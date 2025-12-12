DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel

En Directo
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Lluvias torrenciales y vientos potentes se agregan al caos que vive Gaza
Con palas en la mano, palestinos con sandalias de plástico y finos suéteres cavan trincheras en torno a sus carpas en el barrio de Zeitun, en Ciudad Gaza, una protección mínima ante las lluvias torrenciales que caen desde hace horas. Desde el miércoles por la noche, la tempestad Byron barrió el territorio palestino, bordeado por el Mediterráneo, inundando los campamentos improvisados y añadiendo angustia a la población, desplazada masivamente desde el comienzo de la guerra entre Israel y Hamás, el 7 de octubre de 2023. En Zeitun, el campamento instalado en medio de los escombros parece una pesadilla, bajo un cielo cargado de grandes nubes grises y blancas. Bajo la lluvia torrencial, el campamento se convirtió en pantano. Los toldos están cubiertos de grandes cantidades de agua. Hincados en ladrillos colocados en el pantano, un grupo de niños come en cacerolas delante de un refugio de plástico, mirando como se desploma el cielo sobre el barrio. Informa France Presse.
EEUU reconoce que planifica de manera "silenciosa" la segunda fase de paz en Gaza sin Blair
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha asegurado este jueves que la Administración Trump está involucrada en una “planificación silenciosa… detrás de escena” mientras intenta mover a Israel y Hamás hacia la segunda fase del plan para Gaza del presidente estadounidense. Leavitt ha dicho que Washington haría anuncios "en el momento apropiado" sobre varios elementos del plan de Trump, incluida la fuerza de estabilización internacional que se desplegará en el enclave y la llamada Junta de Paz. Se espera que esta Junta de la Paz, que será presidida por el propio Trump, sea un organismo internacional que, según el Gobierno estadounidense, supervisará la gestión de Gaza mientras Hamás entrega el control del territorio. El 'Financial Times' informó esta semana de que el exprimer ministro británico Tony Blair fue descartado para un papel en la junta directiva por las críticas generadas.
Israel reitera que Hamás "será desarmado" en Gaza
"No hay ningún futuro para Hamás en la Franja de Gaza, y serán desarmados", afirmó el jueves una portavoz del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, un día después de la proposición del movimiento islamista palestino de realizar solo un "congelamiento" de su arsenal. "Hamás y las otras facciones terroristas no desempeñarán ningún papel en la gobernanza de Gaza, ni directamente, ni indirectamente, de ninguna forma", señaló a la prensa la portavoz Shosh Bedrosian. Un poco antes, un responsable del gobierno, que pidió el anonimato, ya había previsto que "el grupo terrorista será desarmado y Gaza desmilitarizada". El funcionario replicaba al exnúmero uno de Hamás, Jaled Mechaal, quien el miércoles dijo que "la idea de un desarme total es inaceptable".
El ganador de Eurovisión en 2024 renuncia a su premio por la presencia de Israel en 2026
El cantante suizo Nemo, ganador de Eurovisión en 2024, anunció este jueves que renuncia a su trofeo en protesta por la participación de Israel en la edición de 2026. El representante de Suiza indicó en Instagram que Eurovisión defiende la unidad, la inclusión y la dignidad para todos y que la presencia de Israel el próximo año "muestra un claro conflicto entre esos ideales y las decisiones tomadas por la UER" (Unión Europea de Radiodifusión). Nemo aseguró que esa es la razón por la que ha decidido devolver el premio: "Si los valores que celebramos en el escenario no se viven fuera de él, incluso las canciones más bonitas pierden su significado".
Hamás rechaza el informe de Amnistía Internacional que le acusa de crímenes contra la humanidad
Hamás rechazó este jueves el informe publicado anoche por Amnistía Internacional (AI) en el que investigó los actos de las milicias palestinas en el ataque del 7 de octubre de 2023, así como del trato que dieron a los rehenes que permanecieron en Gaza desde entonces, y concluyó que se cometieron crímenes de guerra y contra la humanidad. Amnistía Internacional documentó en su informe cómo milicias gazatíes, lideradas por Hamás, mataron a unas 1.200 personas, de las cuales 800 eran civiles (entre ellas 36 menores). Entre esas víctimas había una mayoría israelí judía, pero también beduinos con ciudadanía de Israel, trabajadores migrantes y solicitantes de asilo con nacionalidades extranjeras.
El temporal en Gaza inunda los campamentos de refugiados de Gaza
Las fuertes lluvias en Gaza durante la noche, parte del temporal que comenzó el miércoles y se espera que afecte a la zona durante el fin de semana, inundaron las tiendas de campaña y embarraron sus alrededores en los campamentos de la ciudad de Gaza, que este jueves sus residentes tratan de limpiar, aún bajo la lluvia. En la capital gazatí, en el norte de este territorio palestino, una mujer conversa con EFE entre lágrimas mientras trata de retirar el agua del techo de su tienda de campaña, que se ha vencido por el peso del agua: "No pido nada, sólo una tienda de campaña. Que me traigan una tienda para que mis hijas y yo podamos relajarnos".
Cuatro palestinos murieron el miércoles en Gaza por ataques israelíes
Cuatro palestinos murieron el miércoles en Gaza por ataques israelíes, ha informado este jueves el Ministerio de Sanidad del enclave palestino, dependiente de Hamás, en su boletín diario, que recoge las víctimas hasta las doce de la noche del día anterior. Un niño palestino de 17 años identificado como Zaher Shamia murió este miércoles tras recibir disparos del Ejército israelí en Yabalia, norte de Gaza, después de lo cual un tanque lo atropelló, asegura a EFE el Ministerio de Sanidad gaztí tras examinar la mitad del cuerpo del niño, que llegó al Hospital Bautista Al Ahli de la ciudad de Gaza.
Tres personas más murieron por fuego israelí en el campamento de desplazados de Halawa, al norte de la Franja, según informaran a EFE periodistas locales. El ministerio de Sanidad gazatí ha señalado, además, de que los hospitales de la Franja recibieron también a 10 heridos durante la jornada de ayer.
Mueren dos palestinos en nuevos ataques de las tropas de Israel en la Franja de Gaza
Al menos dos palestinos han muerto este jueves a causa de nuevos ataques perpetrados por el Ejército de Israel en el norte de la Franja de Gaza. Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', al menos una persona ha muerto en un bombardeo en la calle Al Madaris del campamento de refugiados de Yabalia, mientras que otra ha muerto en un ataque cerca de un hospital en esta misma zona. Algo sobre lo que Israel no se ha pronunciado todavía.
El Ministerio de Sanidad gazatí había indicado previamente que durante la jornada del miércoles se confirmaron cuatro muertos y diez heridos. En total, desde el comienzo del alto el fuego han muerto 383 palestinos y otros 1.002 han resultado heridos. Además, se han recuperado 627 cadáveres de las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes. "El balance de la agresión israelí ha aumentado a 70.373 muertos y 171.079 heridos desde el 7 de octubre de 2023", ha subrayado.
La Presidencia palestina condena el plan israelí para construir más viviendas en la Cisjordania ocupada
La Presidencia palestina ha condenado el anuncio realizado por las autoridades de Israel sobre sus planes para construir más de 750 viviendas en asentamientos en Cisjordania. Un intento, según el portavoz de la Presidencia palestina, Nabil abú Rudaina, "de socavar los esfuerzos internacionales para detener la violencia" y estabilizar la situación en Oriente Próximo. En este sentido, el dirigente palestino ha tildado este paso de "inaceptable" y de "una violación de la legitimidad internacional y el Derecho Internacional", y ha subrayado que "estas decisiones coloniales no darán legitimidad o seguridad a nadie".
Además, según ha recogido la agencia palestina de noticias WAFA, Rudaina ha reclamado a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, "que presione a las autoridades de ocupación para que den marcha atrás en su política de asentamientos, sus intentos de anexión y expansión, y el robo de tierra palestina".
Trump quiere nombrar a un general de EEUU al frente de la fuerza de seguridad en Gaza
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pretende nombrar a un general estadounidense para dirigir la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, por sus siglas en inglés) en Gaza. Según ha informado este jueves el digital Axios a través de fuentes estadounidenses e israelíes, su nombramiento, aumentará más el peso de EEUU en la seguridad y reconstrucción de Gaza.
La creación de la ISF se enmarcó en la resolución adoptada el 17 de noviembre por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que respaldó el plan de 20 puntos de Trump para Gaza. El cual incluía el compromiso de reconstrucción bajo supervisión internacional y la creación de un gobierno de transición, la llamada Junta de Paz, que previsiblemente estará dirigida por Trump. De confirmarse la previsión de que un general estadounidense dirija la Fuerza Internacional de Estabilización, Axios subraya que Estados Unidos tendría el control no solo de la Administración transitoria, sino también de la seguridad del enclave.
