DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel

La ONU confirma más de 350 ataques desde el alto el fuego en Gaza, con 121 muertos

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha podido corroborar más de 350 ataques desde el alto el fuego alcanzado en Gaza en octubre, con al menos 121 palestinos muertos. Según ha denunciado este miércoles en rueda de prensa el alto comisionado de Naciones Unidas, Volker Türk, entre los asesinados hay al menos siete mujeres y 13 niños, y todos los ataques se han producido en las inmediaciones de la llamada "línea amarilla", demarcación tras la que se han replegado las fuerzas israelíes tras el acuerdo del alto el fuego.

Sobre esa demarcación, ha recalcado que la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue muy clara al establecer que "no se debe denominar frontera ni nada parecido", y es un territorio que "debe ser respetado en su totalidad". En esta línea, el alto comisionado austríaco ha reiterado su llamamiento a que todas las partes respeten el alto el fuego y garanticen que se pueda avanzar a siguientes fases del plan de paz.