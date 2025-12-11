Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados. EEUU ha dado un ultimátum a Ucrania para aceptar un nuevo plan de paz. Estos son los 28 puntos del plan propuesto por Trump para acabar con la guerra en Ucrania.
Rusia acusa a Ucrania de intentar introducir "condiciones inaceptables" para Moscú en la propuesta de paz
El Ministerio de Exteriores de Rusia ha denunciado que Ucrania pretende incluir "condiciones inaceptables" para Moscú en la propuesta de paz mediada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para lograr su "objetivo principal", que sería poder acusar al Kremlin de interrumpir las negociaciones, según un alto cargo de la cartera. "Kiev quiere reescribir al máximo los términos propuestos por Trump", ha afirmado el embajador en misión especial del Ministerio de Exteriores Ruso, Rodion Miroshnik, en declaraciones al diario 'Izvestia'. "Se trata de una táctica dilatoria y de un farol", ha alegado. Al hilo, ha argumentado que, "en esencia, (Ucrania) busca lograr condiciones inaceptables para Rusia, de modo que el siguiente paso sea simplemente acusarla de interrumpir las negociaciones; ese es el objetivo principal".
Más de 430.000 rusos se han sumado al Ejército durante 2025
Más de 430.000 rusos se han sumado al Ejército en lo que va de 2025, afirmó este miércoles el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev. "Más de 400.000 personas se han incorporado a las unidades militares. Además, más de 34.000 personas se han alistado en unidades de voluntarios", dijo Medvédev, citado por la agencia TASS. El expresidente ruso agregó que los objetivos de reclutamiento para este año "prácticamente se han cumplido". En enero de 2025, Medvédev había informado de que casi 450.000 rusos se alistaron por contrato en el Ejército ruso a lo largo de 2024 y otros 40.000 ingresaron en formaciones de voluntarios que partieron a Ucrania. Pese a los llamamientos de algunos políticos, el presidente ruso, Vladímir Putin, se ha resistido a convocar una nueva movilización de reservistas, tras lo impopular que fue la anunciada en septiembre de 2022 y que provocó el éxodo al extranjero de cientos de miles de rusos.
Zelenski habla con Bessent, Kushner y el CEO de BlackRock de la reconstrucción de Ucrania
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, habló este miércoles por videoconferencia sobre la reconstrucción de su país con el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent; el emisario de la Casa Blanca para la guerra ruso-ucraniana, Jared Kushner, y el director ejecutivo (CEO) de la firma de gestión de activos BlackRock, Larry Fink. La conversación "puede ser considerada la primera reunión" del grupo de trabajo que diseñará la reconstrucción de Ucrania, dijo Zelenski en redes sociales. "Hemos hablado de elementos clave para la recuperación, de varios mecanismos y de ideas para la reconstrucción. Hay muchas ideas que, con la perspectiva correcta, pueden tener éxito en Ucrania", añadió.
Ucrania detiene en Odesa un supuesto buque de la flota fantasma rusa con toneladas de cereales
El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha detenido este miércoles en Odesa un buque de la supuesta flota fantasma rusa que transportaban toneladas de cereales y otros productos agrícola desde la península de Crimea, con posible rumbo hacia países africanos. El propietario del buque está en la lista negra de las autoridades de defensa ucranianas, si bien durante estos años ha intentado sortear las sanciones con el cambio constante de nombre, bandera y el supuesto contenido de la carga. En el momento de la detención, se encontraban a bordo de la embarcación el capitán y una quincena de miembros de la tripulación, todos ellos de diferentes países de Oriente Próximo, según ha detallado el SBU en un comunicado. Antes del inicio de la invasión rusa, en febrero de 2022, las autoridades ucranianas registraron que el buque atracó al menos siete veces en Sebastopol para exportar miles toneladas de cereal rumbo a países del norte de África.
Ucrania informa de un nuevo ataque con drones navales contra petrolero ruso en el mar Negro
Fuentes del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) informaron este miércoles a varios medios ucranianos de un ataque con drones marinos Sea Baby contra un petrolero en el mar Negro, que navega bajo bandera de las Comores pero pertenece supuestamente a la conocida como 'flota fantasma' rusa. El petrolero, identificado por las citadas fuentes como el Dashan, navegaba por la zona económica exclusiva de Ucrania hacia el puerto ruso de Novorrosíisk. Según el medio Ukrainska Prava, el carguero se desplazaba a máxima velocidad y con el traspondedor apagado cuando se produjo el ataque.
Los diputados franceses aprueban un aumento del gasto en defensa
Los diputados franceses aprobaron este miércoles el principio de aumentar el gasto en defensa, que deberá ser recogido en los próximos presupuestos para 2026, ante el nuevo contexto internacional, con la guerra de Ucrania y la incertidumbre de la relación transatlántica como telón de fondo. La propuesta del Ejecutivo contó con un amplio respaldo de partidos de toda índole y atrajo a 411 diputados, mientras que 88, la mayor parte de la izquierdista La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, votó en contra. La resolución adoptada no implica cantidades y deberá ser concretada en los presupuestos generales que se están tramitando en el Senado, antes de pasar a la cámara baja.
Víctimas ucranianas demandan a empresas de EEUU por exportar tecnología para armas rusas
Civiles ucranianos víctimas de ataques rusos presentaron este miércoles una demanda contra empresas de Estados Unidos acusadas de facilitar su tecnología a Rusia para la fabricación de drones y misiles utilizados en la guerra de Ucrania. La demanda, presentada por el abogado estadounidense Mikal Watts en una rueda de prensa en Washington, sostiene que en varios sistemas de armas rusos recuperados en Ucrania se hallaron chips, procesadores y otras tecnologías fabricadas por empresas estadounidenses, a pesar de las sanciones y restricciones impuestas a Rusia. Entre las entidades denunciadas se encuentran Texas Instruments, AMD, Intel y Mouser Electronics. Tras una investigación en territorio ucraniano, comprobaron que la tecnología estadounidense, presente en drones y misiles como el Kh-101 o el Iskander-M, había sido utilizada en cinco ataques diferentes desde el 22 de marzo de 2023 contra colegios, apartamentos, hospitales y parques infantiles en Ucrania, que causaron varias víctimas.
Macron, Starmer y Merz hablaron con Trump sobre Ucrania
El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este miércoles que habló con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y con otros dirigentes europeos sobre Ucrania "para intentar avanzar". La llamada duró 40 minutos, según el mandatario francés. El primer ministro británico, Keir Starmer, y el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, también participaron en la conversación, según el Palacio del Elíseo.
Croacia anuncia compra de 44 tanques Leopard alemanes por 1.700 millones de euros
Croacia ha firmado la compra de 44 tanques Leopard 2 A8 de fabricación alemana por valor de 1.700 millones de euros, según anunciaron este miércoles el canciller germano, Friedrich Merz, y el primer ministro del país balcánico, Andrej Plenkovic. Según explicó Plenkovic en una rueda de prensa en Berlín, la adquisición se financiará a través del instrumento SAFE que, entre otros puntos, facilita los préstamos a los Estados miembros la compra de equipos de defensa procedente de la industria europea.
Zelenski negocia una contrapropuesta de paz para Ucrania en EEUU
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este miércoles que sigue trabajando en los detalles de su nueva contrapropuesta al plan de paz de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, y explicó que se esperan durante la jornada nuevos contactos con Washington para perfilar un documento separado relativo a la reconstrucción de Ucrania después de la guerra. Zelenski adelantó asimismo que mantendrá este jueves una nueva reunión con la llamada Coalición de Voluntarios -liderada por Francia, Reino Unido, Alemania y otros socios europeos de Kiev- para seguir delineando las garantías de seguridad que Ucrania espera recibir una vez se ponga fin a la actual guerra.
