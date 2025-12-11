DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel

En Directo
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Amnistía acusa a Hamás de crímenes contra la humanidad en ataques del 7 de octubre
Amnistía Internacional acusó el jueves al movimiento islamista Hamás y otros grupos armados palestinos de crímenes contra la humanidad, incluyendo exterminio, durante y después de los ataques del 7 de octubre de 2023 que desataron la guerra en Gaza. "Grupos armados palestinos cometieron violaciones del derecho humanitario internacional, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad durante sus ataques en el sur de Israel que comenzaron el 7 de octubre de 2023", señaló la organización de derechos humanos en su informe de 173 páginas. Según Amnistía, la matanza masiva de civiles del 7 de octubre constituye el "crimen contra la humanidad de exterminio". El organismo también acusó a Israel de cometer genocidio en su campaña de represalia en Gaza, algo que Israel ha rechazado.
Las fuertes lluvias amenazan a los desplazados de Gaza y el precario alcantarillado de la Franja
Las fuertes lluvias que se registran este miércoles en Gaza están poniendo en aprietos a los desplazados de Gaza que viven en precarias tiendas de campaña. La Defensa Civil Palestina en Rafah dice que sus equipos han recibido varias llamadas de socorro desde campos de desplazados en el sur de Gaza, informando de "tiendas inundadas y familias atrapadas en su interior por las fuertes lluvias". “A pesar de los recursos limitados y la falta del equipo necesario, nuestros equipos están trabajando incansablemente para llegar a los necesitados y brindar asistencia dentro de los medios disponibles”, dijo la agencia de rescate en un comunicado compartido en Telegram. Además, las lluvias han evidenciado el mal estado del alcantarillado en toda la franja, en riesgo de inundación debido a que Israel restringe la entrada de herramientas para repararlo. Las aguas residuales y los desechos sólidos corren el riesgo de contaminar el agua potable y los suministros de alimentos de la población, lo que aumenta el riesgo de enfermedades en un momento en que 2,2 millones de personas están hacinadas en el 43% de la Franja de Gaza, mientras que el 57% restante del territorio se encuentra más allá de la llamada línea amarilla de Israel.
Las Fuerzas de Defensa de Israel atacan a una patrulla de cascos azules en el distrito libanés de Marjayoun
La misión Unifil de Naciones Unidas denunciaron este miércoles un ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) contra cascos azules desplegados en Líbano cerca de Sarda, en el distrito de Marjayoun, dentro del Sector Este de la misión de la ONU. Ninguno de los cascos azules era español. Según Unifil, soldados de las IDF a bordo de un tanque Merkava dispararon contra las fuerzas de paz que patrullaban la 'Blue Line' en sus vehículos cerca de Sarda, en el distrito libanés de Marjayoun, dentro del Sector Este del despliegue de la ONU. Fuentes de Defensa confirmaron a Servimedia que ningún militar español estaba presente en el incidente, que tuvo lugar cuando los israelíes dispararon una ráfaga de ametralladora pesada de diez proyectiles sobre el convoy, y otras cuatro ráfagas de 10 proyectiles cerca de su convoy.
El embajador estadounidense ante la ONU dice que será una "locura" si Hamás sobrevive
El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, aseguró al presidente de Israel, Isaac Herzog, que "Hamás tiene que irse" para evitar una "locura", ya que si "sobrevive", volverá la violencia. "Lo que ha quedado claro, y quiero que quede claro, es que Hamás tiene que irse. El presidente Trump ha sido claro: eso sucederá por las buenas o por las malas, pero Hamás ya no existirá. Y lo que no podemos hacer, lo que estamos decididos a evitar, es lo que yo llamo la definición de locura", apuntó Waltz durante una reunión con Herzog, citado por la Presidencia israelí. Esta locura surgiría si "Hamás logra sobrevivir, se reconstruye, la comunidad internacional invierte miles de millones en la reconstrucción, Hamás ataca de nuevo e Israel no tiene más remedio que responder y aquí estamos, en este ciclo de locura", añadió.
Islandia anuncia que no participará en Eurovisión 2026, y se suma a España, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia
La organización nacional de radiodifusión pública de Islandia, RÚV, ha informado de que no participará en Eurovisión 2026 después de la reunión de su junta directiva que se ha celebrado este miércoles. Con Islandia, ya son cinco los países que no tomarán parte en la próxima edición del festival: Eslovenia, Países Bajos, Irlanda y España. A través de un comunicado de prensa, el director general de RÚV, Stefán Eiríksson, ha explicado que la participación de la emisora pública israelí KAN en el concurso ha generado "desunión recientemente" tanto entre las emisoras miembros de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) como entre el público.
Hamás presiona para pasar a la segunda fase de la tregua y propone un alto el fuego de al menos 10 años
El movimiento palestino Hamás presiona para empezar la segunda fase del acuerdo de alto el fuego con Israel en la Franja de Gaza y propone de nuevo que la tregua sea a largo plazo, de al menos 10 años, señalaron este miércoles a EFE fuentes del grupo. Hamás propuso alcanzar un acuerdo de un periodo de diez años con "garantías claras de congelación del uso de armas" a cambio de compromisos mutuos, según la fuente del movimiento palestino que pidió el anonimato. Asimismo, informó de que actualmente se están llevando a cabo conversaciones "más serias" dentro del movimiento y con los mediadores, con el objetivo de allanar el camino para "una ronda avanzada de negociaciones" sobre la segunda fase del acuerdo. El movimiento palestino, añadió, está a la espera de que los mediadores, principalmente Catar y Egipto, fijen una fecha para la próxima ronda de conversaciones, siempre que se alcance primero un acuerdo entre Estados Unidos e Israel.
EEUU dice que las negociaciones entre Israel y el Líbano pueden "reducir brechas"
El embajador estadounidense en el Líbano, Michel Issa, afirmó este miércoles que las negociaciones entre Israel y el Líbano continúan y pueden "reducir brechas" entre ambos países, en un momento de máxima tensión por una posible nueva ofensiva de Tel Aviv, aunque "esto no significa que Israel vaya a detenerse". Así lo afirmó tras reunirse con el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, junto al Grupo de Trabajo Estadounidense sobre el Líbano y una delegación de expertos estadounidenses, en su residencia de Ain al Tineh. "Las negociaciones han comenzado, pero esto no significa que Israel vaya a detenerse", declaró, en referencia a los ataques prácticamente diarios de Israel contra el grupo chií libanés Hizbulá en el Líbano pese a la tregua en vigor.
La ONU confirma más de 350 ataques desde el alto el fuego en Gaza, con 121 muertos
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha podido corroborar más de 350 ataques desde el alto el fuego alcanzado en Gaza en octubre, con al menos 121 palestinos muertos. Según ha denunciado este miércoles en rueda de prensa el alto comisionado de Naciones Unidas, Volker Türk, entre los asesinados hay al menos siete mujeres y 13 niños, y todos los ataques se han producido en las inmediaciones de la llamada "línea amarilla", demarcación tras la que se han replegado las fuerzas israelíes tras el acuerdo del alto el fuego.
Sobre esa demarcación, ha recalcado que la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue muy clara al establecer que "no se debe denominar frontera ni nada parecido", y es un territorio que "debe ser respetado en su totalidad". En esta línea, el alto comisionado austríaco ha reiterado su llamamiento a que todas las partes respeten el alto el fuego y garanticen que se pueda avanzar a siguientes fases del plan de paz.
Yolanda Díaz: "Hoy nuestro Auschwitz está en Gaza"
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que hoy "nuestro Auschwitz está en Gaza". "Sí, está en Gaza cuando disparan a niños y niñas que van a buscar comida y le llaman alto el fuego", ha denunciado Díaz, durante la inauguración del acto 'Un horizonte de protección: Políticas con Derechos Humanos', organizado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra este miércoles 10 de diciembre.
Durante su intervención, la vicepresidenta segunda ha advertido de que actualmente los derechos humanos están "amenazados" por "unos pocos gobernantes y unos pocos 'megaricos' que quieren imponer su poder al mundo y lo hacen sin rubor". Una referencia al presidente de Rusia, Vladímir Putin, el presidente de EEUU, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quienes, a su juicio, son muestra de la "brutalidad" y el "desprecio manifiesto a los derechos humanos". "Putin, Trump, Netanyahu son el simple poder de la fuerza, son la brutalidad y les permite imponer su propia ley completamente ajena a la legalidad internacional", ha sentenciado Díaz.
El rey se reúne con Abás en su segunda visita tras el reconocimiento del Estado palestino
El rey, Felipe VI, ha recibido este miércoles en el palacio de la Zarzuela al presidente palestino, Mahmud Abás, en su segunda visita a España desde que el Gobierno acordó el reconocimiento oficial de Palestina como Estado en mayo de 2024. Abás ha estado acompañado por Ziad M.H. Abu-Amr, miembro del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y Majdi A.M. Khaldi, consejero de Asuntos Diplomáticos del presidente, mientras que por parte española han asistido a la reunión Diego Martínez Belío, secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales; y José Javier Gutiérrez Blanco-Navarrete, cónsul general de España en Jerusalén.
Abás se reunirá también con el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, quien se comprometerá a un mayor apoyo político y financiero de España a la Autoridad Nacional Palestina ante el proceso para lograr la paz en Oriente Medio.
