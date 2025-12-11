María Corina Machado, en directo: última hora de la rueda de prensa tras llegar a Oslo por el Premio Nobel de la Paz

Maduro desdeña la entrega del Nobel a María Corina Machado: "Fascista y criminal"

El madurismo recurre permanentemente a la fiesta callejera. Suelta globos y promueve el baile. Pero este miércoles se encontraba en un estado de perplejidad. Su liderazgo no pudo ocultar el hecho que ocurría lejos de Venezuela pero con la intención de ser determinante en el interior: el Premio Nobel de la Paz entregado a María Corina Machado y recibido en Oslo por su hija. "Fascista y criminal", dijo Nicolás Maduro sobreMachado durante un acto celebratorio de una batalla de la independencia venezolana. "Es de hacer notar que el sábado pasado la cobarde criminal asesina convocó a grandes marchas (de la oposición en Caracas). Y se dieron grandes marchas. Me consta. En Estados Unidos el sábado. Me consta y a ustedes también lo vimos en las redes. Se dieron más de 65 marchas en contra de la guerra por petróleo, en contra de la agresión a Venezuela. Apoyando al pueblo de Venezuela en su lucha por la paz. Me consta. Ni en Miami salió un alma a apoyarla donde ellos convocaron". Maduro dijo estar "impresionado" por "las imágenes de la ciudad de Oslo, en Noruega, donde se dio una rueda de prensa de las personalidades más importantes del Comité de Paz de Oslo, rechazando que se llenara de sangre y guerra al Premio Nobel". Dijo sentirse "agradecido" por el apoyo del "pueblo de Noruega" a la paz en su país. Lea la crónica completa de Abel Gilbert.