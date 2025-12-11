Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua con Israel

Directo Ucrania | La guerra, al minuto

Los muertos siguen en Gaza pese al alto al fuego.

Los muertos siguen en Gaza pese al alto al fuego. / Omar Ashtawy / Europa Press

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Por qué confiar en El Periódico

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

María Corina Machado rompe el cerco de Maduro y llega a Oslo la madrugada siguiente al Nobel

"Trump es un hombre muy desinformado sobre Colombia", dice Petro tras las amenazas de EEUU

DIRECTO | Amnistía acusa a Hamás de crímenes contra la humanidad en ataques del 7 de octubre

DIRECTO | Ucrania informa de un nuevo ataque con drones navales contra petrolero ruso en el mar Negro

Trump informa de que EEUU ha confiscado un buque petrolero en las costas de Venezuela

El expresidente de Bolivia Luis Arce, detenido por un presunto caso de corrupción

Maduro desdeña la entrega del Nobel a María Corina Machado: "Fascista y criminal"

María Corina Machado agradece el Nobel: "Si queremos democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad"

