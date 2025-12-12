DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

  1. Premio Nobel de la Paz, en directo | Última hora del galardón a María Corina Machado y reacciones a su ausencia en la ceremonia
  2. A la opositora venezolana María Corina Machado se la espera en Oslo, aunque no asistirá a la entrega del premio Nobel de la Paz
  3. Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora
  4. Centros de deportación y expulsiones a terceros países: los Veintisiete dan un paso más para externalizar sus fronteras
  5. EEUU planea revisar los últimos cinco años de actividad en redes sociales a los turistas que entren en el país
  6. Suspense en la entrega del Nobel de la Paz: María Corina Machado cancela su rueda de prensa en Oslo
  7. ¿Qué planes tiene Trump para la UE? Claves para entender la nueva estrategia de EEUU en Europa
  8. Starmer, Merz y Macron cierran filas con Zelenski ante las nuevas presiones de Trump para que acepte su plan de paz para Ucrania

Alemania confía en el rearme como palanca para reactivar su maltrecha economía

Alemania confía en el rearme como palanca para reactivar su maltrecha economía

DIRECTO | EEUU reconoce que planifica de manera "silenciosa" la segunda fase de paz en Gaza sin Blair

DIRECTO | EEUU reconoce que planifica de manera "silenciosa" la segunda fase de paz en Gaza sin Blair

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

"Se cayó la máscara", dice Maduro sobre la incautación de un buque petrolero por parte de EEUU

"Se cayó la máscara", dice Maduro sobre la incautación de un buque petrolero por parte de EEUU

Trump firma una orden ejecutiva que prohíbe a los estados regular la IA

Trump firma una orden ejecutiva que prohíbe a los estados regular la IA

EEUU sanciona a tres sobrinos de Maduro a los que acusa de narcotráfico y bloquea seis barcos petroleros

EEUU sanciona a tres sobrinos de Maduro a los que acusa de narcotráfico y bloquea seis barcos petroleros

Zelenski desvela que EEUU propone una "zona económica libre" y sin tropas en el este de Ucrania

Zelenski desvela que EEUU propone una "zona económica libre" y sin tropas en el este de Ucrania

Los países de la 'coalición de voluntarios' aumentan la presión sobre EEUU para que ofrezca garantías de seguridad a Ucrania

Los países de la 'coalición de voluntarios' aumentan la presión sobre EEUU para que ofrezca garantías de seguridad a Ucrania