Conflicto palestino-israelí
Abás pide a Italia que reconozca a Palestina como Estado en su segundo encuentro con Meloni en un mes
La reunión se ha celebrado en un momento en el que la primera ministra busca ganar protagonismo en el conflicto palestino; tanto que ha solicitado que Italia tenga un lugar en la reconstrucción en Gaza
Por segunda vez en poco más de un mes, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, se han reunido este viernes en Roma. El encuentro, que se ha celebrado en Palazzo Chigi, la sede del Gobierno italiano —donde a media tarde ondeaba la bandera palestina—, ha durado alrededor de una hora, tras la cual la italiana ha acompañado al palestino a Atreju, la fiesta de las juventudes del partido de la mandataria, Hermanos de Italia.
Y desde allí Abás ha aprovechado la ocasión. En particular, el palestino ha mostrado su esperanza en que Italia reconozca a Palestina como Estado. "Queremos construir un único Estado palestino", en el que "las armas solo estén en las manos de las instituciones legítimas", ha dicho. Por eso, "queremos favorecer un proceso electoral", que pueda dar a Palestina "una paz estable y duradera", lo que también ayudará a mantener "en seguridad a la región, al Mediterraneo y a Italia", ha añadido.
Visiblemente satisfecha, Meloni también ha celebrado toda la puesta en escena. "Estoy muy contenta de que Abu Mazen (Mahmud Abás) esté aquí en Atreju; su presencia demuestra cuán central y protagonista ha sido Italia en la difícil crisis de Oriente Próximo y cuánto puede seguir siendo central y protagonista en el difícil camino hacia la paz con la perspectiva de los dos Estados. Y hace justicia a tantas falsedades que hemos escuchado sobre el Gobierno italiano en los últimos dos años", ha afirmado la líder derechista.
Ganar protagonismo
El encuentro tiene lugar en un momento en que los dos líderes están mostrando particular interés en mantener una relación de proximidad. Por su parte, Meloni busca claramente ganar protagonismo en el conflicto palestino. Tanto que la italiana ha solicitado explícitamente que su país tenga un lugar en la mesa de negociaciones para la reconstrucción en Gaza, una petición que podría resultar plausible dada su cercanía con el presidente estadounidense, Donald Trump.
En cambio, la Autoridad Nacional Palestina (ANP) ha dejado claro repetidamente que quiere que Italia reconozca a Palestina como un Estado. "He renovado mi solicitud", explicó el propio Abás tras su anterior encuentro con la italiana, en noviembre. Este, de hecho, es el segundo encuentro entre Meloni y Abás en pocas semanas. La reunión anterior se celebró en noviembre, cuando, además de encontrarse con la primera ministra italiana, Abás se reunió con el presidente italiano, Sergio Mattarella, y con el papa León XIV.
Suscríbete para seguir leyendo
- A la opositora venezolana María Corina Machado se la espera en Oslo, aunque no asistirá a la entrega del premio Nobel de la Paz
- María Corina Machado, en directo: última hora de la rueda de prensa tras llegar a Oslo por el Premio Nobel de la Paz
- Zelenski desvela que EEUU propone una 'zona económica libre' y sin tropas en el este de Ucrania
- Disfrazada, en barca pesquera y con ayuda de Trump: así escapó María Corina Machado de Venezuela para recoger el Premio Nobel de la Paz
- María Corina Machado rompe el cerco de Maduro y llega a Oslo la madrugada siguiente al Nobel
- Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora
- Centros de deportación y expulsiones a terceros países: los Veintisiete dan un paso más para externalizar sus fronteras
- EEUU planea revisar los últimos cinco años de actividad en redes sociales a los turistas que entren en el país