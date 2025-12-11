Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

Más de 430.000 rusos se han sumado al Ejército durante 2025

Más de 430.000 rusos se han sumado al Ejército en lo que va de 2025, afirmó este miércoles el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev. "Más de 400.000 personas se han incorporado a las unidades militares. Además, más de 34.000 personas se han alistado en unidades de voluntarios", dijo Medvédev, citado por la agencia TASS. El expresidente ruso agregó que los objetivos de reclutamiento para este año "prácticamente se han cumplido". En enero de 2025, Medvédev había informado de que casi 450.000 rusos se alistaron por contrato en el Ejército ruso a lo largo de 2024 y otros 40.000 ingresaron en formaciones de voluntarios que partieron a Ucrania. Pese a los llamamientos de algunos políticos, el presidente ruso, Vladímir Putin, se ha resistido a convocar una nueva movilización de reservistas, tras lo impopular que fue la anunciada en septiembre de 2022 y que provocó el éxodo al extranjero de cientos de miles de rusos.