-, ha demostrado en las últimas semanas que la antigua prensa de papel puede provocar quebraderos de cabeza hasta a Trump y colocar ante el abismo a su secretario de Defensa, Pete Hegseth.

He aquí la historia.

La flota de portaaviones desplegada por Trump frente a Venezuela desde primeros agosto pasado ha lanzado alrededor de 25 ataques a pequeñas embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico. Según Trump son incursiones para defender a EEUU ante lo que la nueva doctrina de Seguridad Nacional trumpista llama "narcoterrorismo".

El Post obtuvo información e imágenes de que, en uno de esos ataques, el 2 de diciembre pasado, hubo una secuela al salvarse dos tripulantes y permanecer a flote en el mar. Según el Post, el almirante Frank Bradley, a cargo de la operación, consultó con el secretario Hegseth qué hacer, quien le dió la orden de rematarlos. Bradley cumplió.

La información provocó la protesta de demócratas y republicanos. Y es objeto de una investigación parlamentaria. El argumento es que atacar a enemigos a la deriva en el mar sería un crimen de guerra. Como si las 87 personas que murieron en los ataques hasta ahora no lo fuesen, habida cuenta de que no es una guerra. Que Trump no presenta pruebas. Y que los testimonios de las familias de los pescadores que han sido víctimas en la región desmienten sus vinculaciones con el narcotrafico.

El Post dio el jueves 11 de diciembre un paso más: "Las amenazas de Trump, un eco del cambio de régimen apoyado por la CIA en América Latina". Según apunta: "La escalada sobre Maduro como objetivo resucita la doctrina que ha tenido graves y duraderas consecuencias para las democracias y economías de América". La foto que ilustra la información es la de Henry Kissinger, secretario de Estado de la Administración Nixon, en visita al dictador chileno Augusto Pinochet, en Santiago, en junio de 1976.

Lo cierto es que esta es la nueva estrategia de Seguridad Nacional de Trump. Unos días después de difundirse la semana pasada el documento, Trump informaba que una unidad de guardacostas de EEUU había capturado un buque tanque de petróleo en la zona, en una farsa de operación con respaldo judicial.

La nueva estrategia de Trump oficializa la doctrina Monroe de 1823 como guía para actuar en América Latina. Si en el siglo XIX el adversario era Europa, al que se debía impedir poner un pie en el Hemisferio Sur, el patio trasero de EEUU, ahora se trata de mantener fuera a China.

Problema: China ya está. Y precisamente está con fuertes inversiones en Venezuela. Trump cuenta con una base social y política en Venezuela. Es la que representa María Corina Machado, quien ha respaldado los ataques contra los presuntos "narcoterroristas" y ha solicitado desde Oslo, el jueves 11 de diciembre, respaldo internacional para derribar a Maduro.

Pero, claro, el riesgo de un enfrentamiento civil es algo más que una hipótesis. Y su repercusión negativa para Trump -junto con el más que probable deterioro cíclico de la economía norteamericana- exige cautela. Trump preferiría una salida pactada con Maduro. De ahí que haya mantenido una conversación telefónica con él hace algunas semanas.

The Washington Post ha informado que Trump basa sus acciones en Venezuela en un memorándum clasificado de la Oficina de Asesoría Legal (OLC) del Departamento de Justicia. El argumento es que EEUU se encuentra en un "conflicto armado no internacional" con las llamadas organizaciones narcoterroristas. Según esta teoría, los ataques se califican como parte de un conflicto armado en curso, en lugar de una nueva "guerra", lo que en este último caso requeriría autorización del Congreso.

Si, en efecto, Trump acude a la solicitud de María Corina Machado, ¿que pasará en España? Hace meses que se está desarrollando una campaña mediática de la derecha española y venezolana que advierte de una presunta orden de detención del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que estaría por llegar, basándose en declaraciones del exjefe de inteligencia de Venezuela, Hugo Carvajal, extraditado desde España a EEUU.

Esta información carece de credibilidad, pero circula desde hace meses. Madrid se ha convertido en una base político-mediática-propagandista del futuro asalto al gobierno venezolano, como lo fue Miami para la estrategia de EEUU contra la Cuba de Castro. Y en función de los pasos de Trump, puede serlo en mayor medida todavía.