DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel

Mueren dos palestinos en nuevos ataques de las tropas de Israel en la Franja de Gaza

Al menos dos palestinos han muerto este jueves a causa de nuevos ataques perpetrados por el Ejército de Israel en el norte de la Franja de Gaza. Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', al menos una persona ha muerto en un bombardeo en la calle Al Madaris del campamento de refugiados de Yabalia, mientras que otra ha muerto en un ataque cerca de un hospital en esta misma zona. Algo sobre lo que Israel no se ha pronunciado todavía.

El Ministerio de Sanidad gazatí había indicado previamente que durante la jornada del miércoles se confirmaron cuatro muertos y diez heridos. En total, desde el comienzo del alto el fuego han muerto 383 palestinos y otros 1.002 han resultado heridos. Además, se han recuperado 627 cadáveres de las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes. "El balance de la agresión israelí ha aumentado a 70.373 muertos y 171.079 heridos desde el 7 de octubre de 2023", ha subrayado.