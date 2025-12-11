En Directo
María Corina Machado, en directo: última hora de la rueda de prensa tras llegar a Oslo por el Premio Nobel de la Paz
La opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del premio Nobel de la Paz recodigo por su hija el miércoles en Oslo, ha logrado romper el cerco impuesto por el régimen de Nicolás Maduro y, después de 16 meses de clandestinidad, ha llegado a la capital noruega. Entrada la madrugada del jueves, ha saludado a sus seguidores y está previsto un encuentro el primer ministro del país y una posterior rueda de prensa para dar cuenta de su periplo. EL PERIÓDICO abre un hilo directo para informar al minuto del desarrollo de la intensa jornada en Oslo.
Suscríbete para seguir leyendo
La Nobel de la Paz Corina Machado dice que regresará a Venezuela
La líder opositora venezolana María Corina Machado, quien ha estado escondida durante 16 meses, declaró a la cadena británica BBC que regresará a su país, a pesar de conocer "exactamente los riesgos" que eso supone, tras viajar de manera encubierta a Noruega para recoger el Premio Nobel de la Paz 2025."Por supuesto que voy a regresar. Sé exactamente los riesgos que corro. Voy a estar en el lugar donde sea más útil para nuestra causa", afirmó la política en una entrevistadivulgada hoy. "Hasta hace poco, el lugar donde creía que tenía que estar era Venezuela; el lugar donde creo que tengo que estar hoy, en nombre de nuestra causa, es Oslo", añadió.
FOTOGALERÍA | María Corina Machado reaparece en Oslo
VÍDEO | María Corina Machado reaparece en Oslo tras más de un año de clandestinidad
María Corina Machado reaparece en Oslo tras más de un año de clandestinidad.
Abel Gilbert
Maduro desdeña la entrega del Nobel a María Corina Machado: "Fascista y criminal"
El madurismo recurre permanentemente a la fiesta callejera. Suelta globos y promueve el baile. Pero este miércoles se encontraba en un estado de perplejidad. Su liderazgo no pudo ocultar el hecho que ocurría lejos de Venezuela pero con la intención de ser determinante en el interior: el Premio Nobel de la Paz entregado a María Corina Machado y recibido en Oslo por su hija. "Fascista y criminal", dijo Nicolás Maduro sobreMachado durante un acto celebratorio de una batalla de la independencia venezolana. "Es de hacer notar que el sábado pasado la cobarde criminal asesina convocó a grandes marchas (de la oposición en Caracas). Y se dieron grandes marchas. Me consta. En Estados Unidos el sábado. Me consta y a ustedes también lo vimos en las redes. Se dieron más de 65 marchas en contra de la guerra por petróleo, en contra de la agresión a Venezuela. Apoyando al pueblo de Venezuela en su lucha por la paz. Me consta. Ni en Miami salió un alma a apoyarla donde ellos convocaron". Maduro dijo estar "impresionado" por "las imágenes de la ciudad de Oslo, en Noruega, donde se dio una rueda de prensa de las personalidades más importantes del Comité de Paz de Oslo, rechazando que se llenara de sangre y guerra al Premio Nobel". Dijo sentirse "agradecido" por el apoyo del "pueblo de Noruega" a la paz en su país. Lea la crónica completa de Abel Gilbert.
- Premio Nobel de la Paz, en directo | Última hora del galardón a María Corina Machado y reacciones a su ausencia en la ceremonia
- A la opositora venezolana María Corina Machado se la espera en Oslo, aunque no asistirá a la entrega del premio Nobel de la Paz
- Centros de deportación y expulsiones a terceros países: los Veintisiete dan un paso más para externalizar sus fronteras
- EEUU planea revisar los últimos cinco años de actividad en redes sociales a los turistas que entren en el país
- Suspense en la entrega del Nobel de la Paz: María Corina Machado cancela su rueda de prensa en Oslo
- ¿Qué planes tiene Trump para la UE? Claves para entender la nueva estrategia de EEUU en Europa
- Starmer, Merz y Macron cierran filas con Zelenski ante las nuevas presiones de Trump para que acepte su plan de paz para Ucrania
- EEUU revisa el plan de María Corina Machado para dar un golpe de Estado de Venezuela, según 'The Washington Post