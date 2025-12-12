Open Arms acercará el drama migratorio a la Barceloneta de la mano de la Fura dels Baus

La organización humanitaria de rescate marítimo Open Arms y la compañía de teatro catalana La Fura dels Baus han unido esfuerzos para concienciar a la ciudadanía del drama de la inmigración. La campaña bautizada como '3 días, 3 noches', que durará hasta el domingo, recreará, en pleno corazón Baarcelona, cómo es el periplo de diez personas en una patera real que ansían alcanzar las costas europeas en situación de extrema vulnerabilidad.

Durante las próximas 72 horas, estos diez voluntarios convivirán en una patera y, en la plaza del Mar de la Barceloneta, se expondrán al frío, el cansancio y la mirada de quienes crucen este paseo. Una recreación simbólica que, como explica Òscar Camps, fundador y director de Open Armas, "sin caer en el espectáculo o la ficción" trata de erigirse como "una ventana abierta" a una realidad que sucede a muy pocos kilómetros.

"Es una experiencia en tiempo real. No hay guión, no hay interrupciones, no hay manera de desviar la mirada", ha aseverado durante la presentación de esta campaña, en donde ha recordado que, aunque en esta patera habrá diez personas, lo habitual es que en ese mismo espacio viajen 60. "Cuando los rescatamos, no pueden moverse. Sobre todo, las mujeres que van sentadas en medio porque les genera una falsa sensación de seguridad. Y ahí es donde se mezcla la gasolina con el agua salada, generando una acción tóxica y corrosiva que les quema la piel cuando están expuestas a largos periodos", ha señalado.

"Cuestión de vida o muerte"

Su objetivo es el de concienciar sobre cómo "miles de personas se juegan la vida" en pateras totalmente hacinadas, "sin cámaras, sin focos, sin público y, demasiadas veces, sin rescate". En este caso, la embarcación no cruzará el mar, pero acercará a Barcelona el drama migratorio -que según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) ha dejado más de 33.000 víctimas mortales desde 2014- para recordar que lo que en las costas europeas "se discute como una cuestión política", para otros "es una cuestión de vida o de muerte".

A juicio de Camps, "la política migratoria europea está fallando". Especialmente cuando esta se dedica a "levantar muros, externalizar fronteras y firmar acuerdos para delegar la violencia en terceros", mientras el Mediterráneo "continúa viendo naufragios y muertos que no deberían ocurrir nunca". En este sentido, ha vuelto a denunciar que oenegés como Open Arms —que en los últimos 10 años ha rescatado a más de 73.000 personas en 123 misiones— estén haciendo "el trabajo que deberían hacer los estados".

De nuevo mirando hacia Europa, Camps ha aseverado que esta se equivoca cuando "confunde el rescate con favorecer a las mafias"; cuando su prioridad "no es salvar vidas, sino que no lleguen"; y, especialmente, "cuando condena a la indiferencia" a quienes sufren este drama migratorio. "Una patera huele a muerte. Y es lo que siempre hemos reprochado a la Unión Europea, que desde un Excel en un despacho no se huele una patera", ha sentenciado.

Necesidad de donaciones

En este sentido, tanto Camps como Pep Gatell, presidente de La Fura dels Baus, han incidido en que ‘3 días y 3 noches’ no pretende sustituir el debate político, "pero sí romper el escudo emocional que permite que este drama se mantenga fuera de la agenda". Además, como parte de esta campaña, que puede seguirse en streaming desde el canal de YouTube de la organización, la oenegé ha abierto un espacio de donaciones a través de la web de Atrápalo y de Open Arms, cuyos beneficios se destinarán "íntegra y exclusivamente a las misiones de salvamento".

"La pregunta no es por qué rescatamos nosotros. La pregunta es por qué no rescatan los que tienen la obligación de hacerlo”, han aseverado. En esta línea, de los voluntarios que hasta el domingo se ‘embarcarán’ en esta patera, Santiago y Valentina, ambos colaboradores de Open Arms, han destacado que, por complicada que se les pueda hacer esta experiencia, "no tiene nada que ver con una realidad mucho más difícil", que, sin embargo, queda oculta e incluso marginada.