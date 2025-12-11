Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

María Corina Machado, en directo: última hora de la rueda de prensa tras llegar a Oslo por el Premio Nobel de la Paz

La opositora venezolana María Corina Machado, esta madrugada, a su llegada a Oslo, donde ayer fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

La opositora venezolana María Corina Machado, esta madrugada, a su llegada a Oslo, donde ayer fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz. / JONAS BEEN HENRIKSEN / EFE

Gemma Casadevall

Montse Martínez

Oslo / Barcelona
La opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del premio Nobel de la Paz recodigo por su hija el miércoles en Oslo, ha logrado romper el cerco impuesto por el régimen de Nicolás Maduro y, después de 16 meses de clandestinidad, ha llegado a la capital noruega. Entrada la madrugada del jueves, ha saludado a sus seguidores y está previsto un encuentro el primer ministro del país y una posterior rueda de prensa para dar cuenta de su periplo. EL PERIÓDICO abre un hilo directo para informar al minuto del desarrollo de la intensa jornada en Oslo.

DIRECTO | Rueda de prensa de María Corina Machado

DIRECTO | María Corina Machado rompe el cerco de Maduro y llega a Oslo

María Corina Machado rompe el cerco de Maduro y reaparece en Oslo tras obtener el Nobel de la Paz

María Corina Machado agradece el Nobel: "Si queremos democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad"

María Corina Machado reaparece en Oslo tras más de un año de clandestinidad

"Trump es un hombre muy desinformado sobre Colombia", dice Petro tras las amenazas de EEUU

DIRECTO | Amnistía acusa a Hamás de crímenes contra la humanidad en ataques del 7 de octubre

